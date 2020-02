L’Oroscopo lascia presagire un mese estremamente dinamico e vantaggioso per i nati sotto il segno della Vergine che potranno fare affidamento sulla protezione di potenti pianeti schierati a favore, tra cui Giove, Saturno, Venere e Marte. Marzo sarà un mese positivo da tutti i punti di vista, chi è alla ricerca dell’amore potrebbe ricevere piacevoli sorprese, chi insegue dei successi professionali potrà finalmente riscuotere dei buoni frutti, mentre chi invece ha dovuto affrontare delle difficoltà dal punto di vista fisico, potrà finalmente recuperare le energie, la forza e la voglia di fare.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo completo del mese di marzo 2020 per i nati sotto il segno della Vergine, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di marzo 2020 per la Vergine

Amore: il mese di marzo si rivelerà estremamente vantaggioso e ricco di emozioni per la Vergine che in amore potrebbe ricevere più di qualche sorpresa. Grazie alla protezione di potenti pianeti schierati a favore del segno, come Giove, Saturno, Plutone, Urano, Marte e Venere che si sposta in Toro, durante le prossime giornate non mancheranno romanticismo, passionalità e voglia di novità.

Sarà un mese fortunato per coloro i quali vivono nel rapporto di coppia che potrebbero decidere di fare un importante passo per il futuro come il matrimonio o l’arrivo di un figlio, ma anche per le coppie nate da poco che acquisteranno sempre maggior stabilità. Anche gli incontri sono favoriti durante il nuovo mese, non sono infatti da escludere i colpi di fulmine, gli innamoramenti lampo ma anche i ritorni dal passato.

Lavoro: come precedentemente anticipato, durante il mese di marzo la Vergine potrà fare affidamento su di un oroscopo estremamente vantaggioso. I nativi del segno saranno creativi e ed energici, non riusciranno a stare un attimo fermi, mentalmente e fisicamente, elaborando di continuo nuove idee e progetti. Sarà un momento vantaggioso per chi desidera lanciare un progetto, avviare un’attività, accettare una proposta dall'estero o finalizzare una vendita.

Anche chi precedentemente ha affrontato litigi e discussioni con i colleghi, potrà trovare un chiarimento e metterci una pietra sopra.

Salute: grazie ad un quadro astrale così positivo il mese di marzo non sarà negativo per quanto riguarda il fisico e la salute. L’oroscopo lascia presagire delle giornate ricche di forza, energia e creatività, ideali per coloro i quali intendono organizzare un viaggio, ma anche una festa privata o una serata tra amici. Marzo sarà il mese ideale per coloro i quali desiderano prendersi maggiormente cura del corpo e della salute mentale, ideale sarebbe praticare dello sport o seguire un corso di meditazione.

Sono favorite le cure e i trattamenti specifici.