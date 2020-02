L'oroscopo di sabato 22 febbraio ci informa sulle attività lavorative e professionali dei dodici segni dello zodiaco. Il Cancro dovrà valutare delle offerte interessanti che ha ricevuto, mentre il Leone dovrà riuscire a responsabilizzarsi maggiormente e gestire determinate dinamiche.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete: Il lavoro potrebbe subire delle variazioni piuttosto positive, si potrebbero verificare nuove collaborazioni molto proficue o cambi di rotta professionali piuttosto interessanti.

L'importante sarà agire in maniera limpida e non mancare di rispetto a nessuno.

Toro: Qualcuno vorrebbe che il vostro lavoro aumentasse più del dovuto, alcuni furbetti potrebbero approfittare della bontà d'animo e trarne dei vantaggi. Sarà sufficiente continuare a fare il proprio dovere e occuparsi delle proprie attività, la ruota gira e tutto si sistemerà per il meglio.

Gemelli: Nel recente passato avete percorso sentieri lavorativi non troppo agevoli e vi siete persi dietro a progetti poco realizzabili.

È arrivato il momento di tirare fuori idee concrete ed interessanti, i vostri superiori vi stanno tenendo d'occhio e vogliono testare il vostro effettivo valore.

Cancro: State ricevendo delle offerte molto interessanti, avete intenzione di farci un pensierino a valutarle attentamente. Nella scelta finale tenete conto di tutte le dinamiche, non solamente della sfera economica. Prenderete certamente la decisione che più vi soddisfa.

Previsioni zodiacali dal Leone allo Scorpione

Leone: Non eravate probabilmente abituati a gestire determinate situazioni. Il vostro lavoro comporta anche il fatto di assumervi delle responsabilità, credete in voi stessi e non indietreggiate di un millimetro, a volte la personalità deve venire fuori se si vogliono ottenere dei risultati importanti.

Vergine: Siete molto bravi nello svolgere il vostro lavoro, qualche volta vi viene imputato di fare solamente un compitino e di non inventarvi nulla di interessante.

Stupite tutti, questa è la giornata adatta per dimostrare di che pasta siete realmente fatti.

Bilancia: Le cose dal punto di vista lavorativo stanno andando per la direzione giusta, l'aspetto economico vi sta regalando buone soddisfazioni, solo un consiglio non adagiatevi sugli allori e cercate sempre di migliorarvi.

Scorpione: Il tempo dei sacrifici è finito, ora si tratta di raccogliere ciò che si è brillantemente seminato. Sia dal punto di vista economico che sotto l'aspetto lavorativo, potrebbero esserci dei risultati sino a poco tempo fa inaspettati. Potreste concedervi anche qualche piccolo sfizio.

Predizioni astrali dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: La giornata lavorativa potrebbe non essere completamente positiva, non abbiate timore che qualcosa di sgradevole possa accadere e continuate per la vostra strada. Qualche situazione non risulterà essere troppo chiara, ma voi impegnatevi a fondo e occupatevi poco degli altri.

Capricorno: Vi siete buttati in un progetto particolarmente interessante, avrete bisogno del sostegno morale e professionale di altre persone. Contornatevi solo di gente di cui avete realmente fiducia e tutto marcerà alla grande.

Acquario: Le stelle saranno dalla vostra parte, sfruttate l'influsso positivo e cercate di risolvere qualche situazione che vi sta facendo penare.

Non rimandate e affrontate il problema, solo in questo modo potrete venirne a capo.

Pesci: È arrivato il momento di rimboccarvi le maniche e provare a fare tutto in maniera autonoma. Non fidatevi particolarmente di alcuni colleghi che vi consigliano, ma che in realtà sperano di mettervi in difficoltà.