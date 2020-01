Durante il weekend che va dal 4 al 5 gennaio, i nativi Gemelli saranno particolarmente affettuosi nei confronti del partner, mentre la Bilancia sarà particolarmente concentrata sul posto di lavoro. Lo Scorpione sarà giù di morale, e potrebbe decidere di prendersi un momento di solitudine, mentre l' Acquario sarà portato per lavorare in squadra con i propri colleghi.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 4 al 5 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 4-5 gennaio segno per segno

Ariete: gli astri saranno generosi con voi e vi permetteranno di trascorrere un piacevole fine settimana. Avrete voglia di riconciliarvi con il partner e trascorrere piacevoli momenti insieme per aumentare notevolmente l'intesa di coppia. Voto - 8

Toro: voi single potrete finalmente rilassarvi come più vi pare nel fine settimana. Potrete fare tutto ciò che volete, senza alcun problema. Le relazioni fisse potrebbero perdersi di vista, e farebbero meglio a riprendere la situazione al più presto.

Voto - 7

Gemelli: sarete molto affettuosi con il partner nel fine settimana. Donerete la vostra parte migliore alla vostra anima gemella, che non si risparmierà di ricambiare tutto il vostro affetto. Voto - 9

Cancro: la sfera sentimentale procederà bene e, nonostante qualche problema riuscirete a mantenere alto l'affiatamento di coppia. Al lavoro è il momento per inserirvi in nuovi contesti e svolgere nuove mansioni. Voto - 8

Leone: sentirete la necessità di chiarire alcuni aspetti della vostra relazione di coppia. Ciò nonostante dovrete farlo con calma e comprensione, e non con arroganza. In questo modo potreste migliorare la situazione. Voto - 7

Vergine: i rapporti con la vostra anima gemella saranno molto distesi durante il fine settimana per voi nativi del segno. Di conseguenza il vostro atteggiamento sarà positivo, e potreste vivere momenti molto piacevoli.

Voto - 8,5

Bilancia: sarete particolarmente concentrati sul posto di lavoro. Lavorare nel weekend non vi dispiacerà affatto anzi, sarà un piacere per voi svolgere mansioni che vi calmeranno notevolmente. Voto - 8

Scorpione: potreste sentirvi piuttosto giù di morale durante il fine settimana, al punto da sentire la necessità di prendervi un momento e rimanere da soli. Cercate dunque di riprendervi e tornare a dare del vostro meglio. Voto - 6

Sagittario: l'atmosfera sarà molto calma e rilassata durante il weekend, e vi darà l'occasione di trascorrere bei momenti affettuosi in compagnia del partner, e di raggiungere grandiosi risultati sul posto di lavoro. Voto - 8,5

Capricorno: potrebbe esserci qualche incomprensione nella vostra relazione di coppia. Nulla di trascendentale, ma fate attenzione. I single potrebbero incontrare delle persone interessanti.

Voto - 7

Acquario: sul lavoro vi piacerà molto svolgere delle mansioni di gruppo. Nonostante il weekend infatti, sarete felici di lavorare, ottenendo dei guadagni particolarmente interessanti. Voto - 8,5

Pesci: sentirete la necessità di riconciliarvi con il partner in seguito ad alcuni litigi precedenti. Cercate quindi di essere affettuosi per recuperare punti. Nel lavoro ci saranno grandi soddisfazioni e buone notizie per la vostra carriera. Voto - 7,5