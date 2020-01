Le previsioni astrologiche del 7 gennaio, relativamente alla sfera sentimentale di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia, sono pronte a informare sull'andamento di tutti i 12 segni dello zodiaco.

In particolare il Sagittario sta abituando troppo bene il partner, mentre la Vergine deve dimostrare più considerazione verso la persona amata.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: il partner sa come siete fatti caratterialmente e non cercherà la lite, siate intelligente e non andate oltre un determinato limite.

A volte sapersi fermare e riconoscere le proprie debolezze fa tutta la differenza del mondo.

Toro: state capendo alcune situazioni, la vostra dolce metà ve ne riconosce il merito. Gli sforzi caratteriali saranno ripagati, il rapporto di coppia subirà delle accelerazioni molto positive.

Gemelli: giornata all'insegna della solidità familiare, vivrete la relazione in maniera molto intensa. Una bella serata coronerebbe i bei momenti trascorsi con il partner.

Cancro: su alcune cose la pensate molto diversamente dalla persona amata, cercate dei compromessi e andate avanti.

Trovarsi a metà strada rende tutto più agevole e molte volte non scontenta nessuno.

Leone: il partner continuerà ad apprezzarvi molto. La vostra presenza costante, rende tutto molto più agevole. Aspettatevi qualche bella sorpresa, tra l'altro inattesa.

Vergine: state vivendo il vostro rapporto in maniera un po' distaccata, non è un preludio a situazioni piacevoli. Se realmente tenete al partner dimostrate più vicinanza.

Bilancia: il percorso che avete decido di intraprendere, insieme alla persona amata, vi regalerà tantissime soddisfazioni. Avete meritato entrambi di raggiungere obiettivi importanti.

Scorpione: la vostra dolce metà sta facendo di tutto per farsi apprezzare da voi, rimanete ancora un po' freddini ma state facendo dei passi da gigante. A lungo andare sarete in grado di giudicare quanto tenete a questa relazione.

Sagittario: ancora una giornata molto positiva, c'è solo il rischio che il partner possa aspettarsi esclusivamente cose belle da voi. Non allarmatevi in anticipo, quando arriverà il momento saprete come districarvi.

Capricorno: state lavorando 'ai fianchi' la vostra dolce metà, siete desiderosi di ottenere da lei qualche risposta importante, tutto arriverà per chi saprà attendere.

Acquario: una notizia potrebbe sfociare in una discussione con il partner, cercate di essere lucidi e affrontate il discorso senza esasperare gli animi. Serve sempre ragionare bene prima di agire.

Pesci: il vostro rapporto sta dimostrando di avere qualche crepa, non alimentate la negatività che vi circonda. Siate consapevoli del fatto che non sempre le cose possano andare per il verso giusto.