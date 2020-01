L'Oroscopo di febbraio è pronto a svelare che mese sarà sul piano astrologico. Dopo un gennaio sottotono ecco che piano piano l'umore migliorerà. Ciascun segno vivrà un profondo cambiamento che toccherà il lavoro, i sentimenti, la famiglia, i soldi e la salute. Sarà un mese molto freddo, ma solo esteriormente, infatti i cuori si scalderanno ed anche le energie non mancheranno. I Pesci avranno modo di festeggiare. Gran parte dei segni zodiacali, in particolar modo il Cancro, si concentreranno maggiormente sul versante amoroso.

Adesso scopriamo nel dettaglio le previsioni per ciascun simbolo zodiacale.

Previsioni da Ariete a Vergine

Ariete - Dal giorno 7 febbraio Venere entrerà nel vostro segno. Dopo un gennaio giù di tono e abbastanza fiacco, finalmente sarà possibile intravedere una ripresa. Sarà un buon mese per le coppie che avranno modo di concedersi una fuga d'amore, inoltre non mancheranno delle liete sorprese. Non saranno da escludere acquisti o trasferimenti. Dalla seconda metà del mese avverrà un profondo cambiamento.

Sarà possibile per alcuni trovare un lavoro migliore, per altri fare conoscenze interessanti, superare un test o compiere un salto qualitativo. Anche alcune collaborazioni precarie dal punto di vista professionale saranno definite.

Toro - Febbraio sarà un mese importante specialmente per le coppie. Quelle che stanno insieme da anni non avranno niente da temere mentre, quelle più giovani faranno un passo avanti.

Ci saranno delle chiusure. Se state vivendo una storia travagliata o poco coinvolgente, finalmente troverete la forza di voltare pagina. Questo sarà il mese più quieto dell'anno almeno a livello lavorativo. I problemi di gennaio saranno un lontano ricordo poiché avete imparato la lezione e aggiustato il tiro. I primi giorni di febbraio porteranno un po' di respiro grazie alle entrate economiche. Qualcuno trascorrerà le prossime settimane a riflettere per prendere una grossa decisione.

Gemelli - Sarà il mese del chiarimento, arriveranno quelle risposte che aspettate da tempo. A livello sentimentale qualcosa cambierà e non saranno da escludersi delle rotture. Molto più saldo risulterà essere il rapporto tra coppie sposate. L'amore non si dimostra solo a San Valentino, ma tutti i giorni con delle piccole accortezze. Per quanto riguarda il lavoro o lo studio, non mancheranno novità, qualcuno riceverà un apprezzamento da non sottovalutare. Ci saranno degli spostamenti. La seconda metà del mese sarà perfetta per iniziare una cura o una terapia e questo grazie a Mercurio favorevole.

Dopo una partenza lenta, questo 2020 incomincerà a galoppare.

Cancro - L’oroscopo di febbraio dice che gran parte dei giorni saranno migliori, specialmente San Valentino e Carnevale. Trascorrerete molto tempo in compagnia di una persona cara ed anche l'amore di coppia viaggerà speditamente. Febbraio non presenterà alcuna difficoltà, anzi. Man mano che si avvicinerà la primavera, la vostra vita sarà tutta in crescendo anche se non mancheranno dei giorni 'No' e pieni di ansia. Nonostante siate dei tipi molto indaffarati e estremamente responsabili, nel corso di febbraio vi lascerete andare allo svago e alla passione sfrenata.

Sconsigliati, invece, i viaggi. Il freddo e la scarsa viabilità (possibili nevicate) potrebbero costituire dei grossi impedimenti. Non trascuratevi, portate avanti quei progetti o quelle abitudini salutari che avete intrapreso nei mesi scorsi.

Leone - Dopo un gennaio noioso e sottotono, febbraio profumerà d'amore. I sentimenti si riscalderanno, le coppie avranno maggiori momenti di intimità. Tutto sarà più luminoso e intrigante, anche per i cuori solitari. Sarete estremamente romantici. Occhio alle storie ambigue perché non porteranno niente di buono. Chi ha chiuso una relazione nel 2019, presto potrà riscattarsi pensando solamente al proprio benessere psicologico.

Se c'è ancora qualcosa da chiarire, sarà meglio farlo entro aprile. Sul piano lavorativo, invece, c'è da dire che le prime settimane richiederanno un maggiore impegno da parte vostra e questo vi spingerà verso l'esasperazione. Ciononostante, a fine mese avrete maggiori vantaggi economici. Tra dicembre e gennaio ci sono state delle grosse fuoriuscite di denaro, dovrete recuperare.

Vergine - Le insidie vissute nelle settimane di gennaio scemeranno completamente a febbraio. Avrete dalla vostra parte l'appoggio di molteplici pianeti. Finalmente riuscirete a dirigervi per la strada giusta che potrebbe portare al successo.

Qualcuno sogna una casa più grande o di vivere un amore travolgente come quello dei romanzi strappalacrime. Comunque sia, sarà un mese importante sul piano sentimentale e lavorativo. La ruota comincerà a girare per il verso giusto a partire dalla seconda settimana di febbraio. Le coppie giovani presto convoleranno a nozze oppure realizzeranno di voler andare a convivere. Chi aspira ad una carriera di successo avrà molti incarichi di un certo spessore, ma sarà necessario mettercela tutta. A livello fisico si registreranno dei cambiamenti di look.

L'oroscopo di febbraio 2020 da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche del mese di febbraio parlano per lo più d'amore.

Le coppie rispolvereranno i loro sentimenti più intimi riscoprendosi più innamorate che mai. Se c'è l'amore, ogni crisi potrà essere risolta, basterà venirsi incontro e perdonare eventuali torti. A San Valentino non bisognerà dimenticare di sorprendere la persona del cuore, anche se l'amore si dimostra ogni giorno. Coloro che stanno vivendo un momento poco sereno, potranno rialzarsi e scrollarsi di dosso tutte le preoccupazioni. Ci saranno delle giornate ansiose che si alterneranno a quelle ricche di emozioni. Ritroverete l'equilibrio interiore, ma dovrete comunque fare una maggiore attenzione nei giorni centrali del mese.

Tenete gli occhi ben aperti perché potrebbe presentarsi un conto da pagare come ad esempio l'arredamento, eventuali riparazioni o un'assicurazione. Nel lavoro si prevedono ottimi riscontri e un buon guadagno.

Scorpione - In amore chiederete maggiori attenzioni e certezze. In famiglia la serenità non mancherà, ma chi in passato si è separato/divorziato, finirà per pensare alle mancanze dell'ex. Potrebbero emergere delle questioni legate all'eredità o al patrimonio. Chi ha dei figli adulti, presto assisterà alla loro partenza. Da tempo desiderate avere una casa più confortevole e pratica, detestate il disordine.

Non caricatevi di ulteriori responsabilità, anzi incominciate a delegare qualcosa. A febbraio le stelle verranno in vostro soccorso poiché trascorrerete delle settimane più quiete rispetto a gennaio. Questo non significa che non avrete difficoltà, purtroppo qualche giornata risulterà insidiosa. Per quanto concerne lo studio, qualcuno dovrà affrontare un test a sorpresa. Chi lavora riceverà un nuovo incarico. Ci saranno dei conti da sistemare, grazie ad un'entrata extra tirerete un respiro di sollievo.

Sagittario - A febbraio tutti i problemi d'amore e di lavoro saranno risolti. Gennaio è stato caratterizzato da numerose polemiche, ma in questo mese ritroverete quiete e appagamento interiore.

Venere vi tenderà una mano e favorirà i riavvicinamenti. San Valentino sarà un'ottima occasione per rilanciare un sentimento. Non siete un segno incline agli innamoramenti, ma quando una persona vi entra nel cuore non la dimenticate facilmente. Tenetevi alla larga da eventuali disagi all'interno dell'ambiente familiare. Sarà un mese di riflessione interiore, cercherete delle risposte che potrebbero anche non arrivare. Tuttavia, cercate di non scoraggiarvi se qualche giornata risulterà negativa. Delle amicizie rischieranno di naufragare a causa di un'incomprensione.

Capricorno - Sarà un febbraio estremamente intenso ed emozionante.

Ogni cosa andrà al proprio posto, anche quei problemi vissuti di recente. Arriveranno dei risultati o delle risposte, magari di un test o un esame. L'amore si rigenererà, infatti le coppie che stanno insieme da anni vivranno delle giornate colme di romanticismo e passione. Saranno delle ottime settimane per cercare una gravidanza, per trasferirsi o per fare pace con una persona cara. Qualcuno ha vissuto un profondo smarrimento o un abbandono improvviso, comunque sia, questo sarà il mese della svolta. Nel lavoro vi rimetterete in gioco ed otterrete riscontri positivi. L'unico aspetto negativo risulterà essere la salute dato che ci saranno delle giornate nervose in cui combatterete con la cervicale o il mal di schiena.

Per quanto riguarda il lato economico, per notare un miglioramento finanziario sarà necessario attendere marzo.

Acquario - Sarà un mese favorevole per le nuove relazioni o conoscenze. Ci saranno degli episodi di gelosia e qualche discussione, comunque niente di preoccupante. Con il partner di sempre potrebbero emergere delle incomprensioni, tuttavia cercate di parlare chiaramente così da semplificarvi la vita. Le migliori settimane saranno le ultime, soprattutto per quanto concerne la serenità familiare. Dimenticate ogni delusione, ma senza forzarvi. Prendetevi del tempo per leccarvi le ferite, in questo modo rinascerete entro la primavera. Coloro che sono soliti ridursi all'ultimo minuto facendo delle diete drastiche, dovranno sfruttare questo mese per rimettersi in forma. Un cambiamento esteriore si noterà entro marzo. Novità in arrivo anche nella sfera lavorativa o scolastica, la vostra vena creativa non passerà inosservata.

Pesci - Dovrete evitare di mettere troppa carne al fuoco durante il mese di febbraio. Venere accrescerà l'amore e la passione. Coloro che hanno sofferto recentemente, potranno riscoprire un nuovo sentimento. Un'amicizia particolare vi aiuterà a superare un difficile momento. Ritroverete la voglia di rimettervi in gioco, di fare festa e di cantare. A partire da metà mese qualcuno si concederà un bel taglio di capelli oppure si recherà dal dentista, insomma ci sarà una gran voglia di sistemarsi. Un pizzico di insoddisfazione vi perseguiterà. Per la sfera lavorativa sarà un importantissimo mese, infatti otterrete maggiori riscontri. Sarà possibile farsi notare e chiedere un aumento. Ritroverete l'ottimismo di un tempo.