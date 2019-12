Andiamo ad analizzare l'Oroscopo del 2 gennaio sui 12 segni dello zodiaco, relativamente alla sfera lavorativa e professionale. Il Sagittario si dimostrerà nervoso, l'Acquario avrà problemi lavorativi.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: il lavoro sta andando bene, tenete sempre alta la guardia e andate avanti. Non credete a tutto ciò che vi propongono e riflettete bene su alcune scelte da fare. La vostra grande professionalità vi permetterà di decidere per il meglio.

Toro: le opportunità che avrete a disposizione saranno molto importanti, cercate di capire se fanno al caso vostro e non perdete di vista gli obiettivi.

Se c'è qualcosa che vi attira particolarmente, concretizzatela.

Gemelli: alcune situazioni professionali non le avevate messe in preventivo. Poco male, adeguatevi come solamente voi sapete fare e andate avanti. Dedizione e volontà di raggiungere determinati obiettivi saranno le vostre armi vincenti.

Cancro: darete la sensazione di essere professionalmente preparati. È ora di concretizzare il lavoro svolto e far sì che i vostri colleghi e superiori ne abbiano la certezza.

Leone: il lavoro non deve prendere tutta la vostra giornata, sarebbe deleterio per voi e per chi vi sta intorno.

Dedicate del tempo ai vostri hobby e passate qualche ora spensierata.

Vergine: quello che dovrete decidere non potrebbe stravolgere solo il presente, ma anche le vostre attività future. Fatelo con calma e nel migliore dei modi: non tutto può essere affrontato e deciso immediatamente.La fretta è sempre una cattiva consigliera.

Bilancia: la giornata sarà tranquilla, non richiederà notevoli impegni lavorativi. Pensate a cosa volete fare e non perdete l'ambizione di migliorare.

Scorpione: le soddisfazioni e le gratificazioni non mancheranno di certo, anche se a volte potreste non apprezzarle appieno. Se reputate che qualcosa vi sia stato tolto, lottate per ottenerlo nuovamente.

Sagittario: giornata all'insegna del malumore e degli attriti. Alcuni colleghi cercheranno, per varie ragioni, di farvi innervosire: non dategli importanza e guardate avanti.

Capricorno: ciò che state progettando vi sta portando via parecchie energie, cercate di portarlo a termine in maniera positiva. Successivamente dedicatevi a qualcosa di meno impegnativo.

Acquario: il lavoro non va benissimo, cercate di prendere quello che avete a disposizione e non lamentatevi troppo. Ci saranno momenti migliori, se saprete attendere e non forzare la mano.

Pesci: saranno riconosciute le vostre indubbie doti professionali. Riceverete delle offerte difficili da rifiutare. Valutatele attentamente e date una risposta solo quando sarete sicuri.