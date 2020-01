Le previsioni zodiacali di martedì 21 gennaio 2020 svelano l'andamento attribuito alla giornata numero due dell'attuale settimana. In primo piano l'astrologia mostra il Pianeta dell'amore, Venere, in quadratura a Marte. Il Sole splende da poco entro i confini dell'Acquario, spianando positivamente la strada a quest'ultimo. In Pesci resta Nettuno, al momento in buon sestile a Giove in Capricorno, ma in quadratura anch'esso a Marte in Sagittario, un po' come abbiamo annunciato per Venere. Invece Giove, Plutone e Saturno restano sempre nel settore del Capricorno.

A questo punto vediamo nel dettaglio ogni singolo segno, dando spazio alle previsioni astrologiche dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: la speranza è l'ultima a morire! Un cielo ambiguo vi sovrasta; l'unica cosa da fare, in circostanze simili, è andare dritti per la vostra strada. Non preoccupatevi troppo di ciò che succede intorno, non abbiate paura e contate solo su voi stessi! Se c'è qualche incomprensione col partner, è meglio tenersi alla larga dalle discussioni: uscite insieme per andare al cinema, oppure cercate qualche altro diversivo.

Toro: ottimo martedì. Anche se avrete l'astrologia pienamente a favore, non lasciate nulla al caso né all'improvvisazione: è meglio giungere a certi appuntamenti adeguatamente preparati. Sfruttate al massimo il buon periodo affidando al partner la gestione del tempo libero: cercate di condividere le sue iniziative con passione. Unico appunto: non trascurate la salute ma mantenete l'abitudine alle piccole precauzioni che vi possono porre al riparo da malanni di stagione.

Gemelli: in ripresa il lavoro. Gli astri sono propizi ai progetti economici, segnalando un momento d'oro per potenziare le entrate e concludere affari vantaggiosi. Azzurro e lindo è previsto il vostro cielo di martedì, anche per quanto riguarda le questioni a carattere sentimentale. Se siete in coppia, la routine sarà spazzata via da nuovi stimoli, da un aperto scambio di idee con il partner; se siete single, dovrete solo guardarvi attorno.

Lavoro in netta ripresa.

Cancro: bollente intimità. Intorno a voi, tutto sembra muoversi favorevolmente: sfruttate le opportunità che la Luna in Sagittario vi regala canalizzando le energie in modo positivo. Godetevi questa giornata lieta, ricca di stimoli nuovi, entusiasmanti e prospettive vantaggiose sia in coppia che da soli. Con il sottofondo di una musica romantica, la serata con la persona giusta sarà piacevole; in un'intimità complice, bollente.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: in primo piano la chiarezza. Concentrate l'attenzione sui progetti che desiderate realizzare, senza farvi penalizzare né da questioni familiari, né da eventuali contrattempi nel lavoro. Sul fronte amoroso sbizzarrite la vostra fantasia, creando occasioni ed effetti speciali nel rapporto di coppia, se ne avete uno. Date ascolto alle previsioni zodiacali: date la vostra preferenza alle situazioni chiare e nette, prive di sfumature ingannevoli.

Vergine: favoriti i nuovi amori! Lo stato delle vostre finanze, in base alle attuali previsioni zodiacali, sarà nel periodo abbastanza confuso: non avrete tempo e voglia di tenere sotto controllo la situazione e potreste fare spese esagerate. Per fortuna godete dell'amicizia di persone disinteressate ed efficienti che sapranno consigliarvi per il meglio e aiutarvi, nel caso, anche dal punto di vista pratico. Un nuovo amore? Potrebbe non essere una buona idea!

Bilancia: buoni affari in arrivo! Godrete di grande energia, forza d'animo: vi sentirete sorretti da un grande ottimismo che vi aiuterà ad essere brillanti, affascinanti.

Risolverete molte cose in sospeso e anche in amore terrete testa al partner creando nuove situazioni che daranno una ventata di nuovo al rapporto. Le previsioni zodiacali anticipano che i più abili tra voi non si lasceranno sfuggire un buon affare al mercatino settimanale o dal rigattiere.

Scorpione: efficienti soluzioni nel lavoro. L'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate; non fatevela scappare e, soprattutto, non sprecatela mostrandovi troppo esigenti e cercando di avere sempre di più. Il cielo affettivo sprizza di serenità per chi è stabilmente e felicemente in coppia. Ma neppure i single potranno lamentarsi: gli incontri che faranno oggi potranno rivoluzionare la loro vita.

Le previsioni zodiacali vedono soluzioni efficienti nel lavoro.

Previsioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: sprintosi! Le previsioni zodiacali del 21 gennaio in amore annunciano novità. Miracolosa la Luna in Sagittario, che con una mossa fulminea spazza via tutte le preoccupazioni amorose e sul lavoro, conferendo uno sprint eccezionale. Di fronte a una serie di situazioni, avrete una rapidità di decisione che non lascerà spazio ai ripensamenti! State pretendendo troppo dal partner: lo vorreste accondiscendente, pronto a seguire i vostri umori mutevoli e imprevedibili.

Capricorno: divertimento con gli amici.

Con Giove nella vostra 'Casa 6' il periodo vi renderà particolarmente battaglieri sul fronte professionale; se avete un'attività autonoma, tenete sotto controllo l'impulsività. Le previsioni zodiacali invitano a stare attenti ai pettegolezzi che, talvolta, si trasformano in vere e proprie maldicenze e finiscono con il danneggiarvi. In campo sentimentale arriva in vostro aiuto la Luna in Sagittario: porta voglia di coccole e vita godereccia. Vi divertirete con gli amici.

Acquario: buon momento per la coppia! Le previsioni zodiacali colorano di verde il semaforo posto lungo la strada del lavoro, non potrete certo lamentarvi di questo martedì che si apre con alcune novità.

I programmi per il prossimo week-end saranno di vostro gradimento, mentre il giro di amici si ingrandisce a vista d'occhio. Notevole lo spirito d'iniziativa secondo le previsioni zodiacali e l'intraprendenza in amore: vi aiuteranno a portare a termine una delicata questione. Bei momenti da gustare insieme al partner.

Pesci: Le previsioni per lo zodiaco del 21 gennaio ai Pesci annunciano una buona giornata. La congiunzione prossima tra Venere e Nettuno nella vostra 'Casa 9', penalizza un po' l'umore ma favorisce in modo splendido qualsiasi iniziativa in programma. Fatevi forza e non rimandate a dopo quello che va fatto al momento: accumulare impegni o rinviare decisioni non farà che peggiorare le cose!

Fate i bravi, se siete in coppia, senza esagerare... Siete single? Amate l'avventura? Il vostro cuore palpiterà a più non posso...