Le previsioni astrali del segno della Bilancia, relativamente alla settimana che va dal 10 al 16 febbraio, ci informano sull'amore, sul lavoro e sulla fortuna.

Coloro che stanno vivendo una relazione di coppia, potrebbero avere qualche problematica e non è escluso che possano esserci, in alcuni casi, delle separazioni. I cuori solitari appartenenti a questo segno, potrebbero sfruttare il weekend per momenti di passione. La sfera lavorativa richiederà uno sforzo supplementare e provocherà parecchia stanchezza.

Bisognerà abbozzare e andare avanti.

Bilancia: l'amore per coppie e single

La settimana per quanto riguarda l'amore di coppia non sarà particolarmente positivo. Qualcosa potrebbe incrinarsi nel vostro rapporto e questo periodo non sarà dei più felici. Si potrebbero verificare delle rotture, per mancanza di stimoli o per voglia di provare nuove sensazioni.

Coloro che stanno cercando l'anima gemella, potrebbero essere colpiti dalla freccia di Cupido e passare un fine settimana intenso. Avrete la possibilità di continuare in maniera concreta la relazione nel tentativo di trovare l'amore.

La Bilancia non dovrà cercare ossessionatamente la fortuna, potrebbe rischiare di ottenere l'effetto contrario.

Il lavoro per il segno della Bilancia

Il periodo lavorativo potrebbe risultare eccessivamente intenso e stancante. Mettete in campo tutte le vostre migliori energie, rimboccatevi le maniche e non lamentatevi troppo, in questo momento é così. Per chi ha una propria attività ci potrebbero essere incrementi, sia dal punto di vista lavorativo che delle entrate.

I nati sotto il segno della Bilancia che stanno cercando un lavoro, potrebbero non ottenere grosse soddisfazione da questa settimana centrale di febbraio.

La fortuna per coloro che appartengono al segno della Bilancia

La fortuna in questa settimana non dovrebbe essere una vostra alleata. Dovrete quindi saper attendere e qualcosa di positivo arriverà in futuro. Se la ricercherete troppo faticherete a raggiungerla.

Nel fine settimana potreste avere il sentore che qualcosa stia cambiando, non fateci però troppo affidamento e andate avanti contando solamente su voi stessi.

Le caratteristiche della Bilancia

Coloro che appartengono al segno della Bilancia hanno delle caratteristiche ben precise. Sono amanti dell'ordine, detestando il caos, e sono particolarmente propensi ad aiutare gli altri in maniera disinteressata. La Bilancia non ama la volgarità e mal sopporta coloro che vogliono solo apparire. Non sono facilmente irritabili, ma sanno difendersi nel caso vengano offesi o seriamente attaccati.