Le previsioni zodiacali della settimana dal 24 febbraio al 1° marzo, vedono il segno dell'Ariete in maniera molto positiva. Presa in considerazione l'attività amorosa di coloro che stanno vivendo una relazione di coppia, l'aspetto sentimentale dei cuori solitari e l'andamento lavorativo e professionale. Approfondimento per quel che riguarda alcuni aspetti caratteriali del segno in questione. Coloro che sono in coppia potranno vivere una settimana all'insegna della serenità, con qualche piccola discussione.

I cuori solitari dovrebbero pazientare un pochino, prima di lasciarsi andare definitivamente ad un nuovo amore. L'aspetto lavorativo risulterà essere particolarmente buono, l'attività professionale è sempre più in aumento e a breve ci potrebbe essere anche soddisfazione economica.

Ariete: l'amore di coppia e per i single

Buono il rapporto di coppia per i nati sotto il segno dell'Ariete. Potreste passare una settimana all'insegna della pace e della tranquillità. State attenti esclusivamente ad un giorno centrale del periodo, ci potrebbe essere qualche discussione di troppo.

I single potrebbero fare nuove conoscenze, cercate di uscire e incontrare, non sarà la settimana giusta per isolarvi dal resto del mondo. Una persona in particolare potrebbe farvi perdere la testa, non siate troppo frettolosi e rispettate i tempi 'tecnici' di una conoscenza, altrimenti rischierete di innamorarvi troppo velocemente. Niente di drammatico, ma ogni cosa ha bisogno del suo tempo fisiologico.

L'Ariete e la sfera lavorativa

Il lavoro marcerà molto bene, sia per quel che riguarderà l'aspetto qualitativo che quello quantitativo. Potreste gettare le basi professionali per un aumento economico che, molto probabilmente, non tarderà ad arrivare. I vostri sacrifici stanno per essere ricompensati, vi meriterete quanto di buono vi accadrà. Fate particolare attenzione ad una possibilità che avrete verso il fine settimana, un vostro progetto potrebbe essere preso in considerazione.

Risulterà particolarmente interessante e il vostro curriculum potrebbe essere preso in esame per un'attività professionale piuttosto importante.

Le caratteristiche del segno dell'Ariete

Il segno dell'Ariete è particolarmente impulsivo e, a volte, troppo frettoloso. Anche in amore, coloro che appartengono a questo segno, risultano essere istintivi e molto passionali. Amano la competizione e il rischio, anche a costo di rimanere scottati per le loro azioni. L'Ariete è pronto a difendere il proprio pensiero ed esprime in maniera diretta ogni suo pensiero. È un segno che preferisce la concretezza rispetto alla superficialità, non ama molto l'apparenza e crede nei fatti piuttosto che nelle parole.