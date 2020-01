Le previsioni astrologiche del 7 gennaio, relativamente alla sfera sentimentale di coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella, sono pronte a informare sull'andamento della giornata di tutti i 12 segni dello zodiaco.

L'Acquario vuole rilassarsi, mentre il Cancro deve pazientare maggiormente.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: vi lascerete andare e farete bene, qualcosa 'bolle in pentola' e dovrete essere pronti a beneficiare degli eventuali effetti positivi della situazione.

Toro: continuate pure a divertirvi, non è arrivato ancora il giorno di impegnarsi.

Qualche avventura potrebbe fare al caso vostro, cercate solo di non far diventare tutto un'abitudine. Dopo un po' potreste stancarvi anche di questo.

Gemelli: avete deciso di cominciare a frequentare una persona, andateci con i 'piedi di piombo'. Potreste essere emotivamente fragili e prendere qualche brutta cantonata.

Cancro: la voglia di mettervi in gioco è veramente tanta, non fatevi prendere dalla frenesia e aspettate l'occasione giusta. Non tutte le persone meriteranno le vostre attenzioni.

Leone: le occasioni non vi mancheranno, in questo momento tendete maggiormente a buttarvi in una relazione piuttosto che a rimanere soli. Attenti alle trappole lungo il percorso.

Vergine: state attraversando un momento particolare, le scelte in questo momento non sono il vostro forte in quanto vi manca la serenità necessaria. Prendetene atto e non fatevene un cruccio.

Bilancia: siete pronti a fare conoscenze e la cosa vi sta stuzzicando parecchio. Potreste trovare qualcosa di interessante, non abbassate la guardia e andate avanti.

Scorpione: metterete in preventivo di poter fare qualche conoscenza fugace. Attenzione perché qualcuno, a breve, potrebbe mettervi in seria difficoltà. Siate sempre vigili e monitorate ciò che vi accade.

Sagittario: gli astri continuano un percorso al vostro fianco, state dimostrando di aver capito cosa realmente volete.

Una conoscenza in particolare riuscirà a far aprire il vostro cuore.

Capricorno: state portando avanti una situazione interessante, al momento è una semplice frequentazione, col tempo potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Acquario: vi siete presi un periodo di relax e desiderate stare tranquilli. Non è detto che questa situazione duri molto, fate quello che ritenete possa essere più opportuno. Del resto nessuno conosce meglio di voi cosa realmente desiderate.

Pesci: siete dell'idea che per ottenere qualcosa bisogna sudarselo. Fate tutto il necessario per creare qualcosa di importante. Non perdetevi in inutili tentazioni che non portano da nessuna parte. In questo momento vi farebbero solo perdere tempo prezioso.