Sabato 29 febbraio 2020 troviamo sul piano astrologico Urano e la Luna sui gradi del Toro, mentre Venere stazionerà nel segno dell'Ariete. Plutone, Saturno, Giove e Marte sosteranno in Capricorno con Nettuno, Mercurio ed il Sole che rimarranno stabili nell'orbita dei Pesci. Infine il Nodo Lunare resterà nel domicilio del Cancro. Oroscopo favorevole per Sagittario e Vergine, meno entusiasmante per Ariete e Gemelli.

Sul podio

1° posto Vergine: acquisti. Il settore economico dovrebbe essere al riparo da sgradite sorprese e, come conseguenza, i nativi potranno concedersi un acquisto agognato da tempo.

2° posto Sagittario: umore top. Il tono umorale in casa Sagittario sarà, con ogni probabilità, alle stelle ed infatti gli amici faranno a gara per stare in loro compagnia. Amore in secondo piano.

3° posto Leone: lavoro top. Similmente al Sagittario, anche il Leone potrebbe non dare priorità agli affetti mettendo le questioni professionali al primo posto, ma le soddisfazioni gli daranno ragione.

I mezzani

4° posto Capricorno: energie top. La mole di forze su cui presumibilmente potranno contare i nati Capricorno quest'oggi sarà elevata e tali energie saranno indirizzate verso i loro progetti professionali in essere.

5° posto Bilancia: poco lucidi. La concentrazione potrebbe non essere di casa questo sabato ed i nativi riscontrare qualche difficoltà durante lo svolgimento delle attività pratiche.

6° posto Scorpione: straniti. Un persona amica si comporterà in maniera inusuale suscitando probabilmente la perplessità dei nati del segno che, poco dopo, si trasformerà in voglia di conoscere come stanno realmente le cose.

7° posto Pesci: relax. Malgrado non si siano prodigati molto nei giorni scorsi, oggi i nativi potrebbero decidere di staccare la spina dalla quotidianità dedicandosi al relax più assoluto.

8° posto Cancro: fuori fase. Sebbene i nativi si daranno parecchio da fare durante il primo giorno del weekend, potrebbero ricevere meno soddisfazioni di quelle che si aspettavano.

9° posto Ariete: spossati. Le energie potrebbero latitare in queste 24 ore e far optare molti nativi per rimandare le attività pratiche meno urgenti a data da destinarsi.

Ultime posizioni

10° posto Toro: nervosi. Basterà una minuzia per scatenare l'ira dei nativi, specialmente sul fronte amoroso, dove il clima non sarà dei più entusiasmanti sopratutto nelle ore mattutine.

11° posto Gemelli: oziosi. Il desiderio di mettersi in gioco non sarà delle più spiccate quest'oggi in casa Gemelli, i quali preferiranno probabilmente starsene in casa tra la nullafacenza più totale.

12° posto Acquario: imbronciati. Quel sorriso capovolto non sarà il miglior biglietto da vista nell'ambiente professionale, sopratutto per chi tra loro ha appena cambiato professione e deve farsi conoscere dai nuovi capi e colleghi.