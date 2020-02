L'Oroscopo della settimana dal 24 febbraio al 1° marzo 2020 è finalmente arrivato. Pronta come sempre a dare indicazioni utili in merito ai prossimi sette giorni, l'Astrologia applicata in questo contesto ai sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco, valutati espressamente in base alla positività o meno dei rispettivi cieli astrali. Strumento obbligato di misura sono le effemeridi, pronte a 'dare' come anche a 'negare': in realtà un vero e proprio strumento di conoscenza in grado di soppesare il grado di positività dei singoli segni.

Allora, pronti a scoprire qual è il segno al 'top' della prossima settimana? La scelta cade in questo caso tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano nell'articolo di oggi, come anche evidenziato nel titolo principale, i fantastici amici dello Scorpione (voto 9), secondi solamente all'Ariete (voto 10), ma di questo ne andremo a parlare in altra sede. A gongolare di certo saranno anche coloro appartenenti alla Bilancia (voto 8) e al Sagittario (voto 7), chi più e chi meno, entrambi valutati in periodo positivo.

Invece, gli astri vedono una settimana abbastanza generica per tutti quelli appartenenti al segno del Capricorno (voto 6) e dell'Acquario (voto 6) soprattutto all'inizio e nel finale. Sicuramente qualcosa da rimuginare a denti stretti l'avranno i nativi in Pesci (voto 5), costretti a far fronte ad un momentaneo rallentamento del periodo. Andiamo pure a dare spazio alle previsioni iniziando a valutare in profondità il responso restituito dall'oroscopo da lunedì 24 febbraio a domenica 1° marzo.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 8. Partenza davvero alla grande per voi Bilancia, previsti in ottimo periodo. La parte finale della settimana però non sarà proprio come nelle attese: infatti sabato gli astri saranno 'tiepidi' nei vostri confronti, riservandovi solo tre stelline e relativa giornata 'sottotono'. Nella domenica a seguire, segnata con data 1° marzo in calendario, la fortuna potrebbe girare al largo da voi, viste le due misere stelline con relativo 'ko'.

Non temete, da adesso potete rifarvi la bocca: mercoledì 26 febbraio arriverà una splendida giornata al 'top del giorno'. Ad incastonare la parte centrale della settimana, un lunedì, un martedì e un giovedì davvero all'altezza dei giorni migliori, valutati tutti a cinque stelle. Infine, previsto buono seppur nella media sufficienza, venerdì 28 febbraio, sottoscritti da quattro stelle. Il responso:

Scorpione: voto 9. Gongolate amici dello Scorpione, la settimana in arrivo si prospetta per molti di voi bella e pienamente positiva.

Logicamente avrete anche voi alcuni momenti non proprio perfetti ma, visto nell'insieme, il periodo non potrà che risultare piacevole. Iniziamo subito con la parte iniziale della settimana: lunedì 27 non vi sarà favorevole con solo tre stelle e periodo 'sottotono'. Invece martedì insieme a domenica saranno votati alla calma e alla riflessione in quanto sottoscritti da quattro stelle: no alle iniziative non necessarie. Invece la vostra smagliante "top del giorno" cadrà giovedì 27 febbraio, pronta a dare man forte alle giornate del 26, del 28 e del 29 febbraio, tutte da cinque stelle. La scaletta a seguire:

Sagittario: voto 7.

Il periodo in arrivo potrebbe favorire la crescita di problematiche relative ad alcune persone in ambito lavorativo: martedì 25 febbraio porterà solo due stelle da 'ko', per questo cercate di evitare mosse compromettenti in merito alla vostra mansione, verso i colleghi. Meritevole di attenzione anche mercoledì 26, segnata come 'sottotono' e con le relative due stelline. Alziamo pure l'asticella della positività: lunedì e giovedì due giornate buone, sottoscritte entrambe a quattro stelle; ancora migliori, quasi da 'top', saranno le giornata in calendario relative al 28 febbraio e al 1° marzo considerate a cinque stelle.

Gongolate, potete contare su un'ottima classifica:

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 6. Settimana da prendere con le dovute accortezze in quanto classificata sulla linea poco chiara della sufficienza. Il periodo non prevede come per altri segni, una giornata al 'top', pazienza! La partenza è prevista abbastanza buona, con un medio lunedì 24 febbraio classificato a quattro stelle, alla stregua del 26 e di sabato 29 febbraio.

Decisamente meglio si presenterà il vostro martedì 25 che, come per domenica 1° marzo, avrà a corredo cinque splendide stelline: in pratica saranno le vostre giornate 'top'. Nota dolente, la parte centrale del periodo, con un giovedì 27 valutato con tre stelle da 'sottotono'. Decisamente peggiore il giorno successivo, venerdì 28, segnato in questo caso da due stelline e relativo 'ko'. I dettagli a seguire:

Acquario: voto 6. Vi aspetta una settimana poco performante, sottolineata da continui squilibri sia sul fronte amore che su quello lavoro.

Iniziando da lunedì 24, il periodo prenderà una piega quasi scontata, valutato abbastanza bene con quattro stelle, come del resto anche il giorno 28 con domenica 1° marzo. Sorpresa: mercoledì 26 sarà splendido insieme a giovedì 27, in ottima forma fisica e psichica visto che i periodi evidenziati saranno all'insegna delle cinque stelline. Fate attenzione, piuttosto, a martedì 25 e sabato 29 febbraio, previsti rispettivamente a tre stelle 'sottotono' e con due stelle da 'ko'. A voi le stelline giornaliere:

Pesci: voto 5.

Settimana in affanno, per gran parte dei giorni, cadenzata da fasi alterne difficili da comprendere ed accettare. Partiamo proprio da lunedì 24, valutato molto bene con cinque stelle: l'unica e sola giornata in cui vi potrete permettere di fare o disfare ciò che riterrete più opportuno. Martedì 25, venerdì 28 e sabato 29 invece saranno giornate in cui vi sarà permesso di sbilanciarvi poco: infatti avrete il conforto di quattro buone stelline, sufficientemente positive indicanti i periodi di normale amministrazione. Da non prendere alla leggera invece, giovedì 27 e domenica 1° marzo, classificati entrambi con tre stelle 'sottotono'.

Massima attenzione infine per mercoledì 26 febbraio, considerato con due stelline da 'ko'. In questi casi il consiglio è sempre quello, ossia fare poco o nulla e solo se strettamente necessario. La classifica:

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo appuntamento con la nostra seguitissima classifica della settimana. Target per queste nuove previsioni il periodo temporale che va da lunedì 24 febbraio a domenica 1° marzo e, come da prassi ormai consolidata, è valida per l'intero zodiaco.

In questo caso a risultare al primo posto nella scaletta sottostante, l'Ariete, come già anticipato in apertura meritevole della posizione 'top della settimana'. A questo punto, visto che la curiosità senz'altro sarà in fermento per essere appagata, andiamo subito a scoprire il responso finale segno per segno offerto in questo contesto dall'oroscopo settimanale da 17 al 23 febbraio:

1° Ariete , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Scorpione, voto 9;

3° Toro e Bilancia, voto 8;

4° Gemelli, Cancro e Sagittario, voto 7;

5° Leone, Vergine, Capricorno e Acquario voto 6;

6° Pesci, voto 5.

Bene, a questo punto i giochi sono fatti: l'oroscopo settimanale dal 24 febbraio al 1° marzo, dunque incentrato sulla quarta settimana di febbraio e l'inizio del nuovo mese di marzo finisce qui.

Vi esortiamo a non perdere l'opportunità di scoprire in anteprima le nostre previsioni con, a corredo, la nuova classifica stelline giornaliere riguardanti il periodo compreso dal 2 al 8 marzo.