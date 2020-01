Le previsioni zodiacali di febbraio ci informano relativamente all'aspetto sentimentale dei Pesci e sul suo rapporto con gli altri segni. Buona la sintonia con i nativi del segno del Cancro, del Capricorno e della Vergine. Divergenze, invece, con Gemelli e Acquario.

I Pesci e i segni con cui avrà sintonia

Con l'Ariete sarà un'unione molto interessante. La coppia si completerà a vicenda, passione e intrigo saranno elementi 'chiave'. Alcune incomprensioni presenti risulteranno marginali rispetto al buon andamento della relazione.

Sarà molto forte l'intesa con il Toro, tutto si svilupperà in maniera fluida e la tenerezza caratterizzerà il rapporto. La coppia dovrà essere brava a limitare alcuni sbalzi d'umore. L'unione con il Cancro sarà durevole. Saranno molte, però, le insidie che caratterizzeranno la coppia, forse proprio per questo l'intrigo crescerà e renderà fattibile il sodalizio.

Buona la sintonia con il Leone, il legame funzionerà e darà parecchie soddisfazioni ad entrambi. Le divergenze caratteriali potranno essere appianate grazie all'intelligenza che la coppia dovrà dimostrare di possedere.

Con la Vergine ci sarà un ottimo rapporto basato sull'attrazione fisica e sulla passione. Entrambi si occuperanno molto volentieri dell'altro, sia per le vincende positive che per quelle negative.

Il rapporto con la Bilancia sarà sereno e duraturo. Entrambi troveranno un corretto equilibrio grazie all'aiuto dell'altro. Non guasterebbe una dose maggiore di passione, renderebbe tutto più emozionante.

Con lo Scorpione l'intesa sarà molto buona. Saranno messe in risalto quelle peculiarità di passione e emozione che entrambi cercano nell'altro. Il rapporto con il Capricorno risulterà essere basato sulla dolcezza reciproca e sulle importanti affinità emotive. Molto buona anche l'intesa a livello fisico.

I segni con poca intesa sentimentale

Con i Gemelli il rapporto risulterà non essere troppo stabile e duraturo.

I protagonisti finiranno per rinfacciarsi molte delle cose che, di negativo, accadranno. La noia potrebbe essere un altro elemento che nuocerà molto all'unione. Con il Sagittario non risulterà essere un rapporto troppo funzionante. Saranno eccessivamente distanti le pretese personali e le divergenze si acuiranno in maniera sostanziale. La parola libertà avrà un significato troppo diverso per la coppia.

Con l'Acquario l'intesa non risulterà troppo calorosa. La freddezza che attanaglierà la coppia sarà deleteria e non permetterà il corretto funzionamento del rapporto. Il sentimento, quello vero, risulterà essere piuttosto carente. La relazione tra due persone del segno dei Pesci risulterà fatta di troppi alti e bassi. Si verificheranno momenti altamente passionali mischiati a periodi di forti attriti e irrisolvibili tensioni.