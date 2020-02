L'oroscopo del segno del Toro risulterà essere, nella settimana che va dal 24 febbraio al 1° marzo, non troppo positivo dal punto di vista sentimentale e molto buono sotto l'aspetto lavorativo e professionale. Analizzate anche alcune caratteristiche base che contraddistinguono i nati nel segno del Toro. La settimana di coloro che vivono in coppia sarà piena di discussioni e fraintendimenti, il fine settimana andrà molto meglio. I single potrebbero ricevere delle forti delusioni e riflettere sul loro modo di corteggiare.

I successi professionali potrebbero scatenare delle invidie nell'ambiente lavorativo.

Toro: l'amore di coppia e per i single

Il rapporto di coppia non andrà particolarmente bene per il segno del Toro. La settimana in questione sarà infatti caratterizzata da litigi e incomprensioni, nulla però risulterà perduto perchè il fine settimana sarà di tutt'altra tinta. Nel weekend infatti il clima si rasserenerà molto e avrete anche la possibilità di fare progetti futuri con il partner. Anche per i single non sarà una settimana particolarmente propizia, molti di voi potrebbero ricevere delle delusioni da situazioni in cui credevano ciecamente.

Cercate di rivedere la vostra strategia di corteggiamento, spesso si è rivelata sbagliata e vi ha fatto perdere opportunità che sembravano facili da cogliere.

Il Toro e la sfera lavorativa

Il lavoro marcerà a gonfie vele, i vostri progetti risulteranno particolarmente riusciti e la settimana sarà ricca di gratificazioni. Tutti questi vostri successi personali potrebbero scatenare delle invidie e delle gelosie da parte dei vostri colleghi.

In particolare sarà la prima parte della settimana ad essere molto fruttuosa, il weekend cercate di rilassarvi e di non pensare troppo alla sfera professionale. Riposate corpo e mente per poi ripartire alla grande. Dal punto di vista economico tutto andrà nel verso giusto e potrete togliervi qualche piccola soddisfazione. Non fate il passo più lungo della gamba ma non lesinate a fare un acquisto che da un po' di tempo avevate messo in preventivo.

Le caratteristiche del segno del Toro

I nati nel segno del Toro risultano essere molto concreti ma anche eccessivamente possessivi. La gelosia è, infatti, uno degli elementi che caratterizza questo segno zodiacale. Sono particolarmente attaccati alle loro idee e difficilmente arretrano anche quando sanno di avere torto. In un rapporto sentimentale cercano stabilità e concretezza, sono estremamente legati ai valori della famiglia e della casa. Il Toro ama spendere i propri soldi esclusivamente per se stesso e per il proprio piacere.