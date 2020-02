Le previsioni astrologiche del segno del Vergine, relativamente alla settimana che va dal 10 al 16 di febbraio, sono pronti a fornire delucidazioni sull'amore, sul lavoro e sulla fortuna.

Coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia vivranno una settimana ricca d'amore e passione. I cuori solitari potranno fare buone conoscenze e iniziare qualche proficua frequentazione.

L'aspetto lavorativo, per i nati sotto il segno della Vergine, sarà molto buono, l'aspetto economico risulterà esserlo un po' meno.

La fortuna non abbandonerà questo segno zodiacale, potrebbe rifarsi vivo un vecchio amico ed esserci un invito per una bella serata mangereccia.

Vergine: l'amore per coppie e single

La settimana di coppia sarà vissuta all'insegna dell'amore e della passione. Potrete approfittare di qualche serata particolarmente romantica per sfoderare tutta la vostra intimità. Se ci sarà qualche incomprensione risulterà essere passeggera, sarete in grado, con l'aiuto del partner, di metterla velocemente a tacere.

Buoni incontri per i cuori solitari, il weekend potrebbe essere propizio per l'inizio di una bella frequentazione. Cercate di essere propositivi, se avete una persona in mente invitatela per un aperitivo.

Il lavoro per il segno della Vergine

Il lavoro non andrà affatto male, ma non risolverà alcuni problemi economici che potrebbero presentarsi in settimana. Non siate pessimisti e cercate di risolvere il tutto, a volte anche l'ottimismo aiuta a ottenere risultati insperati.

I nati sotto il segno della Vergine, che sono alla ricerca di un'occupazione, potrebbero essere soddisfatti o quantomeno vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Trovate il modo di farvi apprezzare per le vostre idee e proponete qualche progetto interessante.

La fortuna per coloro che appartengono al segno della Vergine

La fortuna potrebbe darvi una mano in questa settimana di metà febbraio. Sabato sera potreste ricevere un invito a cena che vi regalerà sorrisi e ottimismo.

Potreste ritrovare un vecchio amico che non vedevate da tanto tempo, forse ne uscirà qualcosa di buono anche per una collaborazione futura.

Le caratteristiche della Vergine

Sono diverse le caratteristiche che inquadrano coloro che sono nati sotto il segno della Vergine. Innazitutto sono persone molto serie e puntuali, amano prendersi le loro responsabilità, in qualsiasi momento e in qualsivoglia settore. La Vergine è un segno molto romantico, predilige usare la ragione piuttosto che l'istinto e preferisce sedurre con la mente invece che con la passionalità. Risultano essere leali, sia nelle amicizie che nei rapporti con la loro dolce metà.