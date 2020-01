Le previsioni astrologiche di martedì 14 gennaio 2020 prospettano una giornata molto favorevole per i nati sotto i segni d'acqua, in particolare Bilancia e Acquario saranno tra i più fortunati di queste 24 ore. Bene anche il Sagittario, che riceverà una piacevole sorpresa.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): questa sarà una giornata normale, caratterizzata dalla solita routine quotidiana. Per le novità che aspettate dovete attendere almeno fino alla fine di questa settimana.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): nel pomeriggio riceverete una gradita sorpresa da un vostro amico. Pure il lavoro procede alla grande, anche per chi ha una scarsa esperienza professionale.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): sarà una giornata di riscontri, nella quale metterete alla prova alcune persone, sia in ambiente di lavoro che in ambito domestico. Il risultato? Non tutti supereranno il 'test'.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): la persona che vi piace è un po' restia nei vostri confronti e vuole fare le cose con calma, andandoci con i piedi di piombo: dovete attendere un bel po' prima di concretizzare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): vi attende una buonissima giornata che porterà tanto buonumore, ma soprattutto le soluzioni e l'aiuto di cui avete bisogno in questo periodo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): a partire da adesso arrivano giornate intriganti, ma anche molto utili per iniziare a programmare il lavoro. Se avete accettato una sfida professionale, la vincerete sicuramente senza problemi.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): fino all'ultimo momento, come vostro solito, sarete indecisi se fare o no il primo passo verso una scelta importante che potrebbe rappresentare un cambiamento.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): dovrete risolvere qualche problema di troppo in ambito familiare. Se decidete di iniziare una discussione chiarificatrice con i vostri parenti, fatelo subito senza aspettare troppo tempo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): attenzione alle parole che utilizzate. Spesso una frase può ferire più di un gesto o di una mancanza.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): ascoltate i consigli degli amici, non siate testardi e chiusi solo su voi stessi. Alle volte chi vi sta vicino riesce a vedere cose che a voi sfuggono.

Toro (21 aprile – 21 maggio): entro poche ore farete pace con il partner, ma attenzione a non commettere nuovamente gli stessi errori per non compromettere ulteriormente la situazione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): sarete piuttosto incerti sul futuro della vostra relazione sentimentale. Il partner non vi offre le certezze che vi attendete e questo vi porterà in uno stato di angoscia e ansia.