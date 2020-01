Le previsioni astrologiche del 26 gennaio sono pronte a informare sulle attività di coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella. In particolare la Vergine dovrà decidere con pazienza, mentre il Sagittario è pronto per un appuntamento.

Approfondiamo ora le previsioni per tutti i segni.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non risulta essere un buon momento, dovrete pazientare e sperare in qualcosa di buono per il futuro. In questo momento concentratevi su altro, l'amore difficilmente vi darà grosse soddisfazioni.

Toro: serve più coraggio, cercate di cambiare mentalità e siate voi a lanciare il primo sguardo e a tendere per primi la mano. La persona giusta per voi attende solo un vostro segnale chiaro e deciso.

Gemelli: non spargete troppo la voce e siate più riservati. A lungo andare alcune chiacchiere potrebbero ritorcerci contro di voi. Sappiate mantenere segreti alcuni avvenimenti importanti della vostra vita.

Cancro: prima di corteggiare una persona fare chiarezza nella vostra testa e nella vostra anima.

Decidete quale deve essere il vostro obiettivo e agite di conseguenza. Evitate di far soffrire persone che non lo meritano.

Leone: serata dedicata agli amici, ciò non toglie che potrebbero sopraggiungere delle sorprese particolarmente gradite. Non trascurate i particolari e vedrete che qualcosa di interessante vi potrà accadere.

Vergine: farete diverse conoscenze, una di queste dimostrerà di essere molto interessata a voi.

Siate equilibrati. Non fatevi prendere dalla frenesia, concedetele un'opportunità senza spingervi eccessivamente oltre.

Bilancia: state pensando di abbandonare le avventure e provare a catapultarvi in una storia d'amore. Alcune sensazioni risultano essere molto intense e non vedete l'ora di esternarle ad un partner.

Scorpione: avete deciso di porre fine ad una frequentazione, ve ne state lentamente pentendo.

Non abbiate timore e provate a recuperare la situazione, potrebbe non essere gravemente compromessa.

Sagittario: potrebbero invitarvi per un appuntamento galante, sarete molto ansiosi di capire come potrebbe andare l'incontro. Lasciate stare l'immaginazione e impegnatevi a fondo per raggiungere il vostro scopo.

Capricorno: vivrete dei momenti molto belli con una persona, non sarete però totalmente convinti di lasciarvi andare e fare passi più importanti.

State tranquilli e non fate troppi progetti, potreste non essere gli unici a pensarla così.

Acquario: state pensando troppo ad una persona che non vi degna della minima attenzione. Non sprecate troppe energie inutilmente e dedicate il vostro tempo prezioso a chi lo merita.

Pesci: cercate di rilassarvi e non pensate troppo a ciò che vorrete fare o raggiungere. Qualche giornata spensierata non farà sicuramente male.

Sarà anche l'occasione per rivedere vecchi amici.