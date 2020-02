L'Oroscopo settimanale dal 10 al 16 febbraio 2020 è pronto a stilare la classifica dei giorni migliori e ad evidenziare le giornate negative del periodo. In campo, quest'oggi, le previsioni sui sei segni interessanti la prima metà dello zodiaco. Sotto i riflettori dunque la parte del mese corrente cadente sulla seconda settimana messa in relazione ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Come sempre, anello della bilancia in merito ai voti e alle classifiche, le effemeridi quotidiane differenti da segno a segno: ansiosi di sapere cosa riserverà di buono l'oroscopo nei confronti del vostro simbolo astrale?

Senz'altro, i prossimi sette giorni se ben gestiti regaleranno un'infinità di soddisfazioni specialmente in campo affettivo/sentimentale, ovviamente solo a coloro designati dagli astri in periodo positivo. Questa intanto è proprio la settimana in cui torna alla ribalta la famosa Festa di San Valentino: nelle previsioni seguenti scoprirete quali sono i segni che avranno in questo giorno la benevolenza dell'Astrologia. Parlando in generale, in questo contesto a risultare vincente ed in testa alla classifica provvisoria settimanale sarà la Vergine (voto 8).

Buono il periodo osservato anche per coloro nati in Toro (voto 7), Gemelli (voto 7) e Cancro (voto 7). Invece, secondo quanto anticipato dalle previsioni dell'oroscopo da lunedì 10 a domenica 16 febbraio, a soffrire un po' più del dovuto rispetto a tutti gli altri sarà l'Ariete (voto 6) e il Leone (voto 6). Andiamo a dettagliare meglio la situazione.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a dare spazio all'oroscopo settimanale dal 10 al 16 febbraio, come da solita routine ormai consolidata andremo a svelare le prossime tappe osservate dalla Luna nell'ambito dei quattro transiti messi in agenda per la nuova settimana.

Il primo cambio di settore sarà quello relativo alla Luna in Vergine, presente nel segno di Terra già da questo lunedì 10 febbraio alle ore 0:39. In secondo aspetto astrologico che la 'musa dei poeti' andrà a mettere in campo avverrà mercoledì 12 febbraio alle ore 0:37, e sarà quello relativo alla Luna in Bilancia. Il terzo stop interessante il giro infrasettimanale osservato dall'Astro d'Argento sarà quello della Luna in Scorpione, venerdì 14 febbraio alle ore 01:37, proprio in concomitanza con la festività di San Valentino.

La settimana perciò chiuderà il giro nei segni con l'arrivo della Luna in Sagittario prevista per domenica 16 febbraio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 6. Secondo l'oroscopo dal 10 al 16 febbraio la settimana in arrivo si manterrà al minimo della vivibilità, lasciando poco spazio al lusso di potersi sbagliare. Le giornate iniziali saranno buone, come anche ottime risulteranno quelle interessanti la parte centrale fino a giovedì. Poi invece venerdì e sabato si dovranno un po' tirare i cosiddetti remi in barca: il periodo indicato come 'sottotono' e da 'ko' non sarà tra i migliori.

Una maggiore attenzione in particolare sarà da porre alle cose di ordinaria amministrazione, logicamente nel periodo indicato come negativo. A voi le stelline relative ai prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 10, mercoledì 12 e domenica 16;

★★★★ martedì 11 e giovedì 13;

★★★ venerdì 14 febbraio (San Valentino);

★★ sabato 15 febbraio.

Toro: voto 7. La prossima settimana l'oroscopo interessante il segno del Toro annuncia un periodo abbastanza positivo, anche se con gli immancabili 'pro' e 'contro'. Curiosi di conoscere le giornate su cui poter fare maggior affidamento e quando arriveranno i giorni 'no'?

Intanto tenete presente le giornate migliori: martedì al 'top del giorno' e poi mercoledì e giovedì entrambe a cinque stelle. Per le restanti, a voi il responso restituito dall'oroscopo condensato all'interno della classifica a stelline giorno per giorno:

T op del giorno martedì 11 febbraio;

martedì 11 febbraio; ★★★★★ mercoledì 12 e giovedì 13;

★★★★ lunedì 10 e venerdì 14 (San Valentino);

★★★ sabato 15 febbraio;

★★ domenica 16 febbraio.

Gemelli: voto 7. Settimana poco stressante secondo il vostro oroscopo settimanale, a parte le due giornate agganciate alla fine del periodo. In questo caso l'Astrologia relativa al vostro segno consiglia di memorizzare i giorni migliori tipo giovedì, venerdì e sabato, certamente da sfruttare nelle situazioni critiche o di una certa importanza.

Invece martedì e mercoledì meno potete fare e meglio sarà per voi, visto il periodo poco supportato dagli astri di vostra competenza. Allora, pronti a scoprire quando poter 'agire' e quando invece restare buoni buoni in attesa che il vento cambi? Scopriamolo insieme togliendo il velo dalla scaletta con le stelline relative ai sette giorni della nuova settimana:

Top del giorno giovedì 13 febbraio;

giovedì 13 febbraio; ★★★★★ venerdì 14 (San Valentino) e sabato 15 febbraio;

★★★★ lunedì 10 e domenica 16 febbraio;

★★★ martedì 11 febbraio;

★★ mercoledì 12 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 7.

L'oroscopo della settimana Si preannuncia una settimana "flemmatica" in molti settori. Curiosi di sapere cosa ne sarà del vostro segno? Vediamo: mercoledì bloccate tutto! Si prevede una giornata dura, valutata con solo due stelline da 'ko'. Invece, giovedì state attenti a non scoprirvi troppo nel lavoro in quanto la giornata porterà solo tre stelline da 'sottotono'. Inizierete a risalire le correnti della negatività già da martedì, che insieme a quella di venerdì porterà in regalo quattro buone stelle. Nessun problema per le restanti. Vediamo quali sono e come sono state classificate:

Top del giorno sabato 15 febbraio;

sabato 15 febbraio; ★★★★★ lunedì 10 e domenica 16;

★★★★ martedì 11 e venerdì 14 (San Valentino);

★★★ giovedì 13 febbraio;

★★ mercoledì 12 febbraio.

Leone: voto 6.

Settimana decisamente poco performante, a tratti anche abbastanza 'pesantuccia' (lunedì e martedì). Indubbio che farete fatica a portare dalla vostra alcune situazioni conflittuali attualmente aperte: calma, vi rifarete a suo tempo (giovedì e venerdì), ok? Non destano troppo preoccupazione nemmeno mercoledì, sabato e domenica prossimi, tutti valutati a quattro stelle. Iniziate pure a pianificare qualcosa di vostro interesse già da subito, magari quei progetti o eventuali vostre mosse strategiche da mettere in campo in quelle situazioni che solo voi potete sapere. Consultate per bene le stelline giornaliere postate di seguito ed agite di conseguenza:

★★★★★ giovedì 13 e venerdì 14 (San Valentino);

★★★★ mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16;

★★★ lunedì 10 febbraio;

★★ martedì 11 febbraio.

Vergine: voto 8.

In arrivo una settimana giudicata 'vincente' a partire dal giorno 10 fino ad arrivare al 13 febbraio. Partiamo subito alla grande con l'anticipare l'arrivo nel settore di una meraviglioso lunedì 10 febbraio garantita al 'top del giorno' direttamente dalla presenza della Luna nel segno, presente nel settore dalle ad inizio pomeriggio. Due gli altri giorni promettenti, questi si profilano martedì e mercoledì e sono da considerare a quattro stelle. Invece a cinque stelle sarà lunedì 10 febbraio, periodo certamente da cogliere con gioia sapendo di poterlo sfruttare nell'eventualità doveste intervenire a supporto dei comparti più a rischio.

Decisamente poco positivo si prevede la parte finale della settimana: venerdì sarà da tenere a mente in quanto giudicato con tre stelle del 'sottotono'; invece sabato 15 febbraio avrà due stelle e relativo periodo 'ko'. A voi il riepilogo condensato restituito dall'oroscopo settimanale sul periodo 10-16 febbraio:

Top del giorno lunedì 10 febbraio - Luna nel segno;

lunedì 10 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 11 e mercoledì 12;

★★★★ giovedì 13 e domenica 16;

★★★ venerdì 14 febbraio (San Valentino);

★★ sabato 15 febbraio.

