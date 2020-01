L'Oroscopo di domani martedì 14 gennaio è pronto a dare le giuste coordinate da seguire per poter avere un periodo tranquillo. Questo martedì potrebbe essere la giornata ideale per risvegliare quella voglia di fare o di stare con le persone che più amate. Dicembre è stato un mese con giorni impostati sulle solite discussioni e con anche qualche contrattempo per più di qualche segno. Gennaio invece punta tutto su giornate rivolte alla rivalsa o alla riconquista di eventuali posizioni perse. A livello lavorativo martedì c'è maggiore comunicazione per i segni di Acqua e per quelli di Terra, quindi da sfruttare i buoni dialoghi che nascono da ora in avanti.

Attenzione ad alcuni disturbi a livello fisico. I segni di Fuoco potrebbero avere novità in arrivo, mentre i segni di Aria troveranno giovamenti economici davvero consistenti. Vediamo come prosegue il percorso astrologico dei 12 segni zodiacali andando a scoprire le predizioni astrali del giorno e a seguire la conseguente classifica segno per segno.

Predizioni astrali del 14 gennaio

Ariete - Giornata in cui riuscirete a fare tutto con entusiasmo e coinvolgimento. Dovreste però cercare di non chiedere troppo a voi stessi.

Occhio, siate realisti, non ponetevi obiettivi quasi impossibili da realizzare. Nel lavoro non arroccatevi dietro opinioni poco credibili per il puro piacere di andare controcorrente. Siate più malleabili e soprattutto sinceri. In amore riuscirete ad affinare sensibilmente l’intesa e la complicità di coppia, valorizzando ascolto, disponibilità, comprensione.

Toro - La Luna in Pesci vi farà incontrare le occasioni giuste per trovare molteplici punti d’accordo con un familiare incontentabile. Con l’opposizione di Saturno, vi troverete ad affrontare doveri, oneri e prove sia nel lavoro che in famiglia. La vostra vena battagliera nel lavoro, con Marte alleato, vi farà affrontare e risolvere brillantemente, pesanti ed intricate questioni di lavoro. Invece in campo sentimentale, se il partner vi biasima con affetto, accettate di fare autocritica senza rimuginare, anche se questo, si sa, è il vostro forte!

Gemelli - Martedì non siate riservati, manifestate il vostro sentire. Nulla vi impedisce di sognare, ma per ora meglio evitate: serve presenza di spirito. Allentate anche il controllo sulle persone care. Non potete evitare le scelte che hanno intenzione di operare. Se sul lavoro vi tirano per i capelli in situazioni difficili, chiarite gli obblighi oltre i quali non è assolutamente vostro compito andare. In amore siete soli e stanchi di esserlo? Ricordate che non siete secondi a nessuno nel gestire i rapporti con creatività e seduzione.

Cancro - Dinamismo altalenante? Vero: in certi momenti avrete l’energia di spostare una montagna, in altri invece non ce la farete ad alzare un braccio. Se avrete a che fare con qualche imprevisto non perdete la pazienza, tutto tornerà rapidamente a posto. Sul campo di lavoro dovrete, volenti o nolenti, riprendere in considerazione quanto fin qui raggiunto per metterne alla prova solidità e sicurezza.

Invece in amore. lasciate da parte le delusioni del passato e avvicinatevi con più fiducia ad una persona che vi sta ricoprendo di coccole.

Leone - Mercurio amico questo martedì potrebbe stimolare la vostra parlantina, che potreste sfruttare a puntino per perorare una causa che avete a cuore. Il vostro comportamento col denaro, in questo periodo, deve essere oculato, abile ma anche audace. In merito al lavoro, puntate al sodo! Giove vi tiene sotto la sua ala protettiva e non potete certo perdere le chance che vi concede per essere vincenti. In amore la persona amata apprezzerà le vostre proposte e attenzioni, ma non potrà fare a meno di rimproverarvi su eventuali vostre intemperanze.

Vergine - Giornata redditizia. Con Marte alleato darete del filo da torcere a chi avesse la malaugurata idea di infastidirvi in qualche modo. Trascorrerete una bella giornata in compagnia di quegli amici che vi hanno fin qui dimostrato affetto e stima. In campo lavorativo è consigliabile mollare tutto e aspettare: ci penserete domani... Al momento vedete gente, passeggiate per la città, oppure, ancora meglio, in campagna. E riposate. In amore verificherete in modo tangibile che esiste con il vostro partner una bella intesa. In effetti vi troverete ad agire all’unisono senza nemmeno consultarvi.

Bilancia - Sguardi che esprimono amore e complicità a voi non bastano. Prima di passare all'azione, assicuratevi che l’altra persona sia veramente disponibile. Saturno si prevede abbastanza ostile al segno, e continua a pretendere da voi costanza, precisione e determinazione soprattutto sul lavoro. Il comportamento scorretto di un collega non dovrebbe più disturbarvi. Ormai non può più nuocervi: avete scoperto il suo doppio gioco. In amore, momento di riflessione o di crisi nel rapporto di coppia. Trascorrere giornate di lontananza fisica o solo emotiva dalla persona amata vi farà bene.

Scorpione - Luna e Giove renderanno la giornata di martedì piacevole e costruttiva.

Riuscirete a risolvere diverse incombenze lasciate per troppo tempo in sospeso. Vi ritaglierete anche del tempo per incontrare un amico e parlare piacevolmente del più e del meno. Il lavoro è in continua evoluzione: forse è giunto il tempo di fare qualche cambiamento. State pronti ad acchiappare al volo delle occasioni che potrebbero essere importanti ed irripetibili. Intanto in amore lasciatevi travolgere dalla passione. Il periodo vi regalerà anche un bel romanticismo, scaldandovi il cuore con tanta dolcezza e sensualità.

Sagittario - La fortuna è con voi grazie alla perfetta armonia posta in essere dal tandem Luna-Giove.

Per questo in ogni occasione vi sentirete con le spalle protette dal favore delle stelle. Così potrete permettervi di rischiare qualcosa in più anche a livello finanziario, tasche permettendo! Parlando di lavoro la domanda è: perché voler fare tutto da soli quando potete contare su una squadra affiatata sia negli obiettivi che nelle strategie da seguire? In amore invece, si presume qualche piccola disfunzione: forse negli affari di cuore non state dando il massimo, impegnati come siete in altre faccende. Non lamentatevi, non potete pretendere mica la Luna!

Capricorno - Scacciate qualche pensiero malinconico dalla mente organizzando a dovere la giornata di martedì.

Sappiate concentrarvi attentamente sul presente ma con un occhio puntato sul futuro. Rimuginare sul passato, infatti, porterebbe più dubbi che lampi di genio, almeno in questo momento. Nel lavoro invece la speranza è sempre l’ultima a morire, soprattutto se voi date agli altri la possibilità di darvi una mano. Non fate tutto da soli! In amore, nascondere i sentimenti che provate non solo è difficile, ma addirittura deleterio per il vostro rapporto di coppia. Siate cristallini!

Acquario - Affronterete a testa alta qualche litigio a livello interpersonale, a causa del Sole opposto alla Luna in transito attualmente in Pesci.

Voi non siete disposti a cedere, per cui fate attenzione a Mercurio, questi potrebbe indurvi a pronunciare a sproposito una parola di troppo e poi porre rimedio risulterà impossibile. Il sestile di Giove sarà una mano santa nel lavoro o in tutte quelle situazioni che a prima vista potevano sembrare disperate. Ce la potete fare! L'amore invita ad un piccolo esame di coscienza: esagerando con le vostre vanterie non avete proprio fatto una bella figura. Rimediate al più presto con un romantico invito a cena.

Pesci - Approfittate dello spirito d’iniziativa regalatovi da Urano per concludere buoni affari.

Anche la pazienza e la precisione saranno premiate. Appellandovi al vostro savoir-faire, riuscirete a farla in barba anche agli avversari più navigati ed esperti. Sul lavoro non dovrete temere il giudizio di un superiore, attento ad ogni vostro minimo movimento. Qualcuno a voi vicino vi aiuterà ad evidenziare le vostre capacità. In amore si consiglia maggiore attenzione nelle scelte: in futuro siate più selettivi nello scegliere chi frequentare. Fate entrare nella vostra cerchia solo chi ha un’affinità elettiva con voi.

Classifica martedì 14 gennaio

Pronti a scoprire la classifica dei dodici segni dello zodiaco?

A seguire la scaletta finale a partire dal migliore fino al segno valutato in giornata negativa. Divisi in tre fasce, a voi il piacere di scoprire la posizione attribuita dall'Astrologia al vostro segno:

Segni con periodo fortunato:

1^ posizione - Leone ( segno 'Top')

posizione - Leone ( segno 'Top') 2^ posizione - Gemelli;

3^ posizione - Sagittario;

4^ posizione - Bilancia;

Segni con periodo stabile:

5^ posizione - Scorpione;

6^ posizione - Ariete;

7^ posizione - Toro;

8^ posizione - Vergine;

Segni con periodo impegnativo: