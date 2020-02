L’Oroscopo dell’11 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase gibbosa calante) è in Vergine. Sarà un martedì interessante per l’amore e gli affetti personali. Anche il lavoro o lo studio avrà la sua importanza. I nativi di Cancro e Bilancia vivranno 24 ore valide per l’amore.

In seguito le previsioni astrologiche di questa giornata.

L'oroscopo di martedì 11 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: un vecchio capitolo della vostra vita tornerà a tormentarvi in giornata.

A quanto pare avete ancora un problema in sospeso. Il lavoro potrebbe subire una sostanziale svolta. Potrebbero esserci dei ripensamenti, forse non siete del tutto sicuri della strada intrapresa o di un sentimento. Le energie non vi mancheranno fino a fine settimana.

Toro: chi lavora avrà un po’ di difficoltà in quanto i conti non vi torneranno. Avete difficoltà a far quadrare il bilancio ed ogni mese vi ritrovate con l’acqua alla gola. Cercate di prendere tempo e di capire cosa non sta andando bene.

In amore occorrerà essere più prudenti che mai, un po’ di nervosismo rischierà di far scaturire delle pesanti discussioni.

Gemelli: giornata valida per rimettersi in gioco, soprattutto se siete single. Ultimamente le vostre emozioni sono state altalenanti, ma in questo martedì sarà possibile rimettere tutto a posto. Possibili fastidi fisici, cercate di non affaticarvi accollandovi le responsabilità altrui.

Siete buoni non ingenui.

Cancro: in amore, la maggior parte delle coppie stanno vivendo un periodo niente male, ma quelli che gongolano maggiormente sono i più giovani. In questo martedì sarà possibile abbandonarsi alla passione, non ponetevi limiti perché quando c’è l’amore c’è tutto. Giornata di revisione generale, in casa potrebbe verificarsi un guasto da far riparare al più presto. Bene il fisico.

Leone: in arrivo una giornata caratterizzata da alti e bassi. Molti nativi non stanno vivendo un buon periodo. Siete affaticati ed avete un blocco particolare. In giornata avrete modo di tirare le somme e di studiare un piano d’azione. Se qualcosa vi impedisce di muovervi, spazzatela via. Non avete bisogno di zavorre. Evitate di stancarvi, il vostro corpo chiederà tregua.

Vergine: Luna nel segno. un’opportunità sta per bussare alla vostra porta, si tratterà di qualcosa di appagante come un viaggio, un lavoro migliore, un progetto di vita comune. Da qui a fine anno la vostra vita non sarà più la stessa.

Preparatevi a vivere un’esperienza illuminante. Per quanto riguarderà la salute, cercate di essere più sereni e meno fissati.

Bilancia: il vostro spirito lavorativo sarà a mille, per cui otterrete grandi successi. Molti nativi riusciranno a guadagnare più del solito. Anche l’amore procederà a gonfie vele, se c’è stato un litigio in giornata sarà tutto chiarito e dimenticato. Non trascurate il fisico, fate movimento e mangiate sano. Una persona cara vi sosterrà in tutte le decisioni che avrete intenzione di prendere.

Scorpione: l’oroscopo del giorno 11 febbraio vi vedrà godere di una forma splendida.

Le coppie di lunga data avranno da chiarire delle questioni irrisolte. La gelosia è rischiosa. Il 2019 è stato un anno pieno di problemi, ma presto otterrete la rivincita. Prendetevi del tempo, vi state trascurando troppo.

Sagittario: in giornata vi sentirete evoluti ed energici. La fortuna vi guiderà per buona parte delle ore e riuscirete a stare al passo con il lavoro/studio. Il vostro cuore batte per una persona particolare, attenzione a non illudervi troppo. Verificate che il sentimento sia ricambiato altrimenti finirete per soffrire nuovamente. Presto alcuni nativi partiranno per un bel viaggio.

Capricorno: in questo martedì avrete una gran voglia di stare in compagnia con gli amici. Sarete estremamente agitati, qualcosa vi renderà inarrestabili. La fortuna accompagnerà le vostre azioni, approfittatene. Potrebbero germogliare delle buone occasioni, in serata ne uscirete stremati e non vedrete l’ora di dormire.

Acquario: qualche variazione all’interno della sfera lavorativa o scolastica potrebbe portare ad ottenere una significativa vittoria. Guardatevi intorno, questo martedì profumerà di opportunità imperdibili. Siete un segno goloso ma cercate di non eccedere con i dolci. Evitate diete drastiche, adottate uno stile di vita più attento e salutare.

Pesci: le ore piccole costano caro, soprattutto se lavorate/studiate. Ultimamente non state vivendo un buon periodo, tutto vi sembra andare storto. In giornata troverete un paio di ore per voi stessi, valutate l’idea di fare meditazione o una passeggiata per scaricare lo stress. I cuori solitari sono del tutto stanchi di aspettare l’anima gemella.