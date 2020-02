L'Oroscopo di domani, lunedì 17 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà sul piano astrologico. La Luna, in piena fase calante, soggiornerà ancora in Sagittario permettendo ai segni di fuoco di incominciare la settimana con lo spirito giusto. Nell'aria aleggerà un certo ottimismo e una gran voglia di evolversi. Saranno 24 ore ottime per intraprendere una dieta, come nel caso del Toro. Per i nati dell'Ariete, invece, sarà un promettente e favorevole lunedì grazie ai transiti astrali.

Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 17 febbraio

Gemelli - 12° in classifica - Avrete la Luna contro, per questo motivo nelle prossime 24 ore sarà meglio ridurre il lavoro e cercare di stare il più possibile fermi. Occhio alle possibili discussioni che potrebbero emergere. Qualcuno, da giorni, ha una certa inquietudine o un conflitto interiore. Chi è in coppia forse non sa che pesci prendere, magari c'è stata una mancanza oppure un torto pesante da digerire.

In tal caso sarà necessario prendersi del tempo per scomporre il problema in mille pezzi e cercare di capire quale soluzione adottare. Per fare dei passi da giganti è necessario mettersi in gioco e rischiare perché: 'Chi non risica non rosica'. Al più presto il clima attorno a voi si rasserenerà. Non può piovere per sempre.

Capricorno - 11° posto - Ancora 24 ore di difficoltà e poi tutto si semplificherà.

In questo momento della vostra vita sentite il bisogno di realizzarvi, di darvi da fare e di ottenere un cambiamento positivo. C'è qualche nativo di questo sprizzante segno che si è trasferito da poco ma ha delle difficoltà ad ambientarsi. Chi sta scalando la cima del successo sta avendo del filo da torcere a causa di un percorso tortuoso. In giornata un collega o un compagno di studi rischierà di farvi perdere la pazienza.

In tal caso avvaletevi del vostro self-control ed evitate di rispondere in malo modo altrimenti la situazione prenderà una piega pesante. Attualmente siete fin troppo incasinati e non avete bisogno di accollarvi ulteriori problemi. Qualcuno si è ammalato, altri invece dovranno fare attenzione agli spifferi.

Scorpione - 10° in classifica - Giornata mediocre, detestate i lunedì soprattutto se non vivete positivamente le situazioni di lavoro o di studio. In casa occorrerà trovare una soluzione per sistemare un pasticcio venutosi a creare nei giorni scorsi. Qualcuno avrà a che fare con una settimana molto lunga e piena di impegni.

Vi dovrete destreggiare tra lavoro, casa e famiglia. Chi ha dei figli in età scolare dovrà prestare ancora più attenzione del solito perché qualcosa potrebbe turbarli. Sfruttate il potere del dialogo che è una delle armi migliori a disposizione dell'essere umano. Armatevi di forza, coraggio e soprattutto di pazienza, in tal modo arriverete al weekend vittoriosi. Siete un segno dalle mille risorse. Non date ascolto alla vocina interiore autodistruttiva.

Vergine - 9° posto - Questa sarà una giornata abbastanza valida per approcciarsi nel lavoro/studio. Sarà possibile ottenere una conferma e, soprattutto, vederci chiaro all'interno delle situazioni che non lo sono affatto.

Sarete capaci di focalizzarvi su un determinato compito e riuscirete a portare al termine diverse incombenze. Ciononostante, non vedrete l'ora di rincasare per potervi rilassare davanti alla televisione o ad un camino scoppiettante. In questo periodo vi sentite più affaticati che mai, il vostro corpo grida 'riposo'. Occhio alla pressione, cercate di non esagerare con il sale e praticate regolare attività fisica. Queste 24 ore non riserveranno novità particolari sul piano sentimentale, ne per i single e nemmeno per le coppie, ma forse per ora sarà meglio così. Qualcosa inizierà a muoversi entro marzo.

Acquario - 8° in classifica - Un vecchio problema potrebbe riaffacciarsi alla vostra finestra, dunque guardatevi alle spalle! Forse un collega fastidioso o un capo dispotico stanno rendendo l'atmosfera lavorativa irrespirabile. C'è qualcuno che sta maturando l'idea di cercare un'alternativa lavorativa oppure di cambiare percorso di studi. Avete bisogno di tranquillità. Non potete andare avanti così, dovete assolutamente ritagliarvi del tempo per voi stessi. Imparate a dire di 'No' quando non ve la sentite e non fatevi guidare dai sensi di colpa. Di tanto in tanto concedetevi il permesso di fare follie, di svagarvi e di divertirvi: ne avete pienamente diritto!

La salute risulterà in rapida ripresa, forse ultimamente avete avuto delle difficoltà di digestione, dei dolori articolari o un terribile mal di testa.

Bilancia - 7° posto - Le previsioni astrologiche dicono che la prima parte di questa settimana potrebbe rivelarsi a dir poco difficoltosa per alcuni nativi di questo splendido e diplomatico segno. In tal caso vi basterà limitare le azioni e osservare da lontano. Rinviate ogni proposta. Entro l'autunno un desiderio si avvererà rendendovi appagati. Le coppie giovani che hanno in programma di sposarsi entro l'estate, in questi giorni stanno provando un cocktail di emozioni intense.

Chi è in dolce attesa non vede l'ora di abbracciare la sua creatura. Per quanto riguardano i cuori solitari, per il momento sarà meglio pensare alla propria persona soprattutto se la rottura è recente. Entro la fine di marzo ogni problema sarà scardinato.

Oroscopo del giorno

Toro - 6° in classifica - Questo sarà indubbiamente un lunedì discreto, senza infamia e senza lode. Alcuni avranno modo di incominciare una dieta. La mattinata partirà con qualche ritardo, ma poi la giornata prenderà lo slancio e il ritmo giusto. Da tempo siete in cerca di sicurezze o di conferme, forse con il partner attuale ci sono delle incomprensioni da risolvere oppure in famiglia o nell'ambiente di lavoro si respira un'aria estremamente tesa.

Delle volte avvertite una vibrazione sconquassante attorno a voi, altre, invece, vi sentite bene e leggeri come una piuma. Non amate i cambiamenti. Forse temete che qualcosa attorno a voi stia per evolversi. Cercate di prendere la vita così come viene e scrollatevi l'ansia di dosso. Tempus fugit, dunque, non sprecate giornate intere a rimuginare su ogni cosa.

Pesci - 5° posto - L’oroscopo di domani si presenta abbastanza valido. Sarà una settimana piena di brio ma anche di riflessione. Un cambiamento sarà inarrestabile e potrebbe rivelarsi entro domenica, ovvero quando la Luna sarà nel vostro simpatico segno.

Anche se non ci sono transiti negativi da segnalare, dovrete comunque essere prudenti, non è mai un male guardarsi alle spalle. Siete sempre pronti ad ascoltare e consolare gli altri, ma in questi giorni sarete voi ad aver bisogno di conforto. Il vostro corpo ultimamente chiede cibi salutari dato che precedentemente vi siete abbuffati, forse con dolci e salumi. Avrete molte faccende da eseguire e sarete impegnati fino a metà pomeriggio. In serata tornerà la calma e comincerete a sentire un anticipo di primavera all'interno della vostra vita.

Cancro - 4° posto - L’Oroscopo del 17 febbraio dice che questo lunedì sarà capace di influenzare l'andazzo del resto della settimana.

Per tale motivo dovrete cercare di partire con il piglio giusto ed evitare polemiche. In genere siete un segno costantemente preoccupato, non a caso soffrite di ansia e problemi di sonno. Ci sono delle serate in cui riuscite ad addormentarvi facilmente e altre in cui vi rigirate nel letto senza sosta. Valutate l'idea di cominciare a meditare perché questa giornata sarà favorevole alle nuove abitudini. Siete sempre informati sulle cose che accadono attorno a voi, ma troppe notizie negative non aiutano a stare sereni. In giornata riuscirete a finire il prima possibile le vostre mansioni del lunedì e sarete contenti di ciò.

Vi sentirete battaglieri e positivi.

Ariete - 3° in classifica - Questa nuova settimana ripartirà sotto dei buoni auspici astrali grazie alla Luna favorevole. Siete dei leader nati, spesso vi caricate sulle spalle il peso dei problemi altrui. Amate sentirvi al sicuro, perciò siete in cerca di un amore serio e solido. Puntate sempre al massimo e forse per questo motivo spesso vi sentite soli e senza speranza. Non date adito ai pensieri negativi. Chi ha un partner accanto ha la fortuna di potersi confidare e cercare conforto nel momento del bisogno. Spesso la vostra fede vacilla, ma in giornata vi sentirete perfettamente bene e ottimisti. Pensieri e azioni positive attraggono la fortuna. Se siete under 30 e non vedete l'ora di cominciare a darvi da fare, in queste 24 ore l'occasione giusta si paleserà dinanzi ai vostri occhi.

Leone - 2° posto - Lunedì interessante e abbastanza fortunato. Riuscirete a fare tutto con assoluta semplicità e questo grazie all'alto livello di concentrazione. Se sognate di fare carriera, la Luna illuminerà il vostro percorso verso il successo ma dovrete essere capaci di mettervi in gioco. Scardinate ogni tensione o dubbio, evitate di discutere perché: 'A buon intenditore, poche parole'. Entro mercoledì arriveranno dei risultati o delle risposte che attendete da tempo. In serata non desidererete altro che trascorrere del tempo a guardare la tv o a leggere un bel romanzo. Non sottovalutate il potere di un'alimentazione salutare, questo lunedì sarà il momento giusto per mettersi a dieta.

Sagittario - 1° in classifica - Lunedì perfetto sotto tutti i punti di vista. La Luna nel segno sarà un valido alleato e vi donerà forza e spirito di iniziativa. Chi sta combattendo una dura battaglia, avrà modo di lottare positivamente nel corso dell'intera settimana. Vi sentirete come se vi fosse liberati di un peso dalle spalle. Motivatevi attraverso la lettura e valutate l'idea di adottare delle abitudini produttive come alzarsi presto al mattino o premiarvi a fine giornata. Amatevi di più, siete un segno vincente. In genere non mollate nemmeno davanti ad una situazione di forte pericolo. Avete a disposizione le armi giuste per vincere la battaglia, dovete solamente crederci fino in fondo perché la speranza è ultima a morire.