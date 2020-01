Mercoledì 15 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna stazionare in Vergine, mentre Plutone, il Sole, Mercurio, Saturno e Giove sostare nel segno del Capricorno. Urano permarrà sui gradi del Toro, mentre Marte continuerà il suo domicilio in Sagittario. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci e Venere sarà nell'orbita dell'Acquario.

Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Scorpione, meno entusiasmanti per Acquario e Sagittario.

Sul podio

1° posto Capricorno: finanze 'top'. Il settore economico dei nativi questo mercoledì avrà buone chance di essere florido, tanto che alcuni tra loto si concederanno l'acquisto di un oggetto tanto agognato.

2° posto Scorpione: hobby. Mercoledì i nati Scorpione avranno presumibilmente voglia di svagare la mente e, per farlo, si proietteranno in un nuovo hobby che li aiuterà ad allontanare ogni ansietà.

3° posto Toro: poliedrici. In questa giornata i nati del segno dimostreranno, c'è da scommetterci, una notevole versatilità nell'ambiente professionale che sarà facilmente notata dai 'piani alti'.

I mezzani

4° posto Vergine: regali. Nel bel mezzo della settimana i nativi, date le burrascose giornate precedenti nel focolare domestico, potrebbero decidere di farsi perdonare acquistando un regalo che 'profumerà' di riappacificazione.

5° posto Leone: taciturni. La voglia di comunicare col prossimo potrebbe rasentare lo zero anche se le perplessità con cui dovranno fare i conti non mancheranno.

6° posto Pesci: vanitosi. I nati del segno saranno focalizzati molto sulla loro esteriorità, curando quasi maniacalmente il look. Il partner potrebbe richiedere qualche attenzione in più durante le ore serali.

7° posto Acquario: spossati. Le energie presumibilmente latiteranno questo mercoledì in casa Acquario, quindi sarebbe bene che si prendano un giorno di ferie onde evitare grossolani errori al lavoro.

8° posto Cancro: relax. Complici le copiose asperità planetarie, i nativi sceglieranno di staccare la spina dalla quotidianità in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

9° posto Sagittario: burberi. Indisponenti e sfacciati, i nativi avranno poca cura degli effetti del loro atteggiamento.

Attriti amorosi probabili nelle ore pomeridiane.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: stress. Le molteplici incombenze da ultimare in giornata potrebbero far giungere una sgradita dose di stress per i nati del segno che, per evitare questo ospite inopportuno, farebbero bene a rimandarne alcune a data da destinarsi.

11° posto Ariete: litigiosi. Far scattare la 'molla' del nervosismo dei nativi in questa giornata sarà facile come bere un bicchier d'acqua e qualcuno potrebbe 'marciarci'.

12° posto Gemelli: umore 'flop'. Col tono umorale sotto i tacchi potrebbe venir meno anche la voglia di mettersi in gioco, quindi il mercoledì scivolare sulle ali dell'apatia.