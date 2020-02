Le previsioni zodiacali del segno della Bilancia, per quanto riguarda la settimana che va dal 24 febbraio al 1° marzo, ci delucidano sulle questioni inerenti l'aspetto sentimentale di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia, sulle vicende amorose di coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella e sugli aspetti inerenti l'attività lavorativa e professionale. Sono state prese in considerazione le principali peculiarità dei nati sotto il segno zodiacale della Bilancia. Sarà una settimana particolarmente buona quella che vivranno le coppie, con qualche discussione senza conseguenze clamorose.

I single dovranno affrettarsi se vorranno raggiungere il loro scopo. La sfera lavorativa risulterà essere molto interessante, purtroppo però a questo non corrisponderà una sterzata vincente dell'aspetto economico.

Bilancia: l'amore di coppia e per i single

Per coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia sarà una buona settimana quella che riguarderà la vita di coppia. Qualche piccolo litigio si potrebbe palesare a metà del periodo preso in considerazione, ma sarà esclusivamente qualcosa di poco conto.

Lo gestirete al meglio e ne trarrete forza per consolidare un rapporto che di base si mostrerà già molto solido. I cuori solitari faranno degli incontri soddisfacenti, non aspettate il fine settimana per corteggiare una persona, potrebbe essere troppo tardi. Non rimandate mai a domani quello che potrebbe essere fatto oggi.

La Bilancia e la sfera lavorativa

La parte lavorativa sarà piuttosto soddisfacente, purtroppo la parte economica non andrà di pari passo con la crescita dell'attività professionale.

Vi potrete ritrovare invischiati in qualche spesa di troppo, non fatevi prendere dal pessimismo e stringete la cinghia sulle cose che ritenete maggiormente futili. Potrebbe essere una buona settimana per coloro che sono alla ricerca di un'occupazione, le stelle risultano essere dalla vostra parte, potreste essere chiamati per un lavoro in linea con le vostre capacità e le vostre aspirazioni. Approfittate del buon momento e proponetevi, qualcosa di buono dovrebbe uscire fuori.

Le caratteristiche del segno della Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone molto equilibrate che vogliono vivere in pace e serenità. Non amano essere in mezzo al disordine e sono inclini a considerare in maniera positiva esclusivamente le cose esteticamente belle. Preferiscono stare nelle regole e sopportano poco l'aggressività, la volgarità e la maleducazione. Sono persone particolarmente allegre e spensierate ma guai a fargli un torto o a metterle in cattiva luce.