Il mese di gennaio sta per concludersi, vediamo qual è l'Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di domani, 31 gennaio. Il mese potrebbe concludersi in maniera faticosa per lo Scorpione a causa degli influssi della Luna in opposizione. Al contrario grazie a Giove in posizione favorevole la Vergine vivrà delle giornate vantaggiose sia per gli affari che per l'amore. Nonostante gli influssi di Saturno, Giove e Urano nel segno, il Capricorno potrebbe sentirsi leggermente fuori forma e risentire di qualche lieve malessere fisico.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di domani, venerdì 31 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 31 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: durante questa giornata i nativi del segno potrebbero dover prendere delle decisioni importanti. L’oroscopo consiglia di agire con cautela, evitando di fare scelte superficiali o giungendo a conclusioni precipitose, che potrebbero in seguito rivelarsi sbagliate.

La scelta intrapresa si rivelerà decisiva per l’immediato futuro del segno, che dovrà anche fare attenzione a non favorire la nascita di contrasto e discussioni per quanto riguardi i rapporti interpersonali.

Toro: la giornata di venerdì 31 gennaio sarà il preludio di un weekend molto emozionante, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Il mese di febbraio potrebbe portare delle sorprese ai nati sotto questo segno e anche gli incontri saranno favoriti.

È un momento di svolta per quanto riguarda l’ambito lavorativo, non mancano le soddisfazioni e qualcuno potrebbe ricevere una proposta da tempo attesa.

Gemelli: la settimana non è stata semplice per il segno, che durante questo weekend dovrà impegnarsi per cercare di ristabilire l’equilibrio perso all'interno del rapporto di coppia e per quanto riguarda i legami familiari. Durante le prossime 48 ore molte situazioni troveranno chiarimento, anche se il segno dovrà fare attenzione dal punto di vista fisico, qualcuno potrebbe infatti risentire di un calo di energie.

Cancro: l’oroscopo di venerdì 31 gennaio lascia prevedere una giornata sottotono per il Cancro, soprattutto per i nativi del segno che stanno affrontando dei momenti di agitazione per ciò che riguarda i sentimenti. Il consiglio degli astri per questa giornata è quello di restarsene un po’ in disparte, ritagliarsi dei momenti di solitudine, per riordinare le idee e capire i prossimi passi da compiere.

Leone: un oroscopo vantaggioso protegge il segno durante queste giornate, tuttavia venerdì sarà bene per il Leone evitare di prendere decisioni affrettate, soprattutto dal punto di vista pratico. Sarebbe meglio rimandare gli appuntamenti importanti, come la chiusura di una vendita o un di acquisto immobiliare, alla prossima settimana.

Al contrario saranno ore positive per i sentimenti, c’è serenità nel cuore del segno. Le relazioni che nascono in questo periodo si riveleranno importanti per il futuro.

Vergine: Giove e Saturno in ottimo aspetto potrebbero portare il segno verso il raggiungimento di importanti successi personali o professionali durante le prossime ore. Certo, niente verrà regalato alla Vergine, ma con impegno e determinazione si potrà ottenere molto. Le stelle proteggono le relazioni sentimentali, chi ha attraversato delle discussioni nei giorni precedenti potrà trovare delle soluzioni. Incontri favoriti.

Bilancia: quella di venerdì 31 gennaio potrebbe rivelarsi una giornata sottotono per il segno, che soprattutto per quanto riguarda i sentimenti sta affrontando un periodo confuso, in cui non mancano i ripensamenti e le indecisioni.

L’oroscopo consiglia di ritagliarsi dei momenti per se, soltanto rimettendo in ordine i pezzi del proprio cuore, si potrà trovare la soluzione del tempo ricercata. Insomma la Bilancia dovrà prima di tutto essere onesta verso se stessa, solo così potrà trovare la serenità all'interno dei rapporti con gli altri.

Scorpione: nonostante Venere in posizione favorevole, l’opposizione della Luna renderà questo weekend abbastanza agitato. C’è nervosismo e tensione, gestire i rapporti interpersonali non sarà semplice per lo scorpione, che in più occasioni potrebbe rischiare di perdere la calma ed alzare eccessivamente i toni, rovinando un rapporto importante.

Meglio dunque fare scelte ponderate e concedersi un po’ di riposo.

Sagittario: la situazione è stata abbastanza turbolenta per il Sagittario durante le giornate precedenti, ma l’oroscopo di venerdì 31 gennaio lascia presagire un’importante fase di recupero. Sarà possibile trovare dei chiarimenti all'interno della sfera sentimentale e anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo le tensioni e i malumori sembrano ormai superati. Sfruttate questo momento vantaggioso per farvi valere e avanzare qualche proposta.

Capricorno: Nonostante Saturno, Urano e Giove in aspetto positivo, quella di domani potrebbe rivelarsi una giornata sottotono per il segno, soprattutto dal punto di vista fisico.

Qualcuno infatti potrebbe sentirsi più fiacco e accusare malesseri fisici, soprattutto a gambe e schiena. Per questa giornata sarà meglio evitare gli sforzi eccessivi e le situazioni stressanti. Recupero durante il weekend.

Acquario: durante questa giornata il segno potrebbe sentirsi a disagio, è un momento faticoso e lo stress accumulato, rende l'Acquario insicuro e pensieroso. Durante le prossime 48 ore qualcuno potrebbe avere dei ripensamenti riguardo a scelte prese in passato o ad accordi precedentemente stipulati, meglio evitare di lasciarsi condizionare eccessivamente, si tratta solo di un momento passeggero.

Pesci: con l’avvicinarsi del mese di febbraio si apre per il segno un momento di grande forza. L’oroscopo lascia presagire un weekend emozionante e soddisfacente. In nativi del segno potranno fare affidamento sulla protezione di Venere per quanto riguarda l’amore, ma anche di Giove e Saturno dal punto di vista pratico e lavorativo. Anche gli incontri sono favoriti per i single alla ricerca dell’anima gemella.