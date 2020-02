Nuova settimana in arrivo per i segni zodiacali. Come andrà il periodo compreso tra lunedì 17 e domenica 23 febbraio 2020? Leggiamo di seguito le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo della settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in campo professionale cercate di non innervosirvi troppo, in particolare nella parte centrale del periodo. Per quel che riguarda il settore amoroso, qualcuno potrebbe andare incontro ad un ripensamento. Cercate di trovare delle soluzioni nel fine settimana.

Toro: in questa settimana, a livello professionale, sono in arrivo delle buone notizie. Per quel che riguarda il settore sentimentale, con Venere nel segno presto alcune cose cambieranno.

Gemelli: nel lavoro questa sarà una buona settimana, perché potrebbero giungere delle nuove proposte, da non sottovalutare. Giornate con qualche agitazione saranno quelle di inizio periodo. In campo amoroso con Venere che inizia lungo percorso nel segno, sono in arrivo dei vantaggi.

Cancro: in campo professionale siete in attesa di riscontri, qualcuno potrebbe anche decidere di non aspettare e prendere una pausa.

In campo amoroso stelle conflittuali, a causa della posizione dei pianeti potreste vivere dei momenti difficili con il partner.

Leone: Venere è favorevole, vivrete delle belle emozioni in questa settimana di febbraio. I single potrebbero anche fare degli incontri importanti, arriveranno delle conferme. In campo professionale in arrivo novità e proposte, qualcuno potrebbe anche decidere di fare degli investimenti.

Vergine: nonostante la stanchezza, in campo professionale potrebbero giungervi delle buone notizie, opportunità interessanti per voi. In amore i single faranno dei buoni incontri e magari trovare la persona giusta.

Astri e stelle della settimana per i segni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in questa settimana è possibile che ci siano dei dubbi da risolvere, comunque la vostra preparazione non si mette in dubbio.

In campo amoroso nel weekend potrebbero nascere delle complicazioni, ma la settimana inizia bene.

Scorpione: la parte centrale del periodo non sarà semplice da gestire, potrebbero esserci dei piccoli momenti di ansia. In amore, con la luna nel segno, potreste risolvere delle crisi.

Sagittario: settimana ricca di agitazioni per il segno del Sagittario. In particolare, nella parte centrale del periodo potreste ravvisare dei cedimenti. In campo amoroso, nonostante Venere sia favorevole, alcune coppie potrebbero essere sottoposte a stress e tensioni.

Capricorno: settimana di polemiche in campo professionale, dovrete saper gestire le problematiche.

Qualche tensione potrebbe nascere anche a livello familiare. In campo amoroso, nel fine settimana potrete fare degli incontri piacevoli.

Acquario: è possibile che arrivino delle chiamate interessanti a livello professionale in queste giornate. Qualcuno potrebbe anche sentire l'esigenza di chiudere un rapporto lavorativo. Per quel che riguarda l'amore, con il sole nel segno, potrete chiarire alcune situazioni.

Pesci: ad inizio settimana potrebbero esserci delle incomprensioni, cercate di gestire al meglio il rapporto con i collaboratori. In amore, le storie nate negli ultimi giorni potranno essere confermate, grazie anche alla luna nel segno del weekend.