Le predizioni zodiacali di martedì 18 febbraio 2020 sono pronte a rendere chiaro e alla portata il probabile andamento messo in conto alla giornata in esame. L'Oroscopo del giorno, pertanto, vede in netta ripresa il segno dei Gemelli, insieme a quello della Vergine e del Sagittario, tanto per anticipare qualcosa in merito ai più fortunati del periodo. Invece a stare un po' più in ansia rispetto agli altri, il Toro, il Cancro, il Capricorno e altri che andremo a valutare nel prosieguo. A questo punto andiamo a dare spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci indagando l'Astrologia sui settori della vita relativi all'amore e al lavoro.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Questo martedì la Luna viaggia nel segno del Capricorno e per voi Ariete risulta a rilento. Siate più disponibili al confronto e meno polemici verso le idee degli altri. Giornata di critiche e consigli, cercate di ascoltare anche parole che non vi piacciono, vi serviranno domani con la mente più lucida per fare la pace. Il suggerimento è di non mettere a dura prova la vostra resistenza fisica e mentale nel lavoro: dovete sudare ancora per un po’, cercate quindi di riposare.

Toro - Questo secondo giorno della settimana in corso forse sarà il peggiore tra i sette. Stanchi, nervosi e suscettibili, rischiate di ferire chi vi circonda o di fare qualcosa di sbagliato. Per il lavoro, prosegue il momento di riflessione legato ai vari impegni economici degli ultimi mesi. Dovete decidere se cambiare qualcosa che sicuramente vi condiziona nella libertà di esprimervi, ma che di certo porterà profitto.

Siate comprensivi e disponibili col partner, vive solo per voi.

Gemelli - Già dal primissimo mattino di martedì la Luna illumina il segno del Capricorno e, di riflesso, il vostro settore astrologico. Perciò risulterà molto accentuata la sensibilità, la creatività e le doti intuitive. C'è una speciale armonia con tutti, partner sentimentale e amici in primis. L'arte dell'improvvisazione in questo periodo non vi manca, specie se dovete fare qualcosa che vi piace.

In campo pratico provate a tirar fuori dal cassetto quel sogno magico che avete: chissà che a qualcuno non venga in mente di aiutarvi a tramutarlo in progetto reale.

Cancro - Nel braccio di ferro planetario piuttosto impegnativo, che si svolge sopra il vostro cielo, l'ago della bilancia potreste essere voi. Giove e Venere sono sempre ostili per via della quadratura in corso, quindi le preziose risorse su cui potete contare le favorirà la Luna in Capricorno. Anche se non siete in vena di dare ascolto al partner, le predizioni zodiacali di martedì presumono che quest'ultimo possa reclamare solo un po’ d’attenzione in più: lasciatevi andare.

Il resto verrà da sé. Nel lavoro disprezzare la routine non vi porta da nessuna parte

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le predizioni zodiacali del giorno 18 febbraio invitano alla calma. Se fino a ieri vi lamentavate dell’andamento piatto e noioso delle vostre giornate, questo martedì, a causa dell’ostilità di Giove, potreste già rimpiangerlo. Inconvenienti e grane sono l’unica cosa di cui disporrete in abbondanza. Quanto alle soluzioni, invece, nulla si prevede all'orizzonte. In amore siate prudenti e misurati in ogni situazione, tranne che in ambito di coppia. Per i single, avventure e flirt a go-go.

Per chi invece è in procinto di concludere un legame meglio usare tatto.

Vergine - Potete dirvi soddisfatti. Con la Luna di nuovo amica, e forti delle armonie planetarie offerte dal Sole e da Mercurio, avete molte frecce al vostro arco. E anche se Mercurio dovesse porsi in problematica quadratura alla Luna, non farete fatica a contrastarla. In campo lavorativo intanto potrete contare su un cielo alleato, ottimo per sbloccare situazioni, favorire cambiamenti, realizzare obiettivi anche prestigiosi.

Bilancia - Non è vero, come sostenete da un po’, che tutto ciò che fate finisce inevitabilmente con un nulla di fatto.

È che siete di cattivo umore e questo vi condiziona nelle azioni e nelle scelte che operate. Dovreste provare ad agire con più calma. In campo sentimentale invece, la vostra oasi in mezzo al deserto è il vostro amato partner. Avete la fortuna di poter contare su una persona amorevole e premurosa. Dati i pressanti impegni, accuserete un po’ di stanchezza a fine giornata.

Scorpione - Questo martedì 18 febbraio pianificate attentamente i vostri progetti senza forzare i tempi. Non dimenticate che Urano in Toro, in ogni caso, risulta speculare positivo per il vostro segno, quindi protegge i vostri impegni finanziari e non solo.

In amore intanto, ormai la vostra relazione ha superato la fase del rodaggio da un pezzo. Adesso è tempo di fare sul serio, di costruire le basi per un rapporto duraturo.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Dotati d’energia e intraprendenza, renderete questa giornata molto proficua, stringendo contatti e conducendo in porto buoni affari. A sera, in compagnia degli amici, dimostrate che, se volete, sapete stare a vostro agio in società. La vita sentimentale invece non sarebbe avara di soddisfazioni, se solo foste più presenti e meno critici nei confronti della persona amata.

Abbandonatevi alle emozioni.

Capricorno - Possibili problemi sul lavoro: qualcuno intralcerà i vostri piani. In amore, invece, le vostre capacità di seduzione fanno capitolare chi vi piace. Se comunque aveste qualcosa da farvi perdonare, un viaggetto romantico potrebbe essere un ottimo modo per metterci una pietra sopra. Non è la giornata buona nemmeno per prendere decisioni importanti, poiché sarebbero dettate dalla confusione.

Acquario - È meglio non tergiversare e affrontare di petto i problemi, fornendo risposte decise e concrete, improntate all’estrema chiarezza. Provateci. Non dimenticate però che le esperienze vissute possono aiutare: guardate avanti, solo così mieterete consensi, alcuni del tutto inaspettati.

in amore giocate bene le vostre carte, senza strafare e senza fretta. Continuate ancora a controllare il partner per timore che alla prima occasione vi pianti in asso? Se è così, sbagliate! Invece non vi accorgete che la vostra dolce metà vi ama alla follia...

Pesci - Le predizioni zodiacali di martedì 18 febbraio riguardo l'amore annunciano che forse sarete messi alla prova dalla quadratura tra Venere e Giove: sarete costretti a rivedere i piani per la giornata oppure a scendere a compromessi con le parti avverse. Cercate di mantenere la lucidità e la calma, per non sprecare il faticoso lavoro svolto finora.

Nel lavoro il rendimento, alimentato da un maggiore spirito di collaborazione, è soddisfacente. Non forzando la situazione, le risposte arriveranno.