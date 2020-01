Mercoledì 15 gennaio 2020 la Luna in Vergine si prepara a passare in Bilancia nella stessa giornata. Il segno dell'ariete avrà la stessa Luna a favore, portando effetti positivi sia in coppia che ai single. Marte sarà positivo per il Sagittario regalando belle novità nel lavoro. Il pianeta Venere, dal canto suo, resta fermo in Pesci visto che è da poco uscito dal campo dell'Acquario.

Di seguito, le previsioni astrali segno per segno con in primo piano l'oroscopo del giorno su amore e lavoro.

Ariete irascibile, Gemelli instancabile

Ariete: Luna amichevole. La giornata, grazie alla Luna amica, trascorrerà in modo piacevolmente sereno. Regalate ad un amico un po' giù di corda un po' della vostra attenzione, del vostro tempo. Appassionati come non mai vivrete momenti di grande intensità emotiva, qualunque sia la vostra condizione sentimentale. I più fortunati si metteranno in viaggio, partiranno per una breve vacanza.

Toro: momento magico. La giornata inizia con i flussi abbastanza fortunati della Luna, al tempo in grado di permettervi di realizzare tante cose.

Potrebbe essere un momento davvero magico, se avete un'attività professionale in cui muovervi in piena autonomia decisionale. In amore, sarete insolitamente dolci e arrendevoli, più che mai disponibili ad ascoltare la persona amata fino quasi a prevenirne i desideri.

Gemelli: progetti sfiziosi. Luna e Giove vi coccolano: non fatevi mancare niente, siate buoni con voi stessi. Il momento può essere incoraggiante e promettente per chi ha in ballo progetti rilevanti, sia in ambito familiare che sociale. Se siete single, la voglia di emergere, di mettervi in luce e di farvi notare da chi ha colpito la vostra fantasia, verrà premiata. Programmi sfiziosi da dividere con gli amici.

Cancro: voglia di fare in amore. È tempo di mettere a frutto gli appoggi astrali favorevoli prendendo in totale libertà una decisione.

Nel lavoro prendete in considerazione l’idea di battere la concorrenza ottimizzando i servizi offerti e proponendo prestazioni specialistiche. Passionalità da profondere senza risparmio e senza farvi domande se siete in coppia. Verrete ricambiati con uguale o, se è possibile, maggiore intensità. Di sicuro la voglia di fare in amore non vi manca.

Leone: lasciatevi andare! Ottime notizie per voi Leone: con la Luna che da poco prende a stazionare in un favorevolissimo segno di Terra, le vostre quotazioni guadagnano punti. Allegria e buonumore saranno i protagonisti indiscussi della vostra giornata: non perderete un colpo!. Anche se non siete in vena di dare ascolto al partner, che reclama solo un po’ d’attenzione, lasciatevi andare. Il resto verrà da sé.

Vergine: stallo nei sentimenti. Ricevete inaspettatamente una discreta somma di denaro sulla quale non avevate fatto alcun conto.

E adesso vi chiedete come impiegarla. Se non siete degli esperti in materia, molto meglio girare il quesito a chi dell’argomento se ne intende. Nel lavoro un affare potrebbe rivelarsi più proficuo di quanto vi sareste aspettati. Non fatevi prendere alla sprovvista e sfruttate l’occasione fino in fondo. Stabile l'amore.

Sagittario premuroso, Pesci lunatici

Bilancia: attenti alle questioni d'amore. Già a partire dal pomeriggio vi sentirete un po’ agitati nel lavoro. Per un paio di giorni prendete le cose con filosofia e mantenete la calma. Metterete a dura prova la pazienza del partner pretendendo che sia disposto ad assecondare tutto quello che vi frulla per la testa… In campo sentimentale Venere in Pesci non sarà d'aiuto: occhio alle questioni d'amore!

Scorpione: questioni pressanti. Se gli imprevisti vi innervosiscono, allora questo mercoledì non potrete fare a meno di arrabbiarvi. Giornata punteggiata da disguidi ed inconvenienti? Forse… Trovate tempo da dedicare all’amore solo se non avete questioni più urgenti che vi attanagliano. Ma il partner comincia ad averne abbastanza. Nel lavoro accantonate le questioni ordinarie, serve concentrazione per affrontare un problema molto più pressante.

Sagittario: novità in arrivo. Le sorti astrali del vostro segno finalmente si risollevano, e lo fanno alla grande, portandovi a sfiorare vette mai toccate finora.

Con Venere in orbita silenziosa, le vicende affettive sono nelle vostre mani. Ma nervosi come siete, si prevedono scintille... Nel lavoro buone novità prossime all'arrivo grazie ad un Marte generoso: qualcosa di reale potrebbe mettere positivamente in discussione l'attuale organizzazione. State in campana!

Capricorno: emozioni di cuore. Siete abbastanza attrezzati, in questo periodo, per puntare al successo in ogni campo oppure al soddisfacimento di certe vostre ambizioni. Mercurio e Marte vi spianano la strada nel lavoro: potrete realizzare alcuni progetti, portare a termine con altri piani programmi da tempo.

Proposte, opportunità per molti. In amore emanerete un calore e un entusiasmo molto contagiosi. Tra voi, saranno numerosi coloro che scriveranno emozioni incise nel profondo del cuore.

Acquario: tensioni sul lavoro.Tensioni in famiglia, diverbi con un collega col quale continuate a palleggiarvi la responsabilità di un errore: insomma, una giornata estenuante. Tutta colpa della Luna, opposta. In amore, con Venere in orbita silenziosa e Marte ostile, le vicende affettive sono nelle vostre mani. Ma nervosi come siete, si prevedono scintille! Nel lavoro, tesi come corde di violino perderete le staffe con facilità.

E i colleghi non se ne staranno lì a subire...

Pesci: malintesi in coppia. Qualche contrarietà d’ordine pratico vi tocca metterla in conto, con la Luna in Vergine negativa per il segno. Organizzate meglio il vostro tempo. Marte, in compenso, vi renderà sicuri e determinati, così, alla fine, chiuderete la partita in pareggio! In amore il momento non è dei migliori, così è possibile che un malinteso col partner finisca per rovinare la serata che sembrava promettere bene. Sul lavoro accettate qualche piccolo sacrificio.