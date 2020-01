Le previsioni astrali del mese di febbraio 2020 annunciano delle settimane molto positive per i nati sotto i segni di terra, senza dubbio i più fortunati di questo secondo mese del nuovo anno. Capricorno e Vergine, infatti, saranno molto avvantaggiati in amore, mentre il Toro riceverà grandi gratificazioni e successi. Sarà un febbraio brillante anche per l'Ariete, che avrà notevoli occasioni di fortuna.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): attenzione agli sbalzi di temperatura che potrebbero portarvi uno stato influenzale e farvi trascorrere a letto la prima parte del mese.

Con tutti gli impegni che avete non potete proprio permettervelo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la vostra eccessiva sensibilità emotiva vi porterà a star male per una situazione particolare che si è venuta a creare all'interno della vostra famiglia.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): assieme al Toro, sarete il segno zodiacale più fortunato di questo mese. Ogni progetto, ogni incontro, ogni persona si trasformerà per voi in un'occasione di successo.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): avete voglia di starvene un po' per i fatti vostri, senza vedere né sentire nessuno.

Staccare ogni tanto la spina dai rapporti sociali potrebbe esservi utile.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): tutto quello di cui avete bisogno è un po' di relax, ma in questo periodo pienissimo di appuntamenti di lavoro non avete proprio tempo per concedervelo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): il partner vi accuserà di essere poco presenti nella sua vita e questo potrebbe portarvi ad un allontanamento.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): accettate i consigli di tutti, ma prendete le decisioni con la vostra testa. Non lasciatevi influenzare o condizionare dalle persone che vi stanno attorno.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la relazione con il partner vivrà qualche momento di difficoltà a causa di alcune divergenze di opinioni su scelte che riguardano il vostro futuro.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): sul lavoro le cose potrebbero andare meglio. La mansione affidatavi non vi gratifica a pieno e vi sentite piuttosto demotivati.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): a causa della favorevole congiunzione astrale di Saturno con la Luna, in queste settimane sarete molto allegri e inclini a fare nuove conoscenze.

Toro (21 aprile – 21 maggio): assieme all'Ariete, il vostro segno è uno dei favoriti in febbraio. Dal lavoro agli affari, dal benessere all'amore: è il vostro momento d'oro, nulla e nessuno potrà fermarvi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): attendete l'occasione giusta prima di fare il primo passo con la persona che vi piace. Gli astri sono dalla vostra parte a partire dalla seconda metà di febbraio. Sfruttate questa occasione se non volete pentirvene in futuro.