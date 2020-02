Le previsioni zodiacali di venerdì 21 febbraio ci informano sulle attività amorose di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia. Sono stati presi in considerazione tutti i 12 segni dello zodiaco. L'Ariete vivrà un importantissimo mutamento, mentre la Vergine dovrebbe risultare meno possessiva e non accanirsi contro il partner.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete: Il rapporto di coppia subirà, nel bene e nel male, un radicale cambiamento. Molte coppie troveranno un equilibrio e riusciranno a superare dei momenti di forte difficoltà, altre invece decideranno di porre fine alla loro storia e non torneranno indietro nelle decisioni.

Toro: L'amore chiederà, in questa giornata, un consuntivo del rapporto in atto. Ci sarà la possibilità di riflettere su alcune situazioni che in passato hanno fatto penare non poco. Sostanzialmente la coppia ne uscirà molto rafforzata, sia da un punto di vista mentale che pratico.

Gemelli: Si prospetta una bella cenetta condita di coccole e attenzioni. Il partner non farà mancare una buona dose di romanticismo, che riempirà i cuori di coloro che stanno vivendo una relazione di coppia. Potrebbe essere gradita una sorpresa o un regalo, renderà il tutto ancora più magico.

Cancro: La gelosia rischierà di compromettere una giornata che non era partita affatto male. Il partner si potrebbe sentire braccato, chiuso in una gabbia e oltretutto sfiduciato. Continuare in questo modo rischierà di far arrivare la dolce metà a decisioni per nulla piacevoli.

Previsioni zodiacali dal Leone allo Scorpione

Leone: Le cose non andranno nel modo migliore, la persona amata potrebbe essere stufa di alcuni comportamenti poco in linea con il suo carattere.

La giornata rischierà di diventare noiosa e monotona, a causa del poco dialogo e della mancanza di sintonia. Bisognerà usare un po' di intelligenza e rimettere tutto nei giiusti binari.

Vergine: La possessività non porta mai da nessuna parte, le accuse rivolte al partner stanno diventando qualcosa di troppo pesante. Se fossero provate alcune illazioni, potrebbe essere il caso di prendere decisioni drastiche.

Il consiglio è quello di accertarsi bene di alcune cose e di tramutare le parole in fatti.

Bilancia: Bellissima giornata da dedicare al partner. L'unione di coppia e la sintonia saranno totali e prenderanno sia i corpi che la mente. La persona amata risulterà essere molto soddisfatta e potrebbe decidere di portare a conoscenza delle idee particolarmente gradite.

Scorpione: La giornata risulterà essere particolarmente buona e molto serena. L'ambiente familiare rilasserà la coppia e la relazione ne trarrà giovamento. Non mancheranno i momenti movimentati, in modo che non prendano il sopravvento situazioni eccessivamente statiche e noiose.

Predizioni astrali dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: Oggi la giornata sarà dedicata alle coccole e alle attenzioni, era un po' di tempo che il rapporto risultava essere statico e poco comunicativo. Finalmente tornerà il sereno e soprattutto la serata potrebbe essere impiegata per dare sfogo ad un po' di sana intimità.

Capricorno: Il momento delle decisioni difficili potrebbe essere arrivato. Non ci saranno più rinvii o alibi, deve essere presa una decisione ferma e concreta, nel rispetto della persona e del partner. L'oggettività sarà determinante per ricominciare da zero o mandare tutto in malora.

Acquario: Le attenzioni sono importanti e in questo momento il partner ne sta dedicando davvero poche. La situazione potrebbe essere compromessa qualora la persona amata non decida di cambiare atteggiamento. A lungo andare i rapporti si potrebbero deteriorare.

Pesci: La vita di coppia marcerà sufficientemente bene anche in questa giornata. Ci potrebbe essere qualche discussione di troppo e qualche fraintendimento. L'ideale sarebbe non dare troppo peso ad alcune cose e orientarsi verso quello che è l'obiettivo finale.