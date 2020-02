L'Oroscopo settimanale dal 17 al 23 febbraio 2020 è puntuale all'appuntamento con tutti gli appassionati di Astrologia, pronto a valutare i sei segni relativi alla prima metà dello zodiaco. Sotto analisi dunque i prossimi sette giorni in calendario, relativamente ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In questo caso , ad avere vita facile (si fa per dire!) saranno coloro nativi nel segno dei Gemelli (voto 9), inseriti al vertice della classifica settimanale provvisoria. Ottimo periodo anche per gli appartenenti al segno del Toro (voto 8) che, insieme a quelli del Leone (voto 7) e della Vergine (voto 7), potrà contare sul favorevole supporto di astri positivi.

Al contrario invece, le previsioni da lunedì 17 a domenica 23 febbraio hanno messo in preventivo un periodo abbastanza 'magro' per l'Ariete (voto 6) e del Cancro (voto 6). Come sempre, prima di dare avvio alle predizioni settimanali, d'obbligo svelare i prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di dare spazio alle attesissime previsioni dell'oroscopo settimanale, come da copione ci piace mettere in evidenza i prossimi passaggi dell'astro terrestre nell'ambito dei tre segni interessati.

Il lasso temporale sotto analisi conta in tutto tre fermate in programma per questa settimana. In primo piano l'arrivo della Luna in Capricorno, presente nel segno di Terra già da lunedì 17 febbraio alle ore 11:36.

La dolce 'musa dei poeti' farà una nuova tappa giovedì 20 febbraio alle ore 20:41, formando la bella formazione astrologica espressa dalla Luna in Acquario. La settimana infine si concluderà con l'arrivo della Luna in Pesci prevista per domenica 23 febbraio.

Bene, prima di chiudere è doveroso dare risalto ad un transito astrale molto importante: l'arrivo del Sole in Pesci lunedì 19 febbraio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 6. Settimana da vivere con molta concentrazione, evitando inutili distrazioni. Il periodo inizierà decisamente in modo pessimo: lunedì 17 febbraio decisamente da ritenere 'sottotono' con solo tre stelle; la domenica finale invece, coincidente con il giorno 23 febbraio, porterà in dote solo due stelline da 'ko': pazienza, andiamo avanti.

Migliorerete le vostre performance nei diversi settori nelle giornate del 18, 21 e 22 agosto, valutate nel complesso buone da quattro stelline. Nessun problema, intanto, per mercoledì 19 e giovedì 20 del mese, entrambe considerate a cinque stelle: e sarà proprio in queste giornate che potrete mettere in gioco le carte migliori, sia in amore che nel lavoro. A voi il resoconto finale:

★★★★★ mercoledì 19 e giovedì 20;

★★★★ martedì 18, venerdì 21 e sabato 22;

★★★ lunedì 17 febbraio;

★★ domenica 23 febbraio.

Toro: voto 8. Settimana interessante sotto molti aspetti, in primis verso le questioni inerenti i rapporti interpersonali, la famiglia e le amicizie.

Un poco a rilento il fattore economico, con in testa un lavoro che 'non va' o che 'non c'è'. Tranquilli e calma, qualcosa potrebbe muoversi già da questa settimana ma con proiezioni verso l'inizio di marzo. Tornando alla questione per la quale ci state leggendo, l'oroscopo della prossima settimana, a voi del Toro indica che non dovrebbero esserci problemi sia a inizio che a fine periodo, poi la musica cambierà in peggio: ansiosi? Bene, iniziamo proprio dalle vostre giornate 'da dimenticare', mercoledì 19 e giovedì 20, rispettivamente con tre stelle 'sottotono' e due brutte stelle da 'ko'. A quattro stelle, invece, certamente migliori di queste appena elencate, lunedì 17 febbraio.

Ottime, valutate con cinque stelle al 'top', quelle relative al 18, al 22 ed al 23 febbraio. I dettagli:

Top del giorno venerdì 21 febbraio;

venerdì 21 febbraio; ★★★★★ martedì 18, sabato 22 e domenica 23;

★★★★ lunedì 17 febbraio;

★★★ mercoledì 19 febbraio;

★★ giovedì 20 febbraio.

Gemelli: voto 9. Grandi novità con relative grosse prospettive si preparano ad arrivare verso il vostro comparto. A voi, simpatici amici dei Gemelli vi sarà d'immenso aiuto la giornata al 'top del giorno', dunque quella prevista per sabato 22 febbraio. Periodo ottimo intanto anche lunedì 17, venerdì 21 e domenica 23, trio messo n preventivo con cinque stelle della buona sorte.

Le giornate del 19 e del 20 invece saranno da ritenere monotone e routinarie relative ai periodi normali valutati a quattro stelle. Vediamo di scoprire qualcosa in più e vedere se sarà positiva o negativa la settimana. I dettagli al completo:

Top del giorno sabato 22 febbraio;

sabato 22 febbraio; ★★★★★ lunedì 17, venerdì 21 e domenica 23;

★★★★ mercoledì 19 e giovedì 20;

★★★ martedì 18 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana indica un frangente abbastanza discreto, con qualche occasione da spendere nei settori riguardanti l'amore, i rapporti interpersonali in generale come anche in famiglia.

Nel lavoro potrebbero maturare notizie interessanti, ma le andremo a soppesare giornalmente nei relativi oroscopi quotidiani: quindi stateci dietro e tranquilli. Adesso qualcuno si starà certamente aspettando le previsioni relative al proprio segno, giusto? Bene, non vi faremo attendere oltre: si preannuncia un grande inizio settimana per tantissimi di voi Cancro: martedì 18 e venerdì 21 sono state valutate al 'top' con cinque stelle,seguite da quelle di lunedì, sabato e domenica valutate a quattro stelline. Massima concentrazione invece da tenere giovedì 20 e mercoledì 19, rispettivamente valutate con tre stelle e due da 'ko'.

Il resoconto quotidiano è terminato, a voi la scaletta con le stelline quotidiane:

★★★★★ martedì 18 e venerdì 21;

★★★★ lunedì 17, sabato 22 e domenica 23;

★★★ giovedì 20 febbraio;

★★ mercoledì 19 febbraio.

Leone: voto 7. Per voi del Leone, la prossima settimana si presume possa essere abbastanza positiva, anche se non mancheranno momenti d'ansia o di stress generalizzato. Iniziamo a dare qualche indizio sul periodo: venerdì si prospetta relativamente positivo, catalogato con quattro stelle, non proprio alla pari di mercoledì e giovedì, quest'ultimi valutati a cinque stelle. Però la migliore in assoluto, quella portatrice della 'top del giorno' sarà per voi martedì 18 febbraio: pronti a gongolare?

Invece, in merito alle giornate poco performanti, sabato 22 febbraio sarà da considerare 'sottotono', valutato con solo tre stelline. Per finire, la ciliegina sulla torta la metterà lunedì 17 febbraio: sarà da considerare molto impegnativo, quindi previsto con solo due stelle da 'ko'. A seguire la scaletta con le stelline del giorno:

Top del giorno martedì 18 febbraio;

martedì 18 febbraio; ★★★★★ mercoledì 19 e giovedì 20;

★★★★ venerdì 21 e domenica 23;

★★★ sabato 22 febbraio;

★★ lunedì 17 febbraio.

Vergine: voto 7. Per voi, simpaticissimi amici della Vergine, il periodo preannuncia una settimana buona e a tratti perfino vincente in determinate situazioni.

L'oroscopo della settimana 17-23 febbraio preso nella sua totale completezza, ci mostra sette giorni divisi a metà tra inizio e fine: partiamo da cosa? Bene, all'unanimità decidiamo noi: si parte con i giorni belli! Mercoledì 19 febbraio l'arrivo del Sole in Pesci a voi nativi non potrà che fare bene: prevista una giornata altamente positiva valutata al 'top del giorno'. Con la stessa musica, cioè sottoscritte con cinque ottime stelline fortunate, ne arriveranno altre due: lunedì e giovedì, precisamente il 17 ed il 20 febbraio, anch'esse da considerate belle, fortunate e al 'top'. A seguire le stelline di vostra competenza:

Top del giorno mercoledì 19 febbraio;

mercoledì 19 febbraio; ★★★★★ lunedì 17 e giovedì 20;

★★★★ martedì 18 e domenica 23;

★★★ venerdì 21 febbraio;

★★ sabato 22 febbraio.

