Il giorno di mercoledì 5 febbraio sarà dedicato moltissimo al lavoro, agli affari e agli accordi per i nativi di questi tutti i segni zodiacali.

Il segno del Capricorno avrà parecchie difficoltà a lavorare in squadra in questo momento. Molto stress invece interesserà i segni della Bilancia, dei Gemelli e del Cancro, mentre i Pesci vivranno un'intesa familiare al 'top'.

A seguire, approfondiamo le previsioni per i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: c'è molto lavoro in sospeso da sbrigare nella giornata di mercoledì, ma avrete comunque del tempo libero da dedicare a voi stessi.

Concedetevi uno sfizio prima di arrivare ad immergervi completamente negli impegni di lavoro.

Toro: ottimi gli accordi e gli investimenti. Sarà la giornata ideale per fare un acquisto importante e che avevate in progetto di fare da molto tempo, prestate comunque attenzione per evitare eventuali “fregature”.

Gemelli: lo stress in eccesso vi farà fare qualche mossa strana o comunque completamente inaspettata. Dovreste cercare di essere più padroni di voi stessi e non agire troppo d'istinto, nemmeno in amore.

Cancro: un litigio piuttosto acceso con il partner vi farà rendere conto di alcuni dettagli della vostra relazione a cui prima non avevate dato importanza. Sul lavoro state pericolosamente perdendo la lucidità necessaria a causa dello stress.

Leone: sarete leggermente negligenti con gli amici, soprattutto verso quelli di lunga durata, e questi potrebbero farvi notare il vostro progressivo “allontanamento”.

Fate del vostro meglio per farli sentire presi in considerazione.

Vergine: dovrete fare qualche rinuncia, anche se il lavoro sta andando piuttosto bene e non ci saranno troppi intoppi da risolvere. Arriverà una proposta da partner alquanto interessante.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: rischierete di portare il vostro nervosismo per le questioni prettamente di cuore sul posto di lavoro, costringendovi a dover ripetutamente recuperare la concentrazione perduta.

Fate più attenzione.

Scorpione: sarà una giornata di riflessioni, magari con un amico di cui vi fidate ciecamente e che non vi tradirà. Aprirvi per discutere di voi stessi sarà anche un'opportunità di conoscervi meglio.

Sagittario: avvertirete soltanto una minima parte di stanchezza, nonostante la mole di lavoro a cui sarete sottoposti. Attenzione a salvaguardare la salute, anche se il vostro corpo dirà tutt'altro.

Capricorno: ripiegherete su un progetto da concretizzare da soli, in modo da deciderne ogni aspetto con la dovuta calma e serenità. Le energie saranno ancora ottime per lavorare anche fino a tarda sera.

Acquario: avrete in mente di fare un acquisto piuttosto importante ma dovrete cercare di capire con quanta più precisione possibile i vantaggi e gli eventuali svantaggi che da esso deriveranno.

Pesci: l'affiatamento con il partner sarà decisamente alle stelle, ma anche i rapporti con genitori e fratelli saranno caratterizzati dagli aspetti positivi. Continuate così.