L'Oroscopo di domani 12 febbraio 2020 è pronto a regalare soddisfazioni e tanta speranza ad alcuni segni prescelti dalle stelle. Ansiosi di sapere quali saranno i favoriti di questo mercoledì? Iniziamo subito con il mettere in chiaro chi potrà contare su un ottimo centro settimana andando a pescare i fortunati nella rosa dei sei rappresentati da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Certamente ad avere una splendida giornata saranno coloro nativi in Ariete, Toro e Vergine, in questo caso valutati in periodo da cinque stelle.

Invece appena una spanna al di sotto risultano gli amici del Leone, in questo frangente classificati con le quattro stelline relative ai periodi di routine. Analizzando il lato negativo del prossimo mercoledì, l'oroscopo del giorno 12 febbraio mette in rilievo il momento poco performante previsto per coloro nativi nel segno dei Gemelli e del Cancro. A tal proposito vediamo cosa dicono nello specifico le previsioni zodiacali giornaliere, subito dopo il consueto incontro con la scaletta delle stelle quotidiana.

Classifica stelline 12 febbraio

La giornata di mercoledì sta per arrivare: curiosi di scoprire come saranno le stelle riguardanti il vostro simbolo zodiacale di nascita? In effetti, a dare le giuste indicazioni in merito a quanto appena detto è compito specifico riservato alla classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 12 febbraio 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà zodiacale.

A prendere possesso, giustamente, della posizione relativa al 1° posto i soli Ariete, Toro e Vergine, seguiti a media distanza dagli amici nativi in Leone. A fine scaletta risulta invece il simbolo astrale dei Gemelli, in questo frangente considerato in periodo da due stelle alla pari del Cancro. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Toro, Vergine;

★★★★: Leone;

★★★: NESSUNO

★★: Gemelli, Cancro.

Oroscopo mercoledì 12 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Giornata di metà settimana valutata certamente in positivo. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, le stelle pronte a passeggiare nel vostro cielo saranno tante e tutte si allineeranno tra loro per rendere sempre più luccicante e speciale la vostra relazione affettiva. L’ignoto non è mai stato così promettente nei vostri confronti! Si profilano svolte interessanti in campo sentimentale anche per quanti di voi sono ancora in status single. In generale gli astri vi regaleranno una giornata frizzante e piena di sorprese soprattutto attraverso dei progetti di gruppo o nuovi incontri. La vostra simpatia non avrà limiti: stupire il mondo e conquistare gli altri vi divertirà moltissimo!

Vi arriverà l'invito degli amici ad unirvi a loro per un'esperienza insolita: accettate perché sicuramente vi farà un gran bene. Nel lavoro, iniziare la giornata con la l'Astrologia amica, significherà partire con il piede giusto. Avrete, infatti, delle idee molto chiare, impegni e progetti definiti nei dettagli e tanta voglia di farvi valere: andrete lontano.

Toro: ★★★★★. Il prossimo mercoledì per tantissimi voi Toro non presenterà problemi rilevanti, anzi, quasi tutto scorrerà liscio come l'olio. In amore, sono previsti momenti esaltanti. Avrete altresì una marea di faccende da 'revisionare', ovviamente da discutere con il partner.

In alcuni casi poi, oltre a realizzare qualcosa di positivo, userete la vostra intelligenza per riportare dalla vostra una questione che fino a pochi giorni fa vi ha tenuto con il fiato sospeso. Seguite la vostra ispirazione e coinvolgete anche il vostro partner nelle vostre attività, vedrete che sarà molto divertente stare insieme. Single, l'amore sarà fonte di sicurezza, ma sarà anche una sorta di ricchezza di cui farete partecipe anche gli altri. Forse potrete affermare di aver scoperto la ricetta per essere felici sentimentalmente e godervi il tutto! Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero vi anticipa che sicuramente otterrete un bell'apprezzamento o una buona dimostrazione di stima.

Alcuni colleghi vi esterneranno la loro fiducia e la loro vicinanza. Con il minimo sforzo riuscirete a portare alla luce le vostre potenzialità.

Gemelli: ★★. La giornata del 12 febbraio sarà sotto la cattiva azione di astri nemici del segno. Parliamo certamente dell'opposizione in atto tra Luna e Venere, per voi speculare negativa al 65%. In amore, non rimanete bloccati sulle emozioni negative, parlatene con il vostro partner. Qualunque sia la vostra situazione, sarà necessario esprimervi pienamente per ripartire con il piede giusto e ritrovare l'armonia di coppia. Single, le predizioni relative all'oroscopo di mercoledì vedono abbastanza dissonante per il segno la Luna: quest'ultima vi metterà con le spalle al muro.

Imparate la dura lezione della tolleranza, perché quanto più vi mostrerete così verso il prossimo, tanto più otterrete che chi avete a fianco sarà disponibile nei vostri confronti! Cercate di vedere quello che di positivo c'è nelle persone, senza concentrare l'attenzione sugli aspetti negativi delle stesse. Nel lavoro, una questione legale o burocratica vi darà del filo da torcere, ma non potrete evitare di affrontarla se vorrete risolverla definitivamente. Grazie alla vostra innata fiducia in voi stessi, recuperate ben presto dell'inventiva e razionalità, sarete così motivati e decisi. Pronti a risolvere le anche le faccende più ingarbugliate?

Le predizioni del giorno 12 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★. Giornata non certamente positiva, almeno sulla carta. Valutato con solo due stelline da 'ko' nelle predizioni del giorno, questo mercoledì potrebbe rendere vani alcuni vostri sforzi messi in campo in determinate situazioni affettive. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore indica che sarà necessario chiarire con il vostro partner: c'è un'ostacolo che voi stessi dovrete superare, perché il passato riemerge sempre. Approfittatene per eliminare e rimuovere i 'vecchi detriti' per cercare di migliorare il vostro rapporto di coppia ed essere felici.

Single, in controtendenza rispetto ai vostri desideri, l'amore andrà vissuto alla giornata. Aspettate quindi di avere le idee più chiare prima di fare il grande passo, almeno per capire ciò che volete veramente dalla vita. Nel lavoro sarà una giornata in cui dovrete muovervi con cautela e circospezione, soprattutto sul piano finanziario. Cercate di non giudicare gli altri senza conoscerli. Imparate a svolgere i vostri compiti con tranquillità senza farvi nemici i colleghi.

Leone: ★★★★. La giornata del 12 febbraio sarà certamente all'insegna della normalità e della calma apparente per voi Leone.

In amore l'oroscopo invita a prepararsi per tempo: riaccendere la fiammella di una passione che sembrava sopita non sarà cosa facile (ma non impossibile). Anche le coppie nate da poco saranno un po' più frizzanti del solito, tanto che alcune potrebbero pensare anche alle nozze. Single, una decisione abbastanza importante andrà valutata e poi ponderata con una certa attenzione: non lasciatevi ingannare dalle apparenze, ok? Il bisogno di amare e di essere ricambiati vi spingerà a cercare l'appoggio incondizionato della persona che sapete. Nel lavoro, non mettete da parte le vostre aspirazioni, nel giro delle amicizie e delle conoscenze potreste trovare la persona che vi aiuterà a realizzarle ed a mettere a frutto il vostro talento con le vostre idee.

Vergine: ★★★★★. Si preannuncia un mercoledì indirizzato verso la buona positività, con stelle piene e altamente favorevoli a voi della Vergine. L'oroscopo di domani 12 febbraio, perciò, prevede che l'amore vi stuzzicherà un po' più del solito o vi renderà consapevoli di stare vivendo una storia nella piena complicità. Le coppie trascorreranno momenti di alta intensità: saprete comprendere al volo i desideri o le aspettative della persona cara al vostro fianco, riuscendo a soddisfare con pienezza la sua giornata. Single, splendido giorno, sarete soddisfatti e riuscite a pensare in positivo. In molti vedrete il lato migliore di ogni situazione, aprendo così il cuore alle gioie dell'amore.

Nel lavoro si prevedono occasioni pregevoli e molti di voi - se scaltri - ne approfitteranno. Dovrete comunque essere accorti e sfruttare saggiamente le forze e l'energia che vi caratterizzano in questo periodo per arrivare a centrare gli obiettivi prefissati.

