Mercoledì 26 febbraio 2020 troviamo sul piano astrale Venere e la Luna stazionare in Ariete, nel frattempo Saturno, Giove, Plutone e Marte saranno nel domicilio del Capricorno. Mercurio e il Sole permarranno nel segno dei Pesci, come Urano in Toro e il Nodo Lunare sui gradi del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Gemelli, meno rosee per Vergine e Cancro.

Gemelli dinamici

Ariete: umore top. Ottimo il tono umorale che si prospetta quest'oggi per i nati del segno, dono gradito del Luminare femminile in conciliante congiunzione con il Sole, Nettuno e Mercurio.

Toro: relax. Un mercoledì dove i nati del segno potrebbero optare per ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psicofisico, in vista delle impegnative giornate che li aspettano.

Gemelli: dinamici. La giornata avrà buone chance di rivelarsi estremamente dinamica in casa Gemelli, dove i nativi si destreggeranno tra le attività familiari e professionali senza batter ciglio.

Cancro: amore flop. Qualche battibecco potrebbe palesarsi nella giornata dei nativi, perché Venere in quadratura a Giove e Plutone sottolineerà ogni loro manchevolezza verso l'amato bene.

Leone entusiasta

Leone: entusiasta. Il Luminare maschile in sestile alla coppia Marte-Urano renderà, c'è da scommetterci, i nativi oltremodo ottimistici, dimostrando ancora una volta l'importanza del modo in cui si osserva la propria esistenza.

Vergine: finanze flop. Il settore finanziario dei nati del segno andrà, probabilmente, posto sotto revisione. Da diminuire le spese superflue, in modo da snellire il bilancio economico.

Bilancia: umore basso. L'opposizione lunare dall'undicesima casa porrà, presumibilmente, l'attenzione sulla capacità dei nativi di controllare gesti ed emozioni, rendendo evidente come su questo versante qualcosa non quadri quest'oggi.

Scorpione: fiacchi. Le energie basse e la svogliatezza, che sembra avvolgerli in questo mercoledì, potrebbe rallentare il raggiungimento delle mete professionali. Amore in secondo piano.

Sagittario mondano

Sagittario: mondani. Grazie a una spensierata serata che i nativi, presumibilmente, organizzeranno assieme alle vecchie amicizie, la loro voglia di mondanità e divertimento sarà pienamente soddisfatta.

Capricorno: lavoro top. Saturno e Giove, congiunti nel loro domicilio, potrebbero rappresentare l'arma in più dei nati Capricorno, per porre solide basi nel loro percorso professionale.

Acquario: zelanti. Un mercoledì in cui i nativi potrebbero essere totalmente focalizzati, quasi ossessivamente, verso le vicende lavorative, mettendo da parte gli affetti più cari.

Pesci: nostalgici.

I pensieri uggiosi che, questo mercoledì, potrebbero palesarsi nelle menti native, faranno diminuire drasticamente anche la loro voglia di comunicare col mondo circostante, partner compreso.