Venerdì 3 gennaio 2020 troviamo la Luna sostare in Ariete mentre il Sole, Mercurio, Plutone, Giove e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Venere stazionerà in Acquario, nel frattempo Marte proseguirà il suo transito in Sagittario. Infine Nettuno continuerà il suo domicilio in Pesci come il Nodo Lunare sui gradi del Cancro ed Urano nel segno del Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Sagittario, meno rosee per Toro e Bilancia.

Toro distratto

Ariete: umore 'flop'. La Luna nel segno quadrata a Saturno e Plutone potrebbe far abbassare drasticamente il tono umorale dei nativi che, di conseguenza, appariranno parecchio nervosi agli occhi del partner.

Toro: distratti. Il contrasto odierno tra i Luminari potrebbe appannare idee ed intenti in casa Toro rendendo i nativi inclini a grossolani errori nell'ambiente professionale.

Gemelli: attriti di coppia. Qualcosa nel menàge amoroso non girerà presumibilmente per il verso giusto e ciò favorirà l'insorgere di discussioni per questioni di poco conto. In serata il clima inizierà ad 'alleggerirsi'.

Cancro: gelosi. Sebbene non vi siano motivazioni valide per esserlo, questo venerdì i nati del segno potrebbero trovarsi in balia di un forte senso di gelosia nei confronti dell'amato bene.

Vergine mondana

Leone: incontri. Venerdì in cui i nati Leone avranno grandi possibilità di incontrare persone interessanti sul profilo amoroso, specialmente se si tratterà di vecchie conoscenze.

Vergine: mondani. Mentre il ponte festivo sta per concludersi, i nati del segno vorranno probabilmente godersi gli ultimi giorni di 'libertà' dalla professione concedendosi una scanzonata serata con gli amici di sempre.

Bilancia: stress. Le incombenze da ultimare questo venerdì potrebbero risultare più del dovuto mettendo a repentaglio la resistenza fisica dei nativi. Sarebbe bene rallentare i ritmi per allontanare lo stress.

Scorpione: alle strette. 24 ore in cui i nativi saranno, con tutta probabilità, chiamati a render conto di una loro manchevolezza amorosa nell'ultimo periodo dal partner.

Amore 'top' per Sagittario

Sagittario: amore 'top'. L'incontro tra Luna e Venere odierno avrà buone possibilità di favorire l'affettuosità reciproca nel focolare domestico dei nativi. Lavoro in secondo piano.

Capricorno: energico. Il bottino energetico dei nati del segno sarà presumibilmente stracolmo, e tali forze saranno indirizzate nei progetti professionali in essere.

Acquario: routine. Una giornata senza infamia né lode dove, per ottimizzare il loro tempo libero, farebbero bene ad ultimare le faccende pratiche procrastinate nei giorni scorsi.

Pesci: creativi. Nettuno in sestile a Giove e Saturno 'stimolerà' l'estro e la creatività in casa Pesci, soprattutto per i nati del segno che svolgono un lavoro autonomo.