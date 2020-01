L'Oroscopo del giorno 22 gennaio 2020 è pronto a mettere in evidenza il possibile andamento riservato dagli astri al prossimo mercoledì. In primo piano dunque, l'Astrologia applicata all'amore e al lavoro nonché la nuova classifica stelline interessante in questo contesto gli ultimi sei simboli zodiacali. Curiosi di sapere quale segno avrà fortuna a metà settimana? Andiamo a scoprirlo insieme analizzando direttamente i singoli segni compresi da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Volendo anticipare qualche dettaglio, gli astri del momento svelano una piacevole novità: il passaggio della Luna in Capricorno certamente di buon augurio per tutti coloro con problemi aperti o inattesa di risposte in campo affettivo/sentimentale. Di certo il nuovo transito lunare, oltre ovviamente a favorire la posizione al "top del giorno" ai nativi del Capricorno è pronta a regalare splendide opportunità in merito ai sentimenti in generale anche ad un altro segno: quale? Diciamo con certezza quasi assoluta che a godere di un ottimo periodo in amore saranno gli amici nativi dei Pesci, nel frangente valutati in giornata a cinque stelle.

Per quello che concerne il lato negativo del periodo intanto, a dover lottare contro astri abbastanza avversi saranno gli amici nativi in Scorpione. A quest'ultimo, secondo quanto esposto nell'oroscopo di mercoledì 22 gennaio, arriveranno turbolenze astrali di notevole intensità, comunque non difficili da arginare: seguite i nostri consigli!

Classifica stelline 22 gennaio 2020

La nostra nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 22 gennaio 2020, come da copione è pronta all'incontro con voi lettori, sicuramente ansiosi di scoprire qual è l'indice di positività con cui è stato valutato il proprio segno.

Come si è visto nell'anteprima iniziale, la posizione migliore appartiene meritatamente al Capricorno, forte della presenza della Luna nel comparto. Invece la posizione a cinque stelle è stata assegnata di diritto al segno dei Pesci: merito di Nettuno e Venere, pianeti di settore, in contemporaneo ottimo sestile a Giove e Luna in Capricorno.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi del periodo, interpretato e messo nero su bianco, come sempre, dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Capricorno;

★★★★★: Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario, Acquario;

★★★: NESSUNO

★★: Scorpione.

Oroscopo mercoledì 22 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Il prossimo mercoledì sarà abbastanza stabile, anche se poco incisivo in alcuni settori tipo il lavoro o verso le amicizie.

Una situazione del passato potrebbe bussare nuovamente alla porta della vostra vita quotidiana: se fosse, visti i trascorsi non troppo esaltanti, meglio prendere la questione con molta cautela. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, gli astri saranno parzialmente benefici e potrete finalmente rilassarvi soprattutto nelle situazioni o nei piccoli progetti da mettere in pratica.

Le aspettative di coppia potranno in parte decollare e molti di questi nasceranno sotto un cielo sufficientemente promettente: rilassatevi! Single, le previsioni del giorno invogliano a darsi un target da centrare: armatevi di santa pazienza e dateci dentro; comunque provateci, anche se le stelle saranno parzialmente al vostro fianco. Nel lavoro, l'oroscopo indica che sicuramente in molti avrete un grosso aiuto dal cielo, il che darà una grande forza mentale e perché no, tanta faccia tosta. Quest'ultima se ben usata potrà dare ottimi risultati.

Scorpione: ★★. In arrivo un mercoledì 22 gennaio decisamente negativo.

Infatti proprio il terzo giorno cadente a metà dell'attuale settimana potrebbe - in alcuni casi estremi - davvero finire male. Diciamo che nei casi più disperati se con l'ascendente negativo, la giornata si colorerà di nero specie dove si dovessero presentare problemi imprevisti. Anche l'umore sarà pessimo e intorno a voi tutto solo in grigio e con poche vie di fuga: calma, siate statici e non fate nulla; passerà. In amore, piuttosto che scaricare la colpa e puntare il dito contro il vostro partner, rimboccatevi le maniche per risolvere l'eventuale questione senza perdere altro tempo. Il fatto è che non vi sentite appagati nei sentimenti e questo potrebbe indurvi a prendere decisioni impulsive.

Single, l'oroscopo del giorno concedetevi una vacanza! Partite per lidi lontani, soprattutto alla ricerca dell'amore, di certo vi aiuterà a riflettere sui vostri errori passati. Nel lavoro infine, ansia e agitazione potrebbero mettervi il malumore: siate tolleranti con gli altri e riuscirete anche voi ad essere più tranquilli.

Sagittario: ★★★★. Giornata discreta senza troppi affanni o storture di sorta. Anche se non sarà pienamente bella nella sua interezza, diciamo che in molti frangenti potrebbe restituire anche qualche bella soddisfazione. Ponetevi nell'ottica di apertura verso nuovi interessi, potreste avere indietro utili soddisfazioni.

L'oroscopo quotidiano nei riguardi dell'amore, vede in aumento la volontà di dare spazio ad alcuni progetti non ancora messi in agenda. In coppia invece, sentirete rinascere il desiderio o avrete voglia di avvicinarvi ancora di più al partner: non abbiate paura di mostrare i vostri veri sentimenti ma cercate di essere quanto più più affettuosi possibile. Single, avrete tante occasioni per intraprendere nuovi contatti con persone interessanti. Saranno abbastanza gli slanci emotivi che potrebbero assumere i contorni di uno schietto romanticismo. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 22 gennaio al Sagittario indica che sicuramente prossimamente gioirete di quanto avete seminato in precedenza.

Si prospettano grandi cose nella vostra attività, ma per il momento state calmi e sereni.

Astrologia del giorno 22 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno ’top del giorno’. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì vede un periodo stupendo che vi aspetta. Diciamolo pure, già oggi potreste avere qualche impressione positiva in merito a 'quelle questioni' che vi stanno a cuore, sappiatelo. In amore, la Luna in arrivo nel vostro segno proprio questo mercoledì 22 gennaio, farà sentire certamente la sua influenza positiva per tutto il periodo: varrà la pena di essere vissuto in modo deciso nelle situazioni a stampo affettivo, parentale o di amicizia, senza tentennamenti di sorta.

Single, sarete pervasi da un senso di piacere che potrebbe portare ad un incontro o forse anche rivelare nuovi desideri verso una determinata persona. Visto l'ottimo programma messo in conto per voi dalle stelle, il consiglio è quello di lasciarsi andare senza remore alla dolce 'legge del cuore'. Nel lavoro invece, l'oroscopo indica una certa insicurezza, assolutamente fuori luogo. Intanto cercate di non essere troppo rigidi nei vostri giudizi, specialmente nei confronti di un collega che ancora non conoscete bene.

Acquario: ★★★★. Periodo non al massimo delle potenzialità ma con frangenti abbastanza positivi.

Valutata nelle predizioni di mercoledì con le quattro stelline della normalità, diciamo che il frangente sotto analisi quest'oggi, se preso con una certa convinzione potrebbe riservare anche qualche simpatica sorpresa nel finale. In campo sentimentale altresì, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario potrebbe essere davvero una giornata di grande serenità. I sentimenti in generale andranno avanti, crescerà il desiderio di progetti importanti per voi che siete in coppia oppure fioccheranno proposte 'passionali' da parte della persona amata... Single, a voi intanto l'oroscopo quotidiano raccomanda di sorridete alla vita e a tutto ciò che avete di buono in preventivo: gli astri invitano a far nascere nuovi flirt.

Intanto sforzatevi di tenere nervi saldi e concentrazione al massimo: se dovessero esserci piccole incomprensioni non alteratevi ma soprassedete con un sorriso. Nel lavoro invece, sarà decisamente più buona questa giornata, specialmente per quanto riguarda la vostra crescita professionale.

Pesci: ★★★★★. Giornata positiva grazie ai due splendidi sestili restituiti dalla Luna e da Giove in Capricorno verso Nettuno e Venere, pianeti presenti nel vostro settore; questo stato annullerà del tutto la pessima quadratura proveniente da Marte verso questi vostri stessi pianeti. Secondo l'oroscopo del giorno 22 gennaio riguardo l'amore, negli ultimi due o tre giorni ci sono stati momenti di grande stanchezza soprattutto a livello psichico.

Questo mercoledì pertanto ci sarà senz'altro un buon recupero affettivo nei confronti di una persona del segno del Cancro, dell'Ariete, del Toro o del Leone: potreste rivivere emozioni davvero speciali. Senz'altro diventerete più creativi e per qualcuno tornerà a risalire l'asticella della passione nella vita di coppia... Se single invece, approfittatene per migliorare l'intensità del vostro sexappeal, magari scuotendovi da quelle vecchie abitudini che ormai 'sanno di stantio'. Consiglio: perché non creare nuovi interessi, hobby o ciò che più di intrigante vi passa per la testa? Fatelo, non ve ne pentirete... Nel lavoro, per concludere, avrete le idee molto chiare sul da farsi. Se negli ultimi giorni ci sono stati dei problemi con dei vostri collaboratori, d'ora in avanti saranno superati.