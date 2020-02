L'Oroscopo della settimana in arrivo lascia presagire delle giornate interessanti per i Pesci, che potranno fare affidamento sul Sole nel segno, ma anche sul favore dei pianeti concentrati in Capricorno. Al contrario il Sagittario potrebbe vivere dei momenti sottotono, soprattutto dal punto di vista fisico.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della settimana, da lunedì 17 a domenica 23 febbraio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali per amore, lavoro e salute.

Astri e stelle della settimana dal 17 al 23 febbraio, da Ariete a Cancro

Ariete: a causa della forte concentrazione di pianeti in capricorno il segno sarà spinto al cambiamento, anche se questo non vorrà dire per forza buone notizie. L’oroscopo consiglia cautela in ambito lavorativo, meglio ponderare bene le prossime scelte. Per fortuna Venere è dalla vostra parte e in amore si potranno vivere delle belle emozioni. Sarà una settimana serena in cui chiarimenti saranno favoriti. Incontri interessanti per i single.

Toro: con Marte che da lunedì entrerà in Capricorno, il segno portare ritrovare l’energia e la voglia di fare. Grazie al supporto del Sole ci sarà un recupero per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore. Con i nati sotto il segno dei Pesci potrebbe nascere una forte alchimia. Bene la sfera lavorativa, al contrario in ambito finanziario sarà bene evitare gli eccessi.

Gemelli: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate faticose per il segno che se da una parte si libera dell’opposizione di Marte, dall'altra guadagna gli influssi altalenanti della Luna.

Non mancheranno dunque giornate di forte squilibrio, dove prevarranno stanchezza e nervosismo e durante le quali potrebbero nascere contrasti e incomprensioni tanto in amore quanto in ambito lavorativo. Al contrario nel weekend si potrà recuperare e alcune situazioni si sbaglieranno.

Cancro:secondo l’oroscopo sarà una settimana di rinascita per il segno che a partire dal 19 febbraio potrà fare affidamento sugli influssi positivi del Sole in pesci.

Sarà una settimana di recupero in cui si potrà fare affidamento anche sul favore di Mercurio, è un momento per l’amore ma anche per la sfera lavorativa. Coloro i quali desiderano tornare in pista, avanzare una proposta o avviare dei nuovi progetti saranno favoriti.

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 febbraio da Leone a Scorpione

Leone: a partire dalla giornata di lunedì 17 febbraio il segno perderà il favore di Marte, ma guadagnerà quello di Venere. Gli influssi del pianeta dell’amore renderanno il Leone irresistibile e anche i nuovi incontri sono favoriti. È un momento vantaggioso anche dal punto di vista fisico qualcuno potrebbe essere alle prese con piccole problematiche.

L’oroscopo consiglia di ritagliarsi momenti di riposo e cercare di favorire in ogni modo il recupero fisico.

Vergine: il segno può tirare un sospiro di sollievo, l'oroscopo di lunedì 17 febbraio lascia presagire un inizio settimana vantaggioso, le stelle saranno in posizione favorevole e si potrà recuperare sotto tutti i punti di vista. Energia e voglia di fare non mancheranno e daranno una marcia in più al segno che in ambito lavorativo potrebbe riscuotere importanti successi. In amore e in ambito familiare sono favoriti i chiarimenti, torna il sereno. I single riscoprono la voglia di mettersi in gioco e fare nuovi incontri.

Bilancia: questo non è un segno che ama l’aggressività o l'agitazione. Di solito la Bilancia preferisce vivere in armonia, condivisione e unione ma questa pace interiore verrà disturbata durante la nuova settimana a causa degli influssi di Marte in Capricorno. Saranno dunque giornate pregne di nervosismo, durante le quali non sarà facile evitare i contrasti e le polemiche sia in amore che in ambito lavorativo. Al contrario con l’avvicinarsi del weekend e soprattutto a partire dalla giornata di sabato 16 febbraio il segno ritrova il buon umore e la serenità.

Scorpione: l’oroscopo della settimana lascia presagire un momento di recupero per il segno che potrebbe beneficiare della concentrazione dei pianeti in Pesci e Capricorno, ritrovando ottimismo e serenità.

Le prossime giornate saranno favorevoli e soprattutto per quanto riguarda gli affari delle questioni lavorative, qualcuno potrebbe riscuotere i frutti del lavoro precedentemente seminato o ricevere un’interessante proposta. Alti e bassi in amore.

Previsioni astrologiche della settimana dal 17 al 23 febbraio da Sagittario a Pesci

Sagittario: la nuova settimana inizia sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie o accusare lievi fastidi fisici, in particolare a gambe e schiena. Al contrario gli influssi positivi di Venere daranno una marcia in più al segno per quanto riguarda i rapporti di coppia e i nuovi incontri, soprattutto durante il weekend.

Le stelle ci fanno sapere che i rapporti che nascono durante la fine di febbraio si riveleranno importanti per il futuro.

Capricorno: la settimana inizia immediatamente in modo positivo per il segno che potrà fare affidamento sugli influssi positivi di Marte, Giove, Saturno e Plutone. Le prossime giornate dunque si riveleranno vantaggiose dal punto di vista pratico e lavorativo, si potranno trovare delle soluzioni, ma anche dei nuovi obiettivi. Al contrario Venere inquadratura al segno dell’Ariete potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote e creare qualche agitazione.

Acquario: nonostante l’uscita di Marte dal segno a partire dal 19, l’Acquario mantiene l’energia e l’ottimismo ritrovati durante il corso del mese di febbraio.

È un momento positivo per quanto riguardi rapporti interpersonali e l’amore, al contrario in ambito lavorativo potrebbero continuare alcune tensioni. La nuova settimana favorirà un recuperò di energie, saranno giornate ideali per dedicarsi alle proprie passioni o praticare dello sport.

Pesci: l’oroscopo lascia presagire una settimana veramente vantaggiosa per i Pesci, che potranno fare affidamento sul favore dei pianeti in posizione favorevole e riscuotere importanti successi. Qualsiasi sia il vostro obiettivo, queste sono le giornate ideali per mettersi in gioco e cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Con Mercurio, Sole e Nettuno nel segno, Marte, Giove, Saturno e Plutone in sestile al Capricorno, per non dimenticarsi di Urano in sestile al Toro, avrete una marcia in più, una grande energia e una bella creatività.