Le previsioni astrali di lunedì 13 gennaio 2020 si rivelano molto fortunate per i segni di fuoco, in particolar modo per i nati sotto l'Ariete e il Leone. Entrambi i segni, infatti, saranno molto favoriti nelle attività lavorative e professionali.

Approfondiamo, di seguito, nel dettaglio cosa preannuncia l'Oroscopo per i dodici segni zodiacali.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): vi state molto impegnando nella vostra attività professionale per cercare di emergere e farvi notare dal vostro capo.

I vostri sacrifici, l'impegno e la dedizione ben presto vi ripagheranno con un avanzamento di carriera.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): ancora non siete riusciti a farvi apprezzare dai vostri colleghi di lavoro e questo vi porta ad essere sempre un po' svogliati nell'attività professionale.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): siete davanti ad una scelta importante per quanto riguarda il lavoro. Non fatevi sfuggire questa decisiva opportunità che potrebbe cambiare radicalmente la vostra vita.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): un amico di cui vi fidate ciecamente potrebbe giocarvi un brutto scherzo. Siate più vigili, e riponete meno fiducia in persone che conoscete da poco.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): attenzione a non sforzarvi eccessivamente nelle attività fisiche, in palestra per hobby oppure nelle mansioni della vostra attività lavorativa.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): lo stress accumulato nei giorni scorsi inizia a farsi sentire. Sarete piuttosto stanchi, sia mentalmente che fisicamente.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): questa settimana non inizia al meglio per quanto concerne gli affari: alcuni progetti tarderanno a realizzarsi e questo non farà altro che aumentare il vostro nervosismo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la vita di coppia con il partner procede tra altri e bassi.

In serata fate attenzione a qualche polemica di troppo se non volete incorrere in una brutta discussione con il/la vostro/a compagno/a.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): imparate ad apprezzare ciò che avete, accontentatevi di poche cose ma buone: è questo il segreto di una vita felice.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la possibile lontananza del partner inizia a preoccuparvi, visto che avete un carattere piuttosto geloso e possessivo. Cercate di non esagerare.

Toro (21 aprile – 21 maggio): a causa della sfavorevole congiunzione astrale tra Venere e Luna, in questa giornata preferite restare da soli a casa e non vedere nessuno dei vostri amici.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): la monotonia della routine quotidiana rischia di mettervi k.o. Dovrete cercare nuovi obiettivi per dare uno slancio vitale alla vostra esistenza.