Durante la settimana che va dal 6 al 12 gennaio 2020 troveremo la Luna viaggiare dal Toro, dove staziona Urano, al segno del Leone, mentre Plutone, Saturno, il Sole e Giove saranno nell'orbita del Capricorno. Venere sosterà in Acquario, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Infine Marte sarà sui gradi del Sagittario ed il Nodo Lunare permarrà in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Gemelli e Capricorno, meno rosee per Toro e Pesci.

Gemelli intraprendenti

Ariete: weekend 'top'. La settimana inizierà con l'avversa Luna in Toro congiunta ad Urano ma col passare dei giorni, specialmente da venerdì pomeriggio, l'umore e la voglia di mettersi in gioco riprenderà vigore nelle giornate native.

Toro: amore 'flop'. Le faccende di cuore, ora che Venere si è trasferito nel poco conciliante Acquario, potrebbero risentire un deficit affettivo. Per fortuna, nelle giornate di lunedì e martedì, ci saranno i figli a 'riportare il sereno'.

Gemelli: intraprendenti. Venere e Marte a braccetto 'stimoleranno', con ogni probabilità, l'intraprendenza in casa Gemelli durante l'approccio alle nuove persone che incontreranno, facendo oltretutto un'ottima prima impressione.

Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale dei nati del segno non sarà presumibilmente dei migliori, a causa del contrasto dei Luminari a cui si sommerà Marte dissonante in Sagittario.

Capendo l'antifona, partner ed amici li lasceranno 'cuocere nel loro brodo'.

Leone creativo

Leone: creativi. L'estro potrebbe essere un valido alleato della settimana nativa in quanto 'stimolato' nel fine settimana dalla congiunzione marziana con il Luminare femminile. Favoriti i lavoratori autonomi.

Vergine: perplessi. Rimettersi in carreggiata nell'ambiente professionale, dopo la pausa festiva, non sarà probabilmente una passeggiata per i nati Vergine che avranno a che fare con parecchie diversità nel luogo di lavoro.

Bilancia: relax. In questa settimana, in particolar modo sino a giovedì sera, i nati Bilancia avranno voglia di dedicarsi ampi spazi di relax in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Scorpione: oziosi. La voglia di mettersi in gioco potrebbe venir meno in questa settimana e, di conseguenza, farebbero bene a prendersi qualche giorno di ferie per evitare di essere additati dai colleghi come nullafacenti o delegatori seriali.

Capricorno stacanovista

Sagittario: riflessivi. Questa settimana vedrà i nativi, con ogni probabilità, assumere un atteggiamento riflessivo nel focolare domestico, 'figlio' della conciliante Venere in contrasto col Sole di Terra, che li spingerà a ponderare a dovere prima di proferir parola.

Capricorno: stacanovista. Una 'macchina da guerra' saranno i nativi nell'ambiente professionale, dono gradito del sostegno astrale legato ai Pianeti Lenti, con un piccolo rallentamento soltanto nel weekend.

Acquario: dubbiosi. L'anno apre i battenti tra mille dubbi e ripensamenti per i nati del segno che, sopratutto durante le ultime tre giornate, potrebbero prendere decisioni avventate frutto dell'aversità del duetto Urano-Saturno.

Pesci: stand-by. Anzichè iniziare il 2020 col 'turbo', i nati Pesci preferiranno fermarsi a pensare come agire e, soprattutto, in che ambito gettarsi visti i deludenti tentativi di fine 2019.