Le previsioni astrologiche di lunedì 2 marzo ci delucidano sull'amore e sull'aspetto lavorativo dei dodici segni dello zodiaco. L'Ariete dovrebbe dare delle risposte alla persona amata, mentre i single della Vergine dovrebbero essere più convinti nell'intraprendere una conoscenza. Nessun cambiamento sostanziale nella giornata lavorativa dell'Acquario.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: La vita sentimentale di coppia subirà qualche rallentamento, la persona amata vorrebbe avere da voi delle risposte.

I single saranno presi da una situazione che potrebbe risultare inconcludente, fate attenzione a come agite. Il lavoro non sarà particolarmente fluido, una piccola diatriba si insinuerà nella vostra giornata professionale.

Toro: Siete particolarmente contenti per la sintonia che avete instaurato con il vostro partner. Inventatevi qualcosa di sensazionale e sorprendete la vostra dolce metà. Se siete single non perdete altro tempo, le occasioni per innamorarvi potrebbero non essere sempre così cristalline.

Il lavoro potrebbe portarvi ad effettuare alcuni cambiamenti, adeguatevi senza colpo ferire.

Gemelli: La persona amata vorrebbe da voi una grande dimostrazione d'amore, fatele capire che qualche volta anche voi vi aspettereste qualcosa in più. I cuori solitari saranno propensi ad accettare un corteggiamento che va avanti da un po' di tempo, non tentennate e cercate di andare dritti al sodo. Il lavoro sarà molto redditizio, soprattutto da un punto di vista economico.

Cancro: Le relazioni amorose non dovrebbero subire grosse scosse sentimentali, la persona amata si sentirà tranquilla e protetta. I single dovrebbero cercare di mettersi maggiormente in gioco e non aspettare il verificarsi degli eventi. L'attività professionale potrebbe subire una brusca frenata, valutate il da farsi e non fatevi prendere dal panico.

Leone: Il partner potrebbe avere bisogno di un po' di tempo per pensare ad alcune cose, assecondate questa sua volontà e dimostratevi maturi e innamorati.

Se siete alla ricerca dell'amore provate a frequentare posti che vi permettano di conoscere persone nuove. Interessanti accadimenti sotto l'aspetto professionale, non saranno escluse gratificazioni per quel che concerne il vostro ruolo e la natura economica della vostra attività.

Vergine: Dedicate maggiori attenzioni al partner. Anche se non richieste, faranno certamente piacere. Non lasciate che un pizzico di noia pervada il vostro stabile rapporto. Voi single abbiate la fiducia necessaria per poter intraprendere una conoscenza di cui non siete sicuri al cento per cento. Il lavoro potrebbe non essere molto positivo a causa dell'invidia dilagante di alcuni colleghi.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: La persona amata potrebbe chiedervi di pianificare il vostro futuro insieme, risulterete molto contenti per questa iniziativa. I single avranno l'opportunità di conoscere persone nuove e instaurare con esse un ottimo rapporto. L'attività professionale potrebbe portarvi a scelte che alcuni dei vostri cari faranno difficoltà a comprendere.

Scorpione: L'amore di coppia risulterà essere al centro della vostra vita, ascoltate anche quello che dice e che prova il partner, altrimenti a lungo andare potrebbe incrinarsi qualcosa. I cuori solitari vivranno delle emozioni molto forti che, non necessariamente, porteranno a qualcosa di duraturo.

Ma vi faranno apprezzare il presente.

Sagittario: Non siete particolarmente soddisfatti della vostra vita di coppia, probabilmente vi aspettavate di più. Fate presente questa cosa al partner e non nascondetevi dietro a frasi di circostanza. Non se lo merita il vostro lui/lei e nemmeno voi. I single vivranno una giornata serena, senza particolari sconvolgimenti. Il lavoro marcerà molto bene e potreste stringere un accordo lavorativo molto proficuo.

Capricorno: Avrete in mente qualcosa di speciale per il vostro partner. Iniziate organizzando una cenetta romantica e tutto il resto verrà di conseguenza.

Coloro che sono single avranno delle belle sensazioni: forse è arrivato il vostro momento, non fatevi cogliere impreparati. Un vostro progetto lavorativo risulterà particolarmente avvincente, i vostri superiori potrebbero avere la tentazione di affidarvene altri particolarmente importanti.

Acquario: State vivendo un momento che poco si sposa con la vita di coppia. Tenderete a ragionare in maniera individuale e a prendere decisioni autonomamente. Voi single potreste conoscere una persona e affidarle le chiavi del vostro cuore. L'attività lavorativa non subirà particolari cambiamenti, tutto procederà secondo la routine quotidiana.

Pesci: Prendete il vostro partner e fategli vivere una giornata fantastica. A volte le piccole cose risultano essere le migliori e le più soddisfacenti. Se siete single apprezzate la vostra libertà sentimentale e non cercate l'amore a tutti i costi. Bene il lavoro, un vostro collega potrebbe prendervi come esempio e questo vi renderà particolarmente orgogliosi.