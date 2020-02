Le previsioni zodiacali di domenica 23 febbraio ci informano sullo stato sentimentale di coloro che sono alla ricerca di una relazione. Approfondiamo le attività dei 12 segni dello zodiaco. Il Toro potrebbe avere la possibilità di innamorarsi, mentre lo Scorpione non dovrebbe isolarsi troppo.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete: Potreste fare degli incontri interessanti, sfruttate la situazione e non vene pentirete. Ci sarà la possibilità di intraprendere una bella conoscenza, oppure di gettare le basi per qualcosa di fugace.

Toro: La giornata risulterà essere estremamente proficua, il vostro status di single potrebbe essere seriamente a rischio. Basterà un po' di volontà e una leggera dose di fortuna per far capitolare la persona che state corteggiando.

Gemelli: Riuscirete a fare diverse conoscenze, una in particolare vi potrebbe far tentennare. Prendete la situazione con leggerezza e non precorrete gli eventi, le persone vanno conosciute bene prima di intraprendere un determinato percorso.

Cancro: Potrebbe arrivare una telefonata inaspettata da parte di una persona a cui tenete particolarmente.

Giocatevi bene la situazione e non siate troppo timorosi, valutate il gesto e andate diretti verso l'obiettivo, qualunque esso sia.

Previsioni zodiacali dal Leone allo Scorpione

Leone: Sarà una giornata a dir poco movimentata, la serata potrebbe essere dedicata al divertimento e alla ricerca di qualche avventura. Se siete così desiderosi di trasgredire, fatelo e non pensate troppo a quello che potrà accadere in futuro.

Vergine: La conoscenza di una persona potrebbe far scattare in voi la voglia di frequentazione. Siete possibilisti sul fatto che possa nascere qualcosa di interessante, non andate a tutta ma non mettete neppure alcun freno.

Bilancia: La giornata non sarà sufficientemente propensa per pensare a situazioni sentimentali. Le cose marceranno abbastanza tranquille e non si verificheranno scossoni che facciano pensare a repentini cambiamenti.

Scorpione: E' un momento in cui non avete grande voglia di uscire e di stare in mezzo alla gente. Vorreste stare tranquilli nell'ambiente familiare, cercate però di non impigrirvi troppo, a lungo andare potrebbe risultare dannoso.

Predizioni astrali dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: La giornata sarà buona per incontrare persone nuove. Non abbiate timori o remore, mettetevi in gioco senza problemi e sarete certamente premiati. La ricerca dell'amore, a volte, non è semplice e passa attraverso ostacoli da superare.

Capricorno: Fate attenzione alle persone con cui vi relazionerete, non tutte avranno fini nobili e vorranno condividere delle cose con voi.

Valutate in fretta la situazione, in modo tale di agire immediatamente di conseguenza.

Acquario: Non cercate il pelo nell'uovo, se sta accadendo qualcosa di interessante sfruttate il momento. La conoscenza, la frequentazione e l'amore hanno bisogna anche di un minimo rischio. Non siate troppo chiusi e timorosi.

Pesci: Non fossilizzatevi troppo sempre sulle medesime persone, nuove conoscenze e un po' di aria fresca potrebbero cambiare il vostro umore. Ultimamente vi siete fissati troppo con una persona che non sta meritando le vostre continue attenzioni.