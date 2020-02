Le previsioni astrologiche di venerdì 21 febbraio sono pronte a illuminare sull'andamento sentimentale di coloro che stanno ancora cercando la loro anima gemella.

L'Oroscopo in questione prenderà in considerazione tutti i 12 segni dello zodiaco. In particolare i Gemelli dovrebbero prendere le cose con maggiore leggerezza, mentre il Capricorno dovrebbe aiutare Cupido a scagliare bene la sua freccia.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - I single avranno delle buone opportunità di conoscere e incontrare persone nuove.

Occorrerà non essere testardi e riconoscere se ci fossero dei 'due di picche' particolarmente evidenti. In quel caso bisognerà ritirarsi di buon ordine e non intestardirsi.

Toro - Non sarà una giornata particolarmente proficua sotto l'aspetto sentimentale, sarà il caso di riunirsi con alcuni amici e passare un'allegra giornata in loro compagnia. Ci saranno altre giornate per pensare all'amore e ad eventuali conquiste.

Gemelli - I cuori solitari dovranno togliersi di dosso, il prima possibile, l'ansia che li attanaglia.

Non è un obbligo, né tanto meno una corsa contro il tempo, trovare l'amore o iniziare una nuova relazione. Occorre calma e sangue freddo, tutto poi si aggiusterà e sarà maggiormente positivo.

Cancro - La voglia di incontrare l'anima gemella è tanta, sarà necessario però impegnarsi di più e cercare di capire le effettive possibilità. Alcune situazioni poco chiare, dovrebbero essere accantonate e non prese ad esempio.

Previsioni zodiacali dal Leone allo Scorpione

Leone - L'amore in questo momento potrebbe non rappresentare la cosa più importante al mondo. Sarà fondamentale acquisire di nuovo una serenità di base, per poi lanciarsi in corteggiamenti e avventure amorose. Ogni cosa a suo tempo, l'equilibrio mentale risulterà essere determinante.

Vergine - I single passeranno una giornata estremamente positiva. La noia e le malinconia non saranno elementi di disturbo, tutto si svolgerà in allegria e relax.

Potrebbe anche uscire qualcosa di interessante a livello sentimentale, le stelle approvano e niente pare impossibile.

Bilancia - Alcuni amici potrebbero essere rimasti male a causa di atteggiamenti poco consoni e rispettosi. Sarà il caso di rivedere degli atteggiamenti e nel caso chiedere scusa. L'umiltà è fondamentale, sia nelle amicizie che in qualche opportunità sentimentale.

Scorpione - Molti potrebbero sparlare e riferirsi alla leggerezza con cui vengono affrontati alcuni rapporti. E' sempre meglio fare ciò in cui si crede, piuttosto che commettere degli errori con la testa degli altri o solo per compiacere alcune persone.

Predizioni astrali dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - I cuori solitari dovrebbero riflettere su alcune scelte discutibili. Non è necessario, a volte, prendere una posizione netta e agire. Oggi ci sarà possibilità di porre rimedio ad alcune situazioni o comunque rimettersi parzialmente sulla strada giusta.

Capricorno - L'amore risulterà essere importante ma bisognerà aiutarlo a palesarsi. Cupido è pronto a sferrare la sua freccia e una determinata persona a riceverla. Chiudersi in sé stessi e non uscire di casa, ritarderà di molto la possibilità di crearsi delle buone occasioni.

Acquario - Volevate la bicicletta ed ora sarà necessario pedalare.

Una persona attirerà in maniera importante la vostra attenzione e la cosa pare essere reciproca. Bisognerà andare diretti all'obiettivo ed evitare quei tentennamenti che potrebbero compromettere tutto.

Pesci - Le conoscenze potrebbero essere diverse e particolarmente interessanti. Sfruttare l'occasione e se non vi sentite di intraprendere qualcosa di concreto e duraturo, cercate quantomeno di divertirvi e di passare il tempo con qualche bella ed entusiasmante avventura.