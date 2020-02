L'Oroscopo di lunedì 10 febbraio analizza l'entrata di Luna in Vergine che garantisce riservatezza in amore e grande senso pratico in campo lavorativo. Anche lo Scorpione, Cancro, Toro e Capricorno riscontrano una difficoltà a lasciarsi andare alle emozioni che può essere superata solo arginando il pessimismo e dando maggiore fiducia a se stessi.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Vergine nell'oroscopo di lunedì

Ariete: alcune tensioni in amore si presentano a causa di una quadratura Plutone-Venere che si fa sentire in coppia così come nelle vicende amorose di voi single.

Attenzione a contenere alcune pulsioni distruttive che possono essere arginate grazie all'aiuto favorevole di Sole.

Toro: in ambito professionale, diventate degli avversari intellettuali da temere poiché carichi di energia dirompente elargita dal trigono di Urano e Luna. In amore ampliate le vedute mentali a 360°, concretizzando le idee più con i fatti che con le parole.

Gemelli: piuttosto confusi dalla quadratura Luna-Mercurio, alcune controversie amorose sono difficili da comprendere e Nettuno rende il tutto ancora più surreale.

Attenzione a non rivolgervi dove gira il vento, piuttosto approfondite con il raziocinio ciò che non va. Venere è dalla vostra e garantisce un nuovo benessere anche sul lavoro.

Cancro: circospetti e diffidenti grazie a Luna in Vergine che emana influssi molto riservati e concreti, in amore apparite alquanto timidi. Gli astri presenti in Capricorno cercano di offuscare la sfera lavorativa e bloccare un cambiamento produttivo, ma oltre a Luna avete anche Urano, Mercurio e Nettuno prodigiosi.

Leone: le idee in campo lavorativo e amoroso sono molto stravaganti a causa di una posizione di Saturno e Mercurio che può confondere e sprigionare l'incapacità di valutare le situazioni in modo obiettivo. Troppo impazienti, non prendete decisioni affrettate di cui poi vi pentireste.

Vergine: buono il lavoro con Luna nel segno che promette spirito di sacrificio per raggiungere la concretizzazione dei progetti in maniera più decisiva.

In amore, l'influsso del satellite notturno garantisce una maggiore razionalizzazione dei sentimenti. Saturno fa evitare alcune situazioni che possono provocare noia, attingendo a una maggiore diffidenza.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a non esagerare in amore con una sensualità che rischia di offuscare la dolcezza e di introdurre un atteggiamento eccessivo, che fa mancare di obiettività e di autocontrollo. Piuttosto malinconici, gli intralci e la mancanza di concentrazione possono essere arginati solo facendo affidamento a una Luna concreta molto vicina dalla Vergine.

Scorpione: buona la presenza della Luna in casa astrologica sesta che consiglia la logica per far tacere dubbi e insicurezze. Più tendenti ad attuare una disciplina alle emozioni, apparite irrequieti anche se Nettuno e Mercurio garantiscono un'intelligenza sognante.

Sagittario: più entusiastici con Marte nel segno, potete beneficiare di splendidi momenti di intesa amorosa. Le emozioni sono coinvolgenti e lo slancio sensuale è dinamico sia per voi single che per voi in coppia. Attenzione ad alcune incomprensioni e attriti in campo professionale.

Capricorno: bando alla superficialità con la Luna in trigono a Saturno che sprigiona la voglia di rapporti sentimentali e affettivi più stabili e concreti.

Cambia il modo di vivere le emozioni che diventa più razionale. Un grande amore appena iniziato potrebbe durare nel tempo se basato sulla rispettiva fiducia. Buono il lavoro di concentrazione.

Acquario: solo Urano cerca di contrastare la vitalità solare, introducendo una quadratura che rende irritabili e molto eccentrici anche sul lavoro. Venere in compenso splende per voi e riesce a mitigare il tutto con l'armonia e con l'affetto.

Pesci: l'intelligenza di Mercurio viene offuscata da una crisi di comunicabilità elargita dalla Luna in opposizione. Mancate di obiettività e le emozioni offuscano il campo amoroso in maniera troppo marcata.

Questo è il momento giusto di riassestare le sfere vitali in maniera più consapevole.