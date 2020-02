Le previsioni astrologiche di venerdì 28 febbraio ci delucidano sulle attività dei 12 segni zodiacali per quel che concerne i sentimenti e il lavoro. I single dell'Ariete potrebbero avere l'occasione di avviare una bella conoscenza, mentre il Leone si vedrà costretto a prendere delle decisioni sul lavoro. Lo Scorpione dovrà impegnarsi per riuscire a dare nuovo equilibrio alla sua relazione.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Buono l'amore di coppia, siete riusciti a tenervi alle spalle qualche ruggine e ora potrete vedere il futuro con maggiore serenità.

Se siete single le cose marceranno nel migliore dei modi e potreste avere l'occasione di continuare una bella conoscenza. Il lavoro avrà un bell'impatto sulla vostra giornata, sarete molto felici per alcuni complimenti ricevuti.

Toro: Niente di clamoroso all'orizzonte, la giornata dedicata al partner risulterà essere abbastanza tranquilla e priva di grandi novità. I single avranno poche possibilità di mettersi in mostra e raggiungere qualcosa di eclatante, sappiate attendere il vostro turno. Il lavoro si potrebbe fare particolarmente stancante, cercate di resistere e non lamentatevi troppo.

Gemelli: Avrete la possibilità di fare una scelta, la vostra dolce metà attende una vostra decisione dalla quale può scaturire qualsiasi cosa. Non sarà una giornata particolarmente proficua per i cuori solitari, siate ottimisti rispetto al futuro e andate avanti per la vostra strada e con i vostri valori. Momento di rilassatezza sul lavoro, cercate di rimettervi in forze, fisiche e mentali, e ripartite con il consueto slancio.

Cancro: L'amore di coppia vedrà qualche tentennamento e non vivrà un ottimo stato di forma. Coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella dovrebbero rilassarsi maggiormente e vivere il loro status in maniera più spensierata. Anche il lavoro non risulterà essere troppo positivo, con qualche grattacapo di troppo.

Leone: Nessuna grossa novità riguardo all'amore di coppia, state solo attenti a non far cadere troppo spesso il rapporto nella monotonia.

Diversi incontri per i single, anche se non dovrebbero portare a niente di eclatante. Prendete il tutto come nuove conoscenze e nulla più. Il lavoro continuerà a risultare altalenante, iniziate a pensare a qualcosa di alternativo e più concreto.

Vergine: Finalmente potreste aver deciso di prendere una strada, la cosa certa è che dovete togliervi di dosso l'apatia che vi attanaglia. Anche il partner aspetta fiducioso. Possibilità per i single di ricavare qualcosa di positivo da questa giornata, siate però propositivi. Potreste portare a termine in maniera brillante un progetto su cui stavate da un po' di tempo.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Potrebbe essere il momento giusto, cercate di chiarirvi con la persona amata e tutto tornerà a splendere come e più di prima. Buoni incontri per i single che potrebbero portare qualche novità particolarmente gradita. L'ambito lavorativo risulterà essere molto soddisfacente, evitate polemiche sterili e proseguite per la vostra strada.

Scorpione: Usate maggiormente la ragione e cercate di mettere a tacere alcune fastidiose incomprensioni. Ottima giornata per i cuori solitari, sono previste diverse conquiste, starà a voi decidere come comportarvi.

Sarete particolarmente suscettibili ad alcune critiche che vi verranno rivolte in ambito lavorativo. Calma e sangue freddo.

Sagittario: Avrete la possibilità di passare una bella giornata con la vostra dolce metà e la sera potrebbe essere addirittura straripante. Voi single sarete particolarmente attivi e desiderosi di combinare qualcosa di buono. Ottima la sfera lavorativa e avrete anche la possibilità di ascoltare qualche proposta davvero interessante.

Capricorno: Bene l'amore di coppia, sfruttate l'occasione e portate a cena fuori la persona amata, il gesto sarà particolarmente gradito. I single dovranno uscire di più e frequentare gente nuova, solo in questo modo potrete aspirare a raggiungere la vostra meta sentimentale.

Il lavoro non vi sta particolarmente interessando, dimostrerete di pensare ad altro e questo potrebbe danneggiarvi.

Acquario: Giornata interessante per quel che riguarda le coppie, lasciatevi trascinare dal partner e non ponetevi limiti, almeno per oggi. I single avranno voglia di divertirsi, non abbiate timore e buttatevi follemente nella mischia. Il lavoro non sarà entusiasmante, potreste demoralizzarvi un po', cercate di essere il più possibile ottimisti.

Pesci: La sintonia di coppia potrebbe iniziare a vacillare, cercate di capire cosa realmente volete dalla vostra vita sentimentale. Un incontro scuoterà particolarmente il cuore e la mente di voi single.

Restate lucidi e cercate di capire di cosa si tratta. Il lavoro andrà particolarmente bene, tornerete a casa soddisfatti e con qualche certezza in più.