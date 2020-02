Le previsioni zodiacali del segno dello Scorpione, per quanto riguarda la settimana che va dal 10 al 16 febbraio, ci delucidano sull'amore, sul lavoro e sulla fortuna. Le coppie nate sotto questo segno vivranno una settima molto passionale e piena di equilibrio. I cuori solitari dovranno uscire maggiormente e frequentare persone con le quali scambiare opinioni e punti di vista. La sfera lavorativa non sarà molto agevole, stanchezza e stress caratterizzeranno la settimana professionale.

Scorpione: l'amore per coppie e single

I nati sotto il segno dello Scorpione, in questa settimana potrebbero ritrovare l'armonia di coppia. Sarete molto contenti per il tempo che riuscirete a trascorrere con la vostra dolce metà. Andrà bene anche la sfera intimità e non mancherà desiderio e passione. I single nati sotto il segno dello Scorpione avranno possibilità di fare diversi incontri. Frequentate un nuovo locale e conoscete nuove persone con cui cercare di confrontarvi e perché no iniziare una bella frequentazione.

Ci potrebbe essere qualcuno che vi prende in maniera particolare, non fatevi ossessionare dall'idea di volerla conquistare a tutti i costi.

Il lavoro per il segno dello Scorpione

La sfera lavorativa, per voi nati nel segno dello Scorpione risulterà essere abbastanza pesante. La settimana in corso provocherà in voi tanta stanchezza e un forte stato di stress. Non amerete particolarmete il comportamento di alcuni colleghi, si interesseranno un po' troppo delle vostre faccende.

Il fine settimana potrebbe essere buono per coloro che stanno cercando lavoro. Moderatevi nelle spese, arriverà un periodo in cui le uscite potrebbero pareggiare le entrate.

La fortuna per coloro che appartengono al segno dello Scorpione

In questa settimana la fortuna potrebbe essere un elemento portante. Non aspettate che la dea bendata vi faccia visita, andatevi a cercare le occasioni, ricordatevi sempre che la fortuna aiuta gli audaci.

Un'uscita serale in mezzo alla settimana potrebbe portarvi una gradita sorpresa. Non fidatevi, però, di coloro che vi faranno delle promesse che palesemte non saranno in grado di mantenere.

Le caratteristiche dello Scorpione

Lo Scorpione possiede della caratteristiche uniche, per quel che concerne il quadro astrale. I nati sotto questo segno sono dotati di grande fascino e hanno come elemento caraterizzante la passione. Risultano essere molto possessivi e diretti, a volte forse farebbero bene a tenersi dentro qualche riflessione personale. Non mandano giù i soprusi e sicuramente risultano essere vendicativi e poco inclini al perdono.

Lo Scorpione ama essere il protagonista, non certamente un comprimario.