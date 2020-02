Nel mese di marzo 2020 vi saranno diversi cambiamenti planetari rilevanti: Saturno e Marte cambieranno domicilio dal Capricorno all'Acquario, mentre Venere passerà dall'orbita dell'Ariete al Toro ed, infine, il Sole viaggerà dai Pesci all'Ariete.

Oroscopo mensile favorevole per Bilancia e Gemelli, meno conciliante per Cancro e Sagittario.

Flirt per i Gemelli

Ariete: chiamate extra. Il terzo mese dell'anno potrebbe fornire ai nativi diverse opportunità professionali, malgrado servirà parecchia dinamicità ed una gran mole di energie per portarle tutte a compimento.

Toro: focosi. La scintilla della passionalità tornerà presumibilmente ad ardere nel mese di marzo cimentando, come piacevole effetto, la simbiosi della relazione amorosa in essere.

Gemelli: flirt. Le nuove conoscenze fatte dai nati Gemelli questo mese avranno ottime chance di trasformarsi in magnifici flirt. Favoriti, inoltre, i nati del segno che operano nel settore della comunicazione in quanto provvisti di un'invidiabile loquacità.

Cancro: gelosi. Sebbene non vi siano reali motivazioni, i nativi potrebbero trovarsi alle prese con l'avverso sentimento della gelosia che si paleserà a più riprese durante questo mese.

Bisogno di chiarezza per la Vergine

Leone: cambi di rotta. Urano in moto diretto assieme a Saturno in moto retrogrado agiranno, con ogni probabilità, per fornire succulenti opportunità professionali ai nati Leone suggerendogli di cambiare rotta, lavorativamente parlando.

Vergine: chiarezza. I nativi avvertiranno presumibilmente un forte bisogno di chiarezza nella storia d'amore che stanno vivendo, sin ad adesso piena di menzogne e fastidiose omissioni.

Bilancia: finanze top. Le economie in casa Bilancia andranno probabilmente a gonfie vele, tanto che molti vorranno e potranno permettersi qualche oggetto d'arredamento che avevano adocchiato da qualche tempo.

Scorpione: adulteri. Per i nativi si prospetta un mese tutt'altro che routinario, difatti saranno diversi che mediteranno di orientarsi su altri lidi amorosi.

Acquario intraprendente

Sagittario: amore flop.

Le faccende di cuore potrebbero risentire di qualche scossone nel mese di marzo, a causa della trascuratezza che i nati Sagittario riserveranno agli affetti più cari.

Capricorno: ricerca di stabilità. Saturno si è spostato momentaneamente in Acquario, perlopiù in moto retrogrado, facendo crollare alcune certezze professionali dei nativi che, però, non dovranno farsi prendere dallo scoramento in quanto la tempesta passerà presto.

Acquario: intraprendenti. I lavoratori autonomi godranno presumibilmente di ottime intuizioni che li aiuteranno ad avanzare celermente nei loro progetti professionali in essere.

Pesci: oziosi. In questo mese che inaugura la stagione primaverile, i nativi potrebbero risultare oltremodo oziosi e tale modo di porsi verso la professionale non sarà ben gradito dall'austero Saturno, che li guarderà di sguincio dall'Acquario.