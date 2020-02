La classifica dell'Oroscopo relativo a questo fine settimana di sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo vedrà un evidente calo per quanto riguarda i segni zodiacali dei Pesci, dell'Acquario e dei Gemelli mentre avranno un fine settimana decisamente promettente i segni zodiacali del Toro, del Sagittario e dello Scorpione. Novità in arrivo per la Vergine e il Capricorno. Vediamo quale sarà la classifica dei dodici segni zodiacali per questo fine settimana.

Previsioni weekend 29 febbraio-1° marzo, la classifica: Bilancia all'ottava posizione, Acquario annoiato

12° posto Pesci: il fine settimana risulterà privo di interesse per i nati sotto il segno dei Pesci. Il vostro carattere accondiscendente, spesso, viene frainteso ma avete dei limiti e non sempre riuscite ad essere tolleranti in certe situazioni.

11° posto Gemelli: sabato e domenica avrete modo di risolvere alcune vostre questioni rimaste in sospeso. A volte il vostro modo di porvi viene visto come un atteggiamento quasi arrogante agli occhi di chi non vi conosce.

Sapete bene quali siano le vostre qualità caratteriali, siete intenzionati a dare dei buoni consigli ma non sempre riuscite a controllare il vostro modo di porvi agli altri.

10° posto Acquario: weekend poco armonioso per il segno dell'Acquario. Sicuramente le giornate di sabato e domenica risulteranno poco entusiasmanti ma, comunque, abbastanza tranquille. Potrete comunque cercare qualcosa di interessante da fare per impegnare il vostro tempo libero.

9° posto Cancro: se avete ancora qualche discussione rimasta irrisolta, sarà bene affrontarla. In tal modo potrete trascorrere sicuramente un weekend più a cuor leggero.

8° posto Bilancia: Il vostro fine settimana risulterà abbastanza positivo. Tuttavia dovrete cercare di assolvere tutti i vostri impegni il prima possibile in modo tale da potervi liberare e avere più tempo libero a vostra disposizione.

Classifica oroscopo del weekend: insicurezze per la Vergine, tranquillità per il Toro

7° posto Leone: riuscite ad avere un atteggiamento deciso e determinato anche se di tanto in tanto vi soffermate su questioni irrilevanti. Spesso vi sottovalutate e questo sicuramente non faciliterà il raggiungimento dei vostri obiettivi. Vi attenderà un fine settimana gratificante ma non è escluso qualche piccolo imprevisto.

6° posto Toro: siete in attesa di un fine settimana da passare in totale relax e soprattutto in piena tranquillità, lontano da ogni distrazione. Avete bisogno di momenti da passare in serenità così da poter recuperare da una settimana logorante.

5° posto Vergine: dovete cercare di mettere da parte le vostre insicurezze, dando più spazio alla vostra autostima e alle vostre capacità. Questo sarà un fine settimana nel quale potrebbero esserci delle interessanti sorprese in arrivo.

4° posto Sagittario: sabato e domenica saranno giornate decisamente inebrianti dove non mancheranno serate da passare in totale serenità e spensieratezza, possibilmente in compagnia dei vostri amici o del vostro partner.

Previsioni astrologiche 29 febbraio-1° marzo, classifica: Ariete armonioso, passione per lo Scorpione

3° posto Capricorno: novità in arrivo per chi è alla ricerca dell'anima gemella.

Questo fine settimana potrebbe essere quello giusto per fare nuove conoscenze, magari per riuscire a trovare la persona che cercavate. Siete a caccia di nuove esperienze inebrianti, in grado di portarvi nuove emozioni.

2° posto Ariete: siete decisi a voltare pagina e ad iniziare un nuovo capitolo della vostra vita, pieno di positività e ottimismo. L'amore non dovrà mancare e questo fine settimana avrete modo di essere dinamici e pieni di vitalità. Cogliete questa occasione per trascorrere delle serate interessanti.

1° posto Scorpione: secondo l'oroscopo il segno dello Scorpione, potrà trascorrere un fine settimana all'insegna della passionalità, soprattutto per quanto riguarda le giovani coppie innamorate.

Sarete in totale armonia con il vostro partner, cercate di assecondare i desideri reciproci in modo da passare un weekend memorabile.