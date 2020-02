L'Oroscopo di domani, domenica 16 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sotto il profilo astrologico avremo una splendida Luna in Sagittario. Quando l'astro luminoso è nella fase dell'ultimo quarto ci si può sentire più pratici e risolutivi. Entro il novilunio di domenica prossima, ogni cosa tornerà al suo posto e tutto sarà più limpido. Per l'Ariete questa si preannuncia una giornata fiorente mentre per i nati del Toro sta per giungere una svolta significativa. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 16 febbraio

Capricorno - 12° posto - Con un cielo astrologico così intenso, questa giornata causerà un miscuglio di sensazioni. Avrete degli sporadici momenti di energia seguiti da attimi di stanchezza mentale. Dovrete far leva sul vostro autocontrollo per tenere a bada l'impazienza. Non rintanatevi nel vostro guscio se qualcosa finirà per intimidirvi. In genere detestate i contatti sociali e tendete a costruire una sorta di muraglia cinese tra voi e il mondo esterno. Nella vita non è obbligatorio avere un partner o tanti amici, tuttavia sforzatevi di non precludervi le occasioni che il mondo offre.

Cautela nell'attività fisica, non vi converrà esagerare. Chi ha dei figli gli ama per quello che sono e non per quello che fanno, ebbene, in giornata avrete modo di dimostrare loro quanto sono importanti per voi e che non devono farsi abbattere dalle avversità esterne.

Vergine - 11° in classifica - Il silenzio sa essere curativo dunque, in giornata sarà meglio ritagliarsi del tempo per starsene in tranquillità.

Avrete un gran bisogno di riprendervi dagli sforzi profusi nell'appena conclusa settimana. Confidenze in arrivo, ascoltate prima di giudicare. In giornata vi sentirete vigorosi e pieni di vitalità. Avrete voglia di spingere con i vostri talenti o il vostro lavoro. I liberi professionisti e coloro che sono nel commercio non stanno attraversando un momento sereno in quanto c'è il timore di non riuscire a sbarcare il lunario per colpa delle troppe tasse.

Cautela con la salute. Per via del troppo lavoro ultimamente avete trascurato il corpo. Bevete molta acqua nel corso della giornata e occhio all'influenza.

Pesci - 10° posto - L’oroscopo di domani è caratterizzato dall'influenza di certi transiti planetari che potrebbero suscitare contrastanti emozioni. Spesso sognate ad occhi aperti e desiderate delle cose abbastanza irraggiungibili. Non a caso buona parte dei nati di questo simpatico segno si ritrova ad essere single. In queste 24 ore non dovrete dare per scontato ciò che possedete. Godetevi il presente, questa sarà una domenica profumata di amici, famiglia, relax, ma tutto dipenderà da voi.

Talvolta le autocritiche possono ferire più di una lama tagliente, dunque togliete il volume a quella vocina interiore che spesso vi denigra. Siete dei perfezionisti nati, ma così facendo rischierete di non consegnare in tempo un lavoro o un compito. Presto giungerà una svolta sentimentale o lavorativa e potrete fare i salti di gioia. Per il momento curate la vostra pelle e privilegiate i cibi nutrienti.

Cancro - 9° in classifica - L’Oroscopo del 16 febbraio dice che sarà una domenica movimentata e pratica. In mattinata qualcuno si ritroverà ad uscire, chi per lavoro, chi per fare la spesa di casa, chi per un aperitivo in compagnia e chi per una visita.

Riordinare il focolare domestico può rivelarsi stancante ma aiuta a riflettere. Entro la fine del mese farete un lavoro impeccabile e alcuni avranno l'opportunità di accrescere un'entrata. Presto riuscirete a saldare definitivamente un vecchio debito. Attenzione alle relazioni d'amore, se qualcosa non è più come prima, cercate di vederci chiaro. Il tempo libero è sempre poco, ma di tanto in tanto è bene fare delle pause. Dunque, inserite degli attimi di relax tra le varie faccende e premiatevi sempre a fine giornata.

Toro - 8° posto - Sarà una domenica particolare in cui desidererete starvene in solitaria.

La settimana è stata davvero impegnativa, tuttavia nelle prime ore di questa giornata non potrete rilassarvi. Ci saranno un paio di faccende casalinghe da sistemare. Ad inizio anno vi siete ripromessi di fare il salto di qualità, di essere più sorridenti e positivi o magari di tornare in forma. Di tanto in tanto la vostra volontà fa i capricci e vacilla, ma cercate di non cedere alla procrastinazione. I migliori risultati si intravedono sul lungo tempo, quindi siate instancabili. Il vostro è un segno tenace, ne avete affrontate di difficoltà negli anni passati ma niente e nessuno è riuscito a spezzarvi.

Avete le armi migliori per raggiungere il traguardo. Sta per arrivare una svolta significativa riguardante un affare, un immobile o il lavoro. Chi studia, in giornata si ritroverà a dedicare del tempo al ripasso o all'approfondimento perché la seguente settimana sarà determinante.

Gemelli - 7° in classifica - Gennaio e febbraio sono stati dei mesi pesanti a livello economico. Non a casa provenite da un periodo in cui le uscite sono state maggiori delle entrate. Tuttavia, al più presto sarà possibile ripartire e sistemare tutti i conti. 'Chi ha tempo non aspetti tempo', dunque organizzate questa giornata dando priorità al dovere e poi allo svago.

Non rimandate a lungo la possibilità di vivere un futuro prosperoso e gaudente. La vostra grande capacità di relazionarvi con gli altri vi tornerà utile. Confrontarsi con una persona fidata vi aiuterà a prendere una decisione efficiente e a capire quale sbocco intraprendere. Prendete la vita così come viene e calmatevi perché di solito siete un uragano inarrestabile. Queste 24 ore sfruttatele per recuperare le energie o per risolvere eventuali conflitti. Occhio alla pressione.

Oroscopo del giorno

Acquario - 6° posto - Non prolungate l'arrivo al traguardo procrastinando. Rimandare al giorno seguente produce soltanto frustrazione.

Partite all'attacco in questa splendente domenica che promette gioia ed emozione. Le coppie stanno vivendo un momento piacevole, soprattutto grazie ai giorni scorsi che sono stati pieni di amore. Chi è solo presto riceverà una dichiarazione inaspettata. Comunque sia, anche il mese di febbraio sta per volgere a conclusione. Non fatevi mettere il bastone tra le ruote dalla paura del fallimento: provarci è meglio di non provarci affatto e avere rimpianti. Non rivangate il passato, quello che è stato è stato ed avete bisogno di guardare al presente. Sarà una domenica propizia per la salute.

Bilancia - 5° in classifica -Le previsioni astrologiche vi vedranno leggermente tormentati, infatti qualcosa vi impensierirà.

Tuttavia, cercate di non sprecare questo dì di festa a preoccuparvi per il lavoro, per i conti che non tornano, per la salute che traballa. Il troppo stress rischierà di essere controproducente, soprattutto se avete problemi con la pressione. Qualche nativo della Bilancia ultimamente si ritrova ad avere molta fame e certe diete intraprese all'inizio dell'anno sono sfumate in breve tempo. Cercate di non bloccarvi davanti ad un ostacolo. Presto o tardi troverete delle soluzioni efficaci. Il vostro valore non si misura certamente dagli errori, dunque non siate severi con voi stessi e amatevi di più.

Chi ha la fortuna di avere un amore solido affianco potrà trovare conforto e passione tra le braccia dell'amato/a.

Leone - 4° posto - Siate attivi e assertivi, specialmente se mirate al successo. Spesso tendete ad essere prevaricanti, ma a questo atteggiamento potrebbe attirare antipatie. Curate il rapporto con terzi. È impossibile fare ogni cosa per bene, ma se puntate al massimo, male che vada, otterrete di sicuro un minimo. Fallire è umano, per cui fatevi avanti. L'amore di coppia procederà speditamente, i più giovani stanno vivendo un periodo particolarmente emozionante. Domenica promettente per coloro che sono soli poiché ci saranno delle occasioni per incontrare gente nuova e interessante.

A tavola riducete il consumo di sale e non abbuffatevi fuori pasto. In serata avrete una gran voglia di pizza o di dolci.

Scorpione - 3° in classifica - La settimana si concluderà con una gran voglia di riposare e fare meno cose possibili. In casa si respira da tempo un'atmosfera particolare che vi turba il sonno e la serenità generale. In famiglia occorrerà essere più indulgenti e meno pessimisti. Sarete tentati dal fare alcuni acquisti online, ma attenzione a non comprare cose superflue. Siate più attenti alle esigenze del vostro corpo che in queste 24 ore cercherà di farvi recepire un messaggio. Nei prossimi giorni avrete delle bollette o un mutuo da saldare, ma non guastatevi questa giornata pensando alle difficoltà legate alla fine del mese. Qualcuno non sa che pesci prendere. Comunque sia, tenetevi alla larga dalle critiche distruttive mosse dall'invidia o dall'ignoranza altrui.

Ariete - 2° posto - Domenica promettente e piena di voglia di stare in compagnia. Apprezzerete maggiormente le persone che vi circondano, ovvero partner, figli e famiglia. Dovrete solamente fare attenzione alle possibili ferite, infatti sarà abbastanza alto il rischio di sbattere su qualche mobile, di scivolare oppure di tagliarsi con qualche oggetto contundente. A parte questo, sarà una domenica fiorente. Avrete modo di organizzare l'agenda della seguente settimana nella maniera migliore distribuendo le faccende nell'arco dei vari giorni. In tal modo riuscirete ad evitare di ritrovarvi eccessivamente impegnati e con i nervi fuori controllo come spesso vi capita. La fortuna va aiutata, per cui cercate o create le occasioni giuste. Piangere sul latte versato è inutile. La paura del fallimento è di gran lunga peggio dell'inazione, quindi datevi sempre da fare.

Sagittario - 1° in classifica - Questa domenica si rivelerà appagante e intensa. Ci saranno diverse cose da fare sia in casa che fuori. Una chiamata o una visita inaspettata vi farà piacere. La Luna nel segno donerà una forte capacità comunicativa, per cui risulteranno favoriti i chiarimenti. Apritevi al mondo, viaggiate, siate curiosi, leggete, amate. Sarà una giornata straordinaria e soprattutto valida per programmare una vacanza. Questo sarà un anno a dir poco avventuroso. Allacciate contatti, potrebbero servire in futuro. Siate sorridenti ed evitate litigi in famiglia, non vale la pena prendersela per una semplice divergenza di opinioni. Nel tardo pomeriggio, il vostro corpo avrà un gran bisogno di riposare per cui andrete a dormire prima del solito.