Le previsioni zodiacali di martedì 25 febbraio ci portano a conoscenza dello stato sentimentale di tutti i dodici segni dello zodiaco. Alcuni di quelli presi in considerazione passeranno una buona giornata, mentre altri dovranno penare maggiormente nel rapporto con il partner. In particolare l'Ariete vivrà una giornata molto soddisfacente, anche il Toro potrebbe coinvolgere il partner in una serata sorprendente. Al contrario il Cancro potrebbe avere necessità di chiudere la sua relazione sentimentale.

La Vergine, con tutta probabilità, sarà costretta a dedicare il suo tempo a controbattere alle invettive della persona amata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: grande sintonia con il vostro partner, dove vivrete una giornata piena di emozioni e sorprese. Non lasciatevi scappare l'occasione.

Toro: nella giornata odierna avrete l'occasione giusta per risolvere situazioni che si stavano facendo particolarmente pesanti. Organizzate una serata a sorpresa.

Gemelli: avrete l'occasione per dimostrare al partner tutta la vostra passionalità.

La persona amata ringrazierà sentitamente.

Cancro: una storia potrebbe essere giunta al capolinea: non ostinatevi più del dovuto, le cose non devono andare bene per forza. Tirate fuori gli attributi e prendete una decisione.

Leone: potreste decidere di fare un passo in avanti e donare maggiori attenzioni al partner. Non sbagliereste di certo.

Vergine: non sarà una giornata molto favorevole nell'amore di coppia: tensione e discussioni alla base.

Sperate nel domani, potrebbe essere un giorno migliore.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siate intelligenti e cercate di capire i punti deboli della persona amata: evitate inutili polemiche. Potreste rimanere male per qualche parola di troppo.

Scorpione: la giornata non sarà affatto male, potrebbe esserci qualche discussione, ma non sarà niente di sconvolgente. Cercate di renderla ancora più piacevole.

Sagittario: l'amore di coppia marcerà a gonfie vele, cercate soltanto di movimentare un pochino il rapporto. La staticità e la monotonia di certo non giovano.

Capricorno: la troppa gelosia non mai un buon deterrente, abbiate maggiore fiducia del vostro partner. Fate venire fuori il vostro lato migliore, sarà un bene per tutti.

Acquario: dovreste riuscire a risolvere alcune questioni con la persona amata, da troppo tempo rimaste irrisolte. Cercate anche di far comprendere bene al partner quanto ci tenete.

Pesci: risolvete le vostre questioni da soli, inutile cercare l'aiuto di persone che non stanno vivendo la vostra situazione.

Qualcuno potrebbe essere geloso della vostra felicità.