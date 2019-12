Nell'anno 2020 vi saranno tre transiti determinanti: nel mese di gennaio ci sarà la congiunzione tra Saturno e Plutone nel Capricorno, mentre ad aprile e novembre vi sarà la doppia congiunzione Plutone-Giove sui gradi del Capricorno ed, infine, a fine dicembre assisteremo alla congiunzione a 0° gradi tra Giove e Saturno nell'orbita dell'Acquario. Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine ed Ariete, meno rosee per Sagittario e Cancro.

Ariete passionale

Ariete: passionali. L'anno che sta per aprire i battenti 'profumerà' di passione per i nati del segno che vivono una relazione stabile.

Per i single, grazie a Marte nel segno da fine giugno, focosi flirt in arrivo.

Toro: figli in arrivo. I Pianeti Lenti nel loro Elemento 'suggeriranno' ai nativi di apportare qualche cambiamento significativo nella loro vita affettiva. In molti potrebbero optare, di comune accordo col partner, di 'allargare' la famiglia.

Gemelli: gelidità. Nel focolare domestico il clima, per lunghi tratti nell'anno che verrà, potrebbe essere costellato da nervosismo e contrasti dialettici che allontaneranno sia l'affettuosità nel menàge amoroso che la serenità nell'alcova.

Cancro: lunatici. Il loro mutevole atteggiamento nei confronti dell'amore, e delle relazioni interpersonali in generale, metterà presumibilmente a repentaglio la ricerca della stabilità affettiva, specialmente quando il Nodo Lunare cambierà domicilio per 'accasarsi' in Gemelli.

Nuovi amori per Bilancia

Leone: remake. Il 2020 potrebbe essere costellato dalla voglia dei nati Leone di mettere in discussione le loro decisioni amorose degli anni appena trascorsi e, mentre si appresteranno a farlo, una vecchia fiamma potrebbe far nuovamente capolino nelle loro vite.

Vergine: flirt. Quando l'estate starà per volgere al termine, i nativi avranno, con tutta probabilità, svariate occasioni per instaurare magnifici flirt con le intriganti persone di cui faranno la conoscenza.

Bilancia: nuovi amori. Nel nuovo anno saranno molti i nati del segno ad infatuarsi di persone già 'impegnate' in altri legami sentimentali ma ciò probabilmente non li dissuaderà dal perseguire il loro obiettivo.

Scorpione: nervosi. Il clima d'insoddisfazione che probabilmente regnerà per svariati periodi del 2020 potrebbe rendere estremamente nervosi i rapporti con l'amato bene che, in alcuni casi, arriveranno ad un punto di non ritorno.

Scappatelle per Sagittario

Sagittario: scappatelle. Il transito di Venere in Acquario col sostegno della lunga sosta di Marte in Ariete 'spingerà' i nati del segno a ricercare relazioni amorose extra-coniugali, concedendosi qualche galeotta scappatella.

Capricorno: stabilità. I nativi quest'anno cercheranno stabilità e concretezza in ogni rapporto interpersonale, specialmente in coppia, e qualora non dovessero trovare un partner sulla stessa linea d'onda non perderanno tempo nel troncare il legame.

Acquario: gelosi. Sebbene non vi siano reali motivazioni ma 'frutto' delle copiose asperità annuali, i nativi avvertiranno un forte sentimento di gelosia verso l'amato bene che sfogheranno nelle maniere meno opportune.

Pesci: sorprese sgradite. Nel 2020 potrebbero essere molti i nati del segno che verranno a conoscenza di un segreto del coniuge del quale non sospettavano nulla e che, purtroppo, minerà la stabilità della coppia.