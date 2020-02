Le previsioni zodiacali del segno del Sagittario, per quel che concerne il periodo che arriva fino al 16 febbraio, ci forniscono indicazioni sull'amore, sul lavoro e sulla fortuna. Coloro che stanno vivendo in coppia potrebbero vedere compromessa la loro relazione a causa delle eccessive liti. I cuori solitari che appartengono a questo segno dovrebbero frequentare e conoscere persone nuove. Il lavoro regalerà delle buone soddisfazioni che solo in futuro si tramuteranno in vantaggi economici. La fortuna sarà benevola con il Sagittario, sono previsti anche dei viaggi.

Sagittario: l'amore per coppie e single

I nati sotto il segno del Sagittario potrebbero andare incontro a giorni non propriamente allegri. Saranno diverse le discussioni che si incuneeranno nella vostra relazione di coppia. Qualche rapporto potrebbe essere arrivato a fine corsa, se siete veramente innamorati cercate di salvarlo e mettete da parte il vostro orgoglio. I cuori solitari del Sagittario dovrebbero cercare di conoscere gente nuova, potrebbero scaturire incontri per voi molto interessanti che potrebbero ridarvi quella fiducia che avevate perso.

Il lavoro per il segno del Sagittario

La sfera lavorativa risulterà essere molto gratificante. Grazie al vostro impegno raggiungerete dei risultati veramente importanti. La vostra abnegazione e lo spirito di sacrificio vi hanno consentito di rimanere lucidi davanti ad alcuni ostacoli e superarli brillantemente. L'aspetto economico non subirà mutamenti sostanziali, il miglioramento delle vostra attività potrebbe, però, prevedere futuri introiti e maggiori soddisfazioni dal punto di vista finanziario.

La fortuna per coloro che appartengono al segno del Sagittario

La fortuna farà sicuramente la sua parte, voi nati sotto il segno del Sagittario avrete la possibilità di avere qualche vantaggio, sia sotto il profilo professionale che sotto quello individuale. Potreste aver voglia di pianificare un viaggio e troverete la quadratura giusta per poterlo effettuare.

Le caratteristiche del Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario sono persone molto attive, amano le avventure e guardano la vita con grande ottimismo.

La passione è sicuramente un elemento imprescindibile per coloro che appartengono a questo segno zodiacale. Sono persone molto solide di testa e e difficilmente si danno per sconfitti prima di combattere. Nel caso subissero un torto sono in grado di risollevarsi e sconfiggere le avversità senza avere grossi contraccolpi psicologici. Il Sagittario preferisce dedicare il proprio tempo al sapere piuttosto che al divertimento.